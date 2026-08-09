Windows 11 да об-ҳаво иловаси оператив хотирани ҳаддан ташқари кўп истеъмол қилмоқда

·42·Техно
Windows 11 да об-ҳаво иловаси оператив хотирани ҳаддан ташқари кўп истеъмол қилмоқда
Қисқача

Windows 11 тизимидаги стандарт об-ҳаво иловаси ишлаш жараёнида 1,5-1,6 гигабайтгача оператив хотира истеъмол қилиши аниқланди. Дастур ишга тушганда тахминан 1 гигабайт хотирани банд қилади, кейин бу кўрсаткич 600 мегабайт атрофига тушади, фойдаланиш давомида эса ҳатто деярли ишлатилмаган ҳолатда ҳам 500 мегабайтгача RAM эгаллайди.

Windows 11 операцион тизимининг стандарт «Об-ҳаво» иловаси мутахассисларни ҳайратда қолдирди: у бажарадиган вазифаларига нисбатан жуда кўп оператив хотира талаб қилиши маълум бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, мустақил синовлар давомида мазкур дастур истеъмол қиладиган RAM миқдори 1,5–1.6 гигабайтгача етгани аниқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов натижаларига кўра, дастур ишга тушиши биланоқ тахминан 1 гигабайт хотирани банд қилади, бироздан кейин бу кўрсаткич 600 мегабайт атрофига тушади. Бироқ амалда фойдаланиш давомида юклама кескин ошиб кетиши кузатилган.

Хотира сарфи ва унинг асосий сабаблари

Ҳатто дастур деярли ишлатилмаган ҳолатда ҳам доимий равишда 500 мегабайтгача оператив хотирани банд қилиб туради. Харита масштабини ўзгартириш ва бошқа фаол ҳаракатлар бажарилганда эса бу кўрсаткич 1,5–1,6 гигабайтгача сакраши қайд этилган. 32 гигабайтли замонавий компьютерлар учун бу ҳолат сезилмаслиги мумкин, бироқ 8 гигабайт RAM'га эга қурилмаларда битта кичик виджет бутун тизим ресурсининг беш қисмидан бирини эгаллаб олиши аниқланди.

Мутахассислар бундай юқори истеъмол сабабини Windows 11 иловасининг замонавий архитектураси билан изоҳламоқда. Дастур МСН веб-контенти билан чамбарчас боғланган бўлиб, ўз ичига кўплаб ахборот ва реклама блокларини қамраб олган. Таққослаш учун, macOS тизимидаги шундай об-ҳаво иловаси 250 мегабайтдан кам RAM талаб қилади, бу эса Windows-аналогидан бир неча баробар камдир.

Тизим ишига таъсири ва ечимлар

Хотира етишмаган ҳолатда Windows операцион тизими SSD хотирасидаги захира файлидан фаол фойдаланишга мажбур бўлади. Бу эса дастурлар ўртасида ўтишда ва кундалик вазифаларни бажаришда кечикишларга сабаб бўлади. Қизиғи шундаки, мазкур муаммо Microsoft компаниясининг 8 гигабайт хотирали бюджет компьютерлари учун Windows 11 самарадорлигини ошириш режалари фонида янада яққол кўзга ташланмоқда.

Агар операцион тизимнинг ўзи тежамкорроқ ишлай бошлаган тақдирда ҳам, шундай ресурс талаб қилувчи стандарт иловалар барча тежамкорликни йўққа чиқариши мумкин. Агар фойдаланувчига ушбу об-ҳаво иловаси керак бўлмаса, уни Windows 11 созламалари орқали ўчириш ёки фонда ишлашини чеклаш тавсия этилади. Шунда дастур фойдаланувчи ўзи очмагунча оператив хотирани банд қилмайди.

Windows 11MicrosoftОператив хотираКомпьютерТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиIntel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиБугун, 21:58Хитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиХитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиБугун, 21:21Samsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиSamsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиБугун, 20:58Жилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиЖилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиБугун, 20:26Google DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиGoogle DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиБугун, 20:23Сунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаСунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаБугун, 19:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди