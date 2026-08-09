Манчестер Сити Сеулда Атлетико Мадридни йирик ҳисобда таслим этди

·134·Спорт
Манчестер Сити Сеулда Атлетико Мадридни йирик ҳисобда таслим этди
Қисқача

Манчестер Сити мавсумолди тайёргарлик учрашувида Сеулдаги Жаҳон чемпионати стадионида Атлетико Мадридни 3:1 ҳисобида мағлуб этди. Мадрид клуби танаффус арафасида 16 ёшли Хорхе Домингеснинг голи эвазига олдинга чиқди. Иккинчи бўлимда Антуан Семенё икки марта Омар Мармоушга голли узатма бериб, ҳужумчининг дубл қайд этишига ёрдам берди. Учрашув якунига қадар Манчестер Сити устунликни сақлаб қолди.

Манчестер Сити мавсумолди тайёргарлик доирасида Сеул шаҳридаги Жаҳон чемпионати стадионида ўтказилган учрашувда Атлетико Мадрид устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди. Goal.com хабар беришича, Энзо Мареска шогирдлари иккинчи бўлимдаги ёрқин ўйин эвазига рақиб мудофаасини ёриб ўтиб, Жанубий Кореядаги турнирда ўз устунлигини тўла намойиш этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиннинг илк дақиқалариёқ инглиз клуби майдонда фаол ҳаракат қила бошлади. Дастлабки дақиқалардаёқ Тижжани Реижндерс дарвоза ишғол қилишига бир баҳя қолди, бироқ тажрибали дарвозабон Жан Облак ўз ўрнида ишончли ҳаракат қилди. Савинҳо қанотларда жуда фаол ўйнаб, рақиб ҳимоячиларига кўплаб қийинчиликлар туғдирди ва узоқ масофадан йўллаган хавфли зарбаси ноаниқ кетди.

Учрашувнинг биринчи бўлими якунланиши арафасида Диего Симеоне жамоаси кутилмаганда ҳисобни очди. Бурчак тўпуридан кейин тўлиқ бартараф этилмаган вазиятда Мортен Хьюлманн тўпни жарима майдончасига узатди ва 16 ёшли иқтидор эгаси Хорхе Домингес Гианлуиги Доннарумма қўриқлаётган дарвозани аниқ нишонга олди. Шу тариқа, танаффусга Мадрид клуби ғалаба билан чиқиб кетди.

Антуан Семенё ва Омар Мармоуш дуети

Иккинчи бўлимда Мареска жамоаси тактик ўзгаришларни амалга ошириб, ҳужумларни янада кучайтирди. Айниқса, Антуан Семенюнинг чап қанотдаги тезкор ва кучли рейдлари Атлетико Мадрид ҳимоясини пароканда қилди. 57-дақиқада Семенё майдон четида тўпни сақлаб қолиб, ажойиб ҳаракат билан жарима майдончасига ёриб кирди ва Омар Мармоушга қулай тўп узатди. Ҳужумчи эса яқин масофадан адашмай, мувозанатни тиклади.

Oraдан икки дақиқа ўтиб, худди шундай комбинация яна такрорланди. Семенюнинг қанотдан узатган мукаммал пасини Омар Мармоуш яна голга айлантириб, дубл қайд этди ва “шаҳарликлар”ни олдинга олиб чиқди. Шу тариқа, қисқа вақт ичида ўйин тақдири ҳал қилинди ва Манчестер Сити рақибга қайтиш учун имкон қолдирмади.

Симеоненинг ўзгаришлари ва ўйин якуни

Ўйиннинг 64-дақиқасида Атлетико Мадрид мураббийлар штаби бир йўла тўққиз нафар футболчини майдонга туширди. Хусусан, майдонга тушган маҳаллий юлдуз Канг-Ин Ли ва Обед Варгас жамоа ўйинига жон бағишлашга уринди. Хусусан, Канг-Ин Ли ҳисобни тенглаштириш учун яхши имкониятга эга бўлди, бироқ унинг зарбаси дарвоза устидан ўтиб кетди.

Учрашув якунига қадар Манчестер Сити устунликни сақлаб қолди. Захирадан майдонга тушган Дивин Мубама ҳисобни йириклаштириш учун қулай имкониятга эга бўлган эди, аммо унинг зарбасини захирадаги дарвозабон Сальви Эскивел бартараф этди. Шунга қарамай, якуний ҳуштак чалинганда “шаҳарликлар” ҳақли равишда 3:1 ҳисобидаги ғалабани тантана қилди.

Манчестер СитйАтлетико МадридОмар МармоушАнтуан СеменёЭнзо Мареска
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)