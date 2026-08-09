Манчестер Сити Сеулда Атлетико Мадридни йирик ҳисобда таслим этди
Манчестер Сити мавсумолди тайёргарлик учрашувида Сеулдаги Жаҳон чемпионати стадионида Атлетико Мадридни 3:1 ҳисобида мағлуб этди. Мадрид клуби танаффус арафасида 16 ёшли Хорхе Домингеснинг голи эвазига олдинга чиқди. Иккинчи бўлимда Антуан Семенё икки марта Омар Мармоушга голли узатма бериб, ҳужумчининг дубл қайд этишига ёрдам берди. Учрашув якунига қадар Манчестер Сити устунликни сақлаб қолди.
Манчестер Сити мавсумолди тайёргарлик доирасида Сеул шаҳридаги Жаҳон чемпионати стадионида ўтказилган учрашувда Атлетико Мадрид устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди. Goal.com хабар беришича, Энзо Мареска шогирдлари иккинчи бўлимдаги ёрқин ўйин эвазига рақиб мудофаасини ёриб ўтиб, Жанубий Кореядаги турнирда ўз устунлигини тўла намойиш этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиннинг илк дақиқалариёқ инглиз клуби майдонда фаол ҳаракат қила бошлади. Дастлабки дақиқалардаёқ Тижжани Реижндерс дарвоза ишғол қилишига бир баҳя қолди, бироқ тажрибали дарвозабон Жан Облак ўз ўрнида ишончли ҳаракат қилди. Савинҳо қанотларда жуда фаол ўйнаб, рақиб ҳимоячиларига кўплаб қийинчиликлар туғдирди ва узоқ масофадан йўллаган хавфли зарбаси ноаниқ кетди.
Учрашувнинг биринчи бўлими якунланиши арафасида Диего Симеоне жамоаси кутилмаганда ҳисобни очди. Бурчак тўпуридан кейин тўлиқ бартараф этилмаган вазиятда Мортен Хьюлманн тўпни жарима майдончасига узатди ва 16 ёшли иқтидор эгаси Хорхе Домингес Гианлуиги Доннарумма қўриқлаётган дарвозани аниқ нишонга олди. Шу тариқа, танаффусга Мадрид клуби ғалаба билан чиқиб кетди.
Антуан Семенё ва Омар Мармоуш дуетиИккинчи бўлимда Мареска жамоаси тактик ўзгаришларни амалга ошириб, ҳужумларни янада кучайтирди. Айниқса, Антуан Семенюнинг чап қанотдаги тезкор ва кучли рейдлари Атлетико Мадрид ҳимоясини пароканда қилди. 57-дақиқада Семенё майдон четида тўпни сақлаб қолиб, ажойиб ҳаракат билан жарима майдончасига ёриб кирди ва Омар Мармоушга қулай тўп узатди. Ҳужумчи эса яқин масофадан адашмай, мувозанатни тиклади.
Oraдан икки дақиқа ўтиб, худди шундай комбинация яна такрорланди. Семенюнинг қанотдан узатган мукаммал пасини Омар Мармоуш яна голга айлантириб, дубл қайд этди ва “шаҳарликлар”ни олдинга олиб чиқди. Шу тариқа, қисқа вақт ичида ўйин тақдири ҳал қилинди ва Манчестер Сити рақибга қайтиш учун имкон қолдирмади.
Симеоненинг ўзгаришлари ва ўйин якуниЎйиннинг 64-дақиқасида Атлетико Мадрид мураббийлар штаби бир йўла тўққиз нафар футболчини майдонга туширди. Хусусан, майдонга тушган маҳаллий юлдуз Канг-Ин Ли ва Обед Варгас жамоа ўйинига жон бағишлашга уринди. Хусусан, Канг-Ин Ли ҳисобни тенглаштириш учун яхши имкониятга эга бўлди, бироқ унинг зарбаси дарвоза устидан ўтиб кетди.
Учрашув якунига қадар Манчестер Сити устунликни сақлаб қолди. Захирадан майдонга тушган Дивин Мубама ҳисобни йириклаштириш учун қулай имкониятга эга бўлган эди, аммо унинг зарбасини захирадаги дарвозабон Сальви Эскивел бартараф этди. Шунга қарамай, якуний ҳуштак чалинганда “шаҳарликлар” ҳақли равишда 3:1 ҳисобидаги ғалабани тантана қилди.
…