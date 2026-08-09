Ювентус ва Болоня трансфер бозорида Жон Лукуми ва Теун Копмейнерс вариантини муҳокама қилмоқда
Ювентус Жон Лукумини трансфер қилиш учун Болоня билан музокараларни давом эттирмоқда, бироқ клуб ҳимоячи учун камида 20 миллион евро талаб қилмоқда. Болоня Лукумининг келгусидаги сотувидан тушадиган маблағнинг 20 фоизини Генкка бериши кераклиги сабабли нархни пасайтиришни истамаяпти. Ювентус 10 миллион евро ва қўшимча футболчи таклиф қилган, Болоня эса келишувга Теун Копмейнерсни қўшишни сўраган.
Италия А сериясининг етакчи клубларидан бири бўлган Ювентус ўз сафига ҳимоячи Жон Лукамини қўшиб олиш ҳаракатларини жадал давом эттирмоқда. Бироқ Болоня клуби билан олиб борилаётган музокаралар кутилмаган талаблар туфайли мураккаб тус олиб, трансфер бозорида кескин бурсе ясади. Gazzetta.ит нашри тарқатган маълумотларга кўра, эмилияликлар ҳимоячи учун камида 20 миллион евро талаб қилмоқда ва бу суммани камайтириш эвазига Турин жамоасидан қизиқ таклиф кутмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Болоня клубининг бундай қатъий позицияси бир нечта муҳим молиявий ва шартномавий сабабларга боғлиқ. Жумладан, клуб Жон Лукумининг келгусидаги ҳар қандай сотувидан тушадиган маблағнинг 20 фоизини футболчининг собиқ жамоаси Генкка бериши шарт. Шу боисдан Болоня раҳбарияти футболчи нархини асоссиз равишда тушириб юборса, сезиларли молиявий зарар кўришидан хавотирда.
Музокаралардаги молиявий тўсиқлар ва шартларШунингдек, клуб футболчига берган вадасини ҳам бажаришни мақсад қилган. Мавсум бошида Жон Лукуми яна бир йил қолишга рози бўлган, эвазига унга ўзининг келгуси трансфер манзилини ўзи танлаш ҳуқуқи кафолатланганди. Ювентус эса ўз навбатида ҳимоячи учун 10 миллион евро ва қўшимча равишда битта футболчини таклиф қилишни режалаштирган эди.
Туринликлар дастлаб трансфер нархини пасайтириш мақсадида Хуан Кабални макевеигҳт сифатида таклиф этиб кўрди. Бироқ Генкка тўланиши керак бўлган фоиз масаласи музокараларда асосий тўсиқлигича қолмоқда. Шу сабабли Болоня раҳбарияти мутлақо бошқа номзодни, хусусан, Теун Копмейнерсни трансферга қўшишни сўраб мурожаат қилди.
Теун Копмейнерс варианти ва томонларнинг режалариБолоня спорт директори Жованни Сартори голландиялик ярим ҳимоячини яхши танишини ва унинг оиласини ҳурмат қилишини яширмаяпти. Сартори футболчини илгари Аталанта сафига ҳам ўзи олиб келганди. Айни пайтда у футболчининг акаси Пеер Копмейнерс трансфери устида ҳам иш олиб бормоқда. Ювентус Теун Копмейнерс билан хайрлашишга қарши эмас, бироқ ҳозирча унинг учун қониқарли таклифлар келиб тушмаган.
Футболчининг ўзи Туркиядан тушган таклифларга қизиқиш билдирмаяпти, Англия Премер-лигасидан бўлган қизиқишлар эса ҳали реал музокараларга айланмади. Шунингдек, унинг 4,5 миллион евролик йиллик маоши Болоня учун кичик муаммо туғдириши мумкин, аммо Ювентус маошнинг бир қисмини ўз зиммасига олса, бу трансфер амалга ошиши эҳтимоли ортади. Томонлар ўртасидаги музокаралар ҳозирча давом этмоқда ва Жон Лукуми трансферини ҳал қилишда Теун Копмейнерс калит рол ўйнаши мумкин.
…