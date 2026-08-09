Ювентус ва Болоня трансфер бозорида Жон Лукуми ва Теун Копмейнерс вариантини муҳокама қилмоқда

·51·Спорт
Ювентус ва Болоня трансфер бозорида Жон Лукуми ва Теун Копмейнерс вариантини муҳокама қилмоқда
Қисқача

Ювентус Жон Лукумини трансфер қилиш учун Болоня билан музокараларни давом эттирмоқда, бироқ клуб ҳимоячи учун камида 20 миллион евро талаб қилмоқда. Болоня Лукумининг келгусидаги сотувидан тушадиган маблағнинг 20 фоизини Генкка бериши кераклиги сабабли нархни пасайтиришни истамаяпти. Ювентус 10 миллион евро ва қўшимча футболчи таклиф қилган, Болоня эса келишувга Теун Копмейнерсни қўшишни сўраган.

Италия А сериясининг етакчи клубларидан бири бўлган Ювентус ўз сафига ҳимоячи Жон Лукамини қўшиб олиш ҳаракатларини жадал давом эттирмоқда. Бироқ Болоня клуби билан олиб борилаётган музокаралар кутилмаган талаблар туфайли мураккаб тус олиб, трансфер бозорида кескин бурсе ясади. Gazzetta.ит нашри тарқатган маълумотларга кўра, эмилияликлар ҳимоячи учун камида 20 миллион евро талаб қилмоқда ва бу суммани камайтириш эвазига Турин жамоасидан қизиқ таклиф кутмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Болоня клубининг бундай қатъий позицияси бир нечта муҳим молиявий ва шартномавий сабабларга боғлиқ. Жумладан, клуб Жон Лукумининг келгусидаги ҳар қандай сотувидан тушадиган маблағнинг 20 фоизини футболчининг собиқ жамоаси Генкка бериши шарт. Шу боисдан Болоня раҳбарияти футболчи нархини асоссиз равишда тушириб юборса, сезиларли молиявий зарар кўришидан хавотирда.

Музокаралардаги молиявий тўсиқлар ва шартлар

Шунингдек, клуб футболчига берган вадасини ҳам бажаришни мақсад қилган. Мавсум бошида Жон Лукуми яна бир йил қолишга рози бўлган, эвазига унга ўзининг келгуси трансфер манзилини ўзи танлаш ҳуқуқи кафолатланганди. Ювентус эса ўз навбатида ҳимоячи учун 10 миллион евро ва қўшимча равишда битта футболчини таклиф қилишни режалаштирган эди.

Туринликлар дастлаб трансфер нархини пасайтириш мақсадида Хуан Кабални макевеигҳт сифатида таклиф этиб кўрди. Бироқ Генкка тўланиши керак бўлган фоиз масаласи музокараларда асосий тўсиқлигича қолмоқда. Шу сабабли Болоня раҳбарияти мутлақо бошқа номзодни, хусусан, Теун Копмейнерсни трансферга қўшишни сўраб мурожаат қилди.

Теун Копмейнерс варианти ва томонларнинг режалари

Болоня спорт директори Жованни Сартори голландиялик ярим ҳимоячини яхши танишини ва унинг оиласини ҳурмат қилишини яширмаяпти. Сартори футболчини илгари Аталанта сафига ҳам ўзи олиб келганди. Айни пайтда у футболчининг акаси Пеер Копмейнерс трансфери устида ҳам иш олиб бормоқда. Ювентус Теун Копмейнерс билан хайрлашишга қарши эмас, бироқ ҳозирча унинг учун қониқарли таклифлар келиб тушмаган.

Футболчининг ўзи Туркиядан тушган таклифларга қизиқиш билдирмаяпти, Англия Премер-лигасидан бўлган қизиқишлар эса ҳали реал музокараларга айланмади. Шунингдек, унинг 4,5 миллион евролик йиллик маоши Болоня учун кичик муаммо туғдириши мумкин, аммо Ювентус маошнинг бир қисмини ўз зиммасига олса, бу трансфер амалга ошиши эҳтимоли ортади. Томонлар ўртасидаги музокаралар ҳозирча давом этмоқда ва Жон Лукуми трансферини ҳал қилишда Теун Копмейнерс калит рол ўйнаши мумкин.

ЮвентусБолоняЖон ЛукумиТеун КопмейнерсА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)