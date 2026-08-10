Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватлади

·33·Спорт
Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватлади
Қисқача

Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтиши жамоага зарур бўлган талабчан интизом ва ғалаба руҳини кучайтиришини таъкидлади. У португалиялик мураббийнинг жамоа манфаатини шахсий истеъдоддан устун қўйишини юқори баҳолади. Куртуа ва Моуриню аввал Лондоннинг Челси клубида бирга ишлаб, 2014-2015 йилги мавсумда Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган.

Мадриднинг Реал клуби дарвозабони Тибо Куртуа жамоанинг собиқ бош мураббийи Жозе Моуринюнинг қайтиши ва унинг талабчан интизоми жамоага жуда кераклигини таъкидлади. Goal.com хабар беришича, белгиялик посбон 2026 йилги жаҳон чемпионати вақтида олган жароҳатидан сўнг тикланиш жараёнини тезлаштириш мақсадида машғулотларга муддатидан олдин қайтган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Куртуа ўзининг Реал Мадрид ТВ берган интервюсида португалиялик мутахассиснинг жамоавий ғалаба руҳини шакллантиришдаги ноёб қобилиятини юқори баҳолаган. Унинг сўзларига кўра, Моуриню шахсий истеъдоддан кўра интизом ва жамоа манфаатини устун қўядиган талабчан мураббий ҳисобланади.

Интизом ва ғалаба сари интилиш

“Моуриню интизом ва жамоани биринчи ўринга қўядиган талабчан мураббий. Мен учун булар ғалаба қозонишдаги ҳал қилувчи омиллардир. У буюк мураббий ва жуда самимий инсон. У ўта тўғри сўз ва мен буни қадрлайман. Ўйлашимча, бу тўғри йўналиш”, — дейди Тибо Куртуа.

Тибо Куртуа ва Жозе Моуринюнинг ўтмишдаги ҳамкорлиги муваффақиятлар ва юқори натижаларга бой бўлган. Икки томон аввалроқ Лондоннинг Челси клубида бирга ишлаган ҳамда 2014-2015 йилги мавсумда Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган эди. Белгиялик посбон ўша даврни илиқ хотирлаб, Мадридда ҳам ана шундай муваффақиятларни такрорлашни исташини билдирди.

Жароҳатдан кейинги қайтиш

Мураббийлардаги ўзгаришлардан ташқари, Куртуа ёзги халқаро мусобақадаги оғир жароҳатидан кейин ўз жисмоний ҳолатини тиклашга эътибор қаратмоқда. ЖЧ чорак финалида Испанияга қарши кечган баҳсда жароҳат олиб, майдонни тарк этишга мажбур бўлган дарвозабон таътилини қисқартирди ва Вальдебебасдаги базага муддатидан аввал қайтди.

У жароҳатдан сўнг ҳамма нарса жойидалигига ишонч ҳосил қилиш учун бошқа футболчилардан олдинроқ якка тартибдаги машғулотларни бошлаганини айтди. Куртуа дарвозабонлар билан шуғулланишни бошлагани ва ўзини яхши ҳис қилаётганини мамнуният билан эътироф этди.

Тибо КуртуаЖозе МоуринюРеал МадридФутбол янгиликлариЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиТревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиБугун, 13:16Жон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиЖон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиБугун, 13:15Челси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларЧелси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларБугун, 12:57Арсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинАрсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинБугун, 12:34Виктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиВиктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиБугун, 12:19Франк Лемпард ва Жон Терри Жозе Моуринюнинг кетишини эсладиФранк Лемпард ва Жон Терри Жозе Моуринюнинг кетишини эсладиБугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)