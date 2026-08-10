Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватлади
Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтиши жамоага зарур бўлган талабчан интизом ва ғалаба руҳини кучайтиришини таъкидлади. У португалиялик мураббийнинг жамоа манфаатини шахсий истеъдоддан устун қўйишини юқори баҳолади. Куртуа ва Моуриню аввал Лондоннинг Челси клубида бирга ишлаб, 2014-2015 йилги мавсумда Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган.
Мадриднинг Реал клуби дарвозабони Тибо Куртуа жамоанинг собиқ бош мураббийи Жозе Моуринюнинг қайтиши ва унинг талабчан интизоми жамоага жуда кераклигини таъкидлади. Goal.com хабар беришича, белгиялик посбон 2026 йилги жаҳон чемпионати вақтида олган жароҳатидан сўнг тикланиш жараёнини тезлаштириш мақсадида машғулотларга муддатидан олдин қайтган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Куртуа ўзининг Реал Мадрид ТВ берган интервюсида португалиялик мутахассиснинг жамоавий ғалаба руҳини шакллантиришдаги ноёб қобилиятини юқори баҳолаган. Унинг сўзларига кўра, Моуриню шахсий истеъдоддан кўра интизом ва жамоа манфаатини устун қўядиган талабчан мураббий ҳисобланади.
Интизом ва ғалаба сари интилиш“Моуриню интизом ва жамоани биринчи ўринга қўядиган талабчан мураббий. Мен учун булар ғалаба қозонишдаги ҳал қилувчи омиллардир. У буюк мураббий ва жуда самимий инсон. У ўта тўғри сўз ва мен буни қадрлайман. Ўйлашимча, бу тўғри йўналиш”, — дейди Тибо Куртуа.
Тибо Куртуа ва Жозе Моуринюнинг ўтмишдаги ҳамкорлиги муваффақиятлар ва юқори натижаларга бой бўлган. Икки томон аввалроқ Лондоннинг Челси клубида бирга ишлаган ҳамда 2014-2015 йилги мавсумда Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган эди. Белгиялик посбон ўша даврни илиқ хотирлаб, Мадридда ҳам ана шундай муваффақиятларни такрорлашни исташини билдирди.
Жароҳатдан кейинги қайтишМураббийлардаги ўзгаришлардан ташқари, Куртуа ёзги халқаро мусобақадаги оғир жароҳатидан кейин ўз жисмоний ҳолатини тиклашга эътибор қаратмоқда. ЖЧ чорак финалида Испанияга қарши кечган баҳсда жароҳат олиб, майдонни тарк этишга мажбур бўлган дарвозабон таътилини қисқартирди ва Вальдебебасдаги базага муддатидан аввал қайтди.
У жароҳатдан сўнг ҳамма нарса жойидалигига ишонч ҳосил қилиш учун бошқа футболчилардан олдинроқ якка тартибдаги машғулотларни бошлаганини айтди. Куртуа дарвозабонлар билан шуғулланишни бошлагани ва ўзини яхши ҳис қилаётганини мамнуният билан эътироф этди.
…