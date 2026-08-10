Арсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкин

·35·Спорт
Арсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкин
Қисқача

Арсенал PSJ ҳужумчиси Бредли Барколяни трансфер қилиш учун асосий даъвогарга айланди ва Ливерпулни ортда қолдириши мумкин. Ливерпул футболчи учун 100 миллион фунт стерлинг таклиф қилаётган бўлса, PSJ ундан 150 миллион фунт стерлинг атрофида маблағ талаб қилмоқда. Мутахассислар Арсеналнинг имкониятларини юқори баҳоламоқда, чунки Бредли Барколя Лондон шаҳрида яшашни исташи мумкин.

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал ёзги трансфер ойнасидаги фаоллигини давом эттирмоқда. Микел Артета бошчилигидаги жамоа таркибни янада кучайтириш мақсадида Парижнинг PSJ клуби ҳужумчиси Бредли Барколяни ўз сафига қўшиб олиш учун асосий даъвогарга айланди. Мазкур трансфер учун Ливерпул клуби ҳам 100 миллион фунт стерлинг миқдоридаги таклиф билан даъвогарлик қилаётган бўлса-да, Лондонликлар қулай имкониятга эга эканлиги айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

талкСПОРТ нашри маълумотига кўра, Нюкасл ярим ҳимоячиси Бруно Гимараес 75 миллион фунт стерлинг эвазига расман трансфер қилингач, Арсенал ўз сафига яна бир юлдуз футболчини қўшиб олишни режалаштирмоқда. Ушбу ёзда жамоа аллақачон учта трансферни амалга оширди. Христос Тсолис ва Иллан Меслиердан ташқари, Леандро Троссарднинг Besiktasга сотиб юборилиши ҳамда Винисиус Жуниорнинг Реал Мадрид билан шартномани узайтириши Арсеналларни ҳужум чизиғини янги даражага олиб чиқишга ундади.

Трансфер бозори ва рақобат

PSJ клуби ўзининг икки карра Чемпионлар лигаси ғолиби учун 150 миллион фунт стерлинг атрофида маблағ талаб қилаётганига қарамамай, трансфер бозоридаги рақобат қизғин тус олмоқда. Ливерпул ҳам футболчини ўзининг асосий нишонига айлантирган. Шунга қарамай, мутахассислар ва клубнинг собиқ ўйинчилари Лондон жамоасининг имкониятларини юқори баҳоламоқда.

Арсеналнинг собиқ ҳужумчиси Пер Гроувз Ливерпул ҳозирда ўтиш даврини бошдан кечираётганини ва бош мураббий Андони Ираола ўз фалсафасини сингдиришга ҳаракат қилаётганини таъкидлади. Унинг фикрича, агар футболчи Англия Премер-лигаси ёки Чемпионлар лигасида ғалаба қозониш ҳақида ўйласа, айни пайтда энг мақбул вариант айнан Арсенал ҳисобланади.

Лондон шаҳри ва футболчининг танлови

Гроувз эфир вақтида ўз манбаларига таяниб, Бредли Барколя айнан Лондон шаҳрида яшашни исташини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, футболчининг шаҳар танлови ҳам трансферга ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Шунингдек, Арсеналнинг яна бир собиқ футболчиси Эмманюэль Фримпонг ҳам клуб ўтган мавсумдаги чемпионлик мавқеини сақлаб қолиш учун таркибга сифатли ўйинчиларни қўшишда давом этиши шартлигини қўшимча қилди.

Клуб раҳбарияти Винисиус Жуниор трансфери бой берилганидан кейин художўй ва юқори савиядаги футболчилар учун курашда бўшашмаслиги лозимлиги таъкидланмоқда. Ҳозирги кунда Арсенал даражаси айнан шундай юлдузларни ўз сафига жалб этишга қодир эканлиги мухлислар ва экспертлар томонидан эътироф этилмоқда.

АрсеналБрэдли БарколяЛиверпоолБруно ГуимараесПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиТревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиБугун, 13:16Жон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиЖон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиБугун, 13:15Челси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларЧелси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларБугун, 12:57Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиТибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиБугун, 12:32Виктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиВиктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиБугун, 12:19Франк Лемпард ва Жон Терри Жозе Моуринюнинг кетишини эсладиФранк Лемпард ва Жон Терри Жозе Моуринюнинг кетишини эсладиБугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)