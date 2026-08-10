Арсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкин
Арсенал PSJ ҳужумчиси Бредли Барколяни трансфер қилиш учун асосий даъвогарга айланди ва Ливерпулни ортда қолдириши мумкин. Ливерпул футболчи учун 100 миллион фунт стерлинг таклиф қилаётган бўлса, PSJ ундан 150 миллион фунт стерлинг атрофида маблағ талаб қилмоқда. Мутахассислар Арсеналнинг имкониятларини юқори баҳоламоқда, чунки Бредли Барколя Лондон шаҳрида яшашни исташи мумкин.
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал ёзги трансфер ойнасидаги фаоллигини давом эттирмоқда. Микел Артета бошчилигидаги жамоа таркибни янада кучайтириш мақсадида Парижнинг PSJ клуби ҳужумчиси Бредли Барколяни ўз сафига қўшиб олиш учун асосий даъвогарга айланди. Мазкур трансфер учун Ливерпул клуби ҳам 100 миллион фунт стерлинг миқдоридаги таклиф билан даъвогарлик қилаётган бўлса-да, Лондонликлар қулай имкониятга эга эканлиги айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
талкСПОРТ нашри маълумотига кўра, Нюкасл ярим ҳимоячиси Бруно Гимараес 75 миллион фунт стерлинг эвазига расман трансфер қилингач, Арсенал ўз сафига яна бир юлдуз футболчини қўшиб олишни режалаштирмоқда. Ушбу ёзда жамоа аллақачон учта трансферни амалга оширди. Христос Тсолис ва Иллан Меслиердан ташқари, Леандро Троссарднинг Besiktasга сотиб юборилиши ҳамда Винисиус Жуниорнинг Реал Мадрид билан шартномани узайтириши Арсеналларни ҳужум чизиғини янги даражага олиб чиқишга ундади.
Трансфер бозори ва рақобатPSJ клуби ўзининг икки карра Чемпионлар лигаси ғолиби учун 150 миллион фунт стерлинг атрофида маблағ талаб қилаётганига қарамамай, трансфер бозоридаги рақобат қизғин тус олмоқда. Ливерпул ҳам футболчини ўзининг асосий нишонига айлантирган. Шунга қарамай, мутахассислар ва клубнинг собиқ ўйинчилари Лондон жамоасининг имкониятларини юқори баҳоламоқда.
Арсеналнинг собиқ ҳужумчиси Пер Гроувз Ливерпул ҳозирда ўтиш даврини бошдан кечираётганини ва бош мураббий Андони Ираола ўз фалсафасини сингдиришга ҳаракат қилаётганини таъкидлади. Унинг фикрича, агар футболчи Англия Премер-лигаси ёки Чемпионлар лигасида ғалаба қозониш ҳақида ўйласа, айни пайтда энг мақбул вариант айнан Арсенал ҳисобланади.
Лондон шаҳри ва футболчининг танловиГроувз эфир вақтида ўз манбаларига таяниб, Бредли Барколя айнан Лондон шаҳрида яшашни исташини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, футболчининг шаҳар танлови ҳам трансферга ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Шунингдек, Арсеналнинг яна бир собиқ футболчиси Эмманюэль Фримпонг ҳам клуб ўтган мавсумдаги чемпионлик мавқеини сақлаб қолиш учун таркибга сифатли ўйинчиларни қўшишда давом этиши шартлигини қўшимча қилди.
Клуб раҳбарияти Винисиус Жуниор трансфери бой берилганидан кейин художўй ва юқори савиядаги футболчилар учун курашда бўшашмаслиги лозимлиги таъкидланмоқда. Ҳозирги кунда Арсенал даражаси айнан шундай юлдузларни ўз сафига жалб этишга қодир эканлиги мухлислар ва экспертлар томонидан эътироф этилмоқда.
…