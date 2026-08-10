Kia автобуси: Корея саноати кўлами ва унинг ноодатий қиёфаси

·0·Авто
Kia автобуси: Корея саноати кўлами ва унинг ноодатий қиёфаси

Лондон шаҳрига хизмат сафари билан борган автомобил журналисти тўқнаш келган улкан транспорт воситаси дастлаб кўпчиликка яхши таниш бўлган Kia EV9 кроссоверининг янги ва янада улкан версияси деб ўйланди. Бироқ яқинроқ борганда ва тафсилотлар аниқлашганда, бу ҳайбатли техника машҳур электрокроссовер эмас, балки Корея брендининг аслида бутунлай бошқа турдаги маҳсулоти эканлиги маълум бўлди. ixbt.com нашрининг ёзишича, гап 47 ўриндиқли ва 12,7 литрли двигателга эга бўлган йўловчи автобуси ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Мазкур улкан транспорт воситаси ўзининг габаритлари билан узоқдан кўзга ташланиб, ҳатто горизонт ортидан ҳам яққол ажралиб турган. Вақт минтақасининг ўзгариши туфайли чарчаган кўзлар билан қараганда уни дунёдаги энг машҳур йирик электромобиллардан бири деб адашиш табиий ҳол эди. Бироқ бу ҳолат Жанубий Корея саноати нафақат енгил автомобиллар ва кроссоверлар, балки тижорат транспорти бозорида ҳам қанчалик улкан салоҳиятга эгалигини яққол кўрсатиб берди.

Корея саноатининг ҳақиқий метафораси

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазқуре автобус шунчаки йўловчи ташийдиган техника эмас, балки мамлакат машинасозлик саноатининг ўзига хос рамзидир. Корея брендлари йиллар давомида оддийгина транспорт воситаларини ишлаб чиқаришдан бошлаб, бугунги кунда дунё бозорини забт этаётган замонавий кроссоверлар, электрокроллар ва оғир тижорат машиналарини яратиш даражасигача бўлган улкан йўлни босиб ўтди.

12,7 литр ҳажмли қувват манбаига эга бўлган бу автобус компаниянинг техник имкониятлари нафақат шаҳар ичидаги енгил машиналар, балки магистрал йўллар ва узоқ масофалар учун мўлжалланган жамоат транспорти сегментида ҳам етакчи ўринларга даъвогарлигини тасдиқлайди. Бундай техникаларнинг яратилиши муҳандислик мактабининг нақадар қудратли эканини намоён этади.

Ҳозирги кунда автомобил бозори кескин ўзгаришларга юз тутаётган бир пайтда, ишлаб чиқарувчилар ўз маҳсулот турларини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Kia брендининг ҳам шаҳар кроссоверларидан тортиб, йирик сиғимли автобусларгача бўлган кенг турдаги техникаларни таклиф этиши бренднинг глобал миқёсдаги таъсирини янада оширади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Лондонда тасодифан кўзга ташланган бу ҳайбатли автобус шунчаки транспорт воситаси эмас, балки Осиё минтақаси саноатининг глобал миқёсдаги қудрати ва шиддатли ривожланишидан далолат берувчи муҳим белгидир.

KiaАвтобусАвтомобилСаноатТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкинИккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкинБугун, 12:25Сеулда автомашиналарни автоматик жойлаштирувчи роботлар синовдан ўтказилмоқдаСеулда автомашиналарни автоматик жойлаштирувчи роботлар синовдан ўтказилмоқдаБугун, 11:54BMW ишлаб чиқармаган энг яхши универсал автомобил тақдириBMW ишлаб чиқармаган энг яхши универсал автомобил тақдириБугун, 10:27Geely компанияси Ситйрай кроссоверини бир йилда янгиладиGeely компанияси Ситйрай кроссоверини бир йилда янгиладиБугун, 08:27Geely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилдиGeely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 03:23Renault 4 электромобили қуёш энергиясида Буюк Британия бўйлаб сафарга чиқдиRenault 4 электромобили қуёш энергиясида Буюк Британия бўйлаб сафарга чиқдиКеча, 16:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади