Kia автобуси: Корея саноати кўлами ва унинг ноодатий қиёфаси
Лондон шаҳрига хизмат сафари билан борган автомобил журналисти тўқнаш келган улкан транспорт воситаси дастлаб кўпчиликка яхши таниш бўлган Kia EV9 кроссоверининг янги ва янада улкан версияси деб ўйланди. Бироқ яқинроқ борганда ва тафсилотлар аниқлашганда, бу ҳайбатли техника машҳур электрокроссовер эмас, балки Корея брендининг аслида бутунлай бошқа турдаги маҳсулоти эканлиги маълум бўлди. ixbt.com нашрининг ёзишича, гап 47 ўриндиқли ва 12,7 литрли двигателга эга бўлган йўловчи автобуси ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Мазкур улкан транспорт воситаси ўзининг габаритлари билан узоқдан кўзга ташланиб, ҳатто горизонт ортидан ҳам яққол ажралиб турган. Вақт минтақасининг ўзгариши туфайли чарчаган кўзлар билан қараганда уни дунёдаги энг машҳур йирик электромобиллардан бири деб адашиш табиий ҳол эди. Бироқ бу ҳолат Жанубий Корея саноати нафақат енгил автомобиллар ва кроссоверлар, балки тижорат транспорти бозорида ҳам қанчалик улкан салоҳиятга эгалигини яққол кўрсатиб берди.
Корея саноатининг ҳақиқий метафорасиМутахассисларнинг таъкидлашича, мазқуре автобус шунчаки йўловчи ташийдиган техника эмас, балки мамлакат машинасозлик саноатининг ўзига хос рамзидир. Корея брендлари йиллар давомида оддийгина транспорт воситаларини ишлаб чиқаришдан бошлаб, бугунги кунда дунё бозорини забт этаётган замонавий кроссоверлар, электрокроллар ва оғир тижорат машиналарини яратиш даражасигача бўлган улкан йўлни босиб ўтди.
12,7 литр ҳажмли қувват манбаига эга бўлган бу автобус компаниянинг техник имкониятлари нафақат шаҳар ичидаги енгил машиналар, балки магистрал йўллар ва узоқ масофалар учун мўлжалланган жамоат транспорти сегментида ҳам етакчи ўринларга даъвогарлигини тасдиқлайди. Бундай техникаларнинг яратилиши муҳандислик мактабининг нақадар қудратли эканини намоён этади.
Ҳозирги кунда автомобил бозори кескин ўзгаришларга юз тутаётган бир пайтда, ишлаб чиқарувчилар ўз маҳсулот турларини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Kia брендининг ҳам шаҳар кроссоверларидан тортиб, йирик сиғимли автобусларгача бўлган кенг турдаги техникаларни таклиф этиши бренднинг глобал миқёсдаги таъсирини янада оширади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Лондонда тасодифан кўзга ташланган бу ҳайбатли автобус шунчаки транспорт воситаси эмас, балки Осиё минтақаси саноатининг глобал миқёсдаги қудрати ва шиддатли ривожланишидан далолат берувчи муҳим белгидир.
…