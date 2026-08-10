Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқда
Jeff Bezos бошчилигидаги консорсиум Ливерпул клуби аксияларининг тахминан учдан бир қисмини сотиб олиш бўйича музокараларни якуний босқичга олиб чиқди. Клубнинг 2010 йилдан бери асосий аксиядори бўлган Фенвай Sportс Гроуп битим тафсилотларини шу ҳафтаёқ расман эълон қилиши кутилмоқда. Консорсиум сармояси Ливерпулнинг молиявий имкониятларини кенгайтириб, трансфер сиёсати ва инфратузилмани ривожлантиришга ёрдам бериши мумкин.
Дунёга машҳур Amazon компанияси асосчиси Jeff Bezos бошчилигидаги консорциум Англия Премер-лигасининг етакчи жамоаларидан бири бўлган Ливерпул клуби акцияларининг тахминан учдан бир қисмини сотиб олиш бўйича музокараларни якуний босқичга олиб чиқди. Sky News телеканалининг хабар беришича, ушбу йирик битим якунланиш арафасида турибди ва бу инглиз футболидаги энг муҳим молиявий ўзгаришлардан бирига айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Британия ОАВ маълумотларига кўра, шунингдек Анса агентлиги ҳам тасдиқлаганидек, Ливерпул клубининг 2010 йилдан бери асосий акциядори ҳисобланган Фенвай Sportс Груп (ФСГ) компанияси мазкур йирик битим тафсилотларини шу ҳафтаёқ расман эълон қилишга ҳойрлик кўрмоқда. Анфиелд жамоасини бошқариб келаётган раҳбарият клубнинг молиявий қувватини янада ошириш ва халқаро бозордаги мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида ушбу ҳамкорликка рози бўлган.
Молиявий янгиликлар ва ФСГ стратегиясиФенвай Sportс Груп йиллар давомида Ливерпул клубини барқарор ривожлантириб, уни Европанинг энг қудратли жамоаларидан бирига айлантиришга муваффақ бўлди. Бироқ замонавий футбол талаблари, трансфер бозоридаги улкан харажатлар ва инфратузилмани янада яхшилаш қўшимча инвестицияларни талаб қилмоқда. Jeff Bezos иштирокидаги консорциумнинг сармояси клуб учун янги иқтисодий имкониятларни очиб бериши кутилмоқда.
Ҳозирги вақтда томонлар шартноманинг сўнгги деталларини келишиб олмоқда. Маълум қилинишича, Amazon асосчисининг сармоявий гуруҳи клуб акцияларининг салкам ўттиз уч фоизига эгалик қилади. Бу эса Ливерпул акциядорлик тузилмасида сезиларли ўзгариш ясаб, келажакдаги стратегик қарорларга таъсир кўрсатиши шубҳасиз.
Англия футболидаги янги даврСўнгги йилларда дунёнинг энг бадавлат тадбиркорлари ва фондлари Англия Премер-лигаси клубларига фаол сармоя киритиб келмоқда. Ливерпул каби тарихий ва улкан мухлислар армиясига эга жамоанинг бундай даражадаги инвестор билан келишувга эришиши чемпионатдаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Хусусан, жамоанинг трансфер сиёсати ва стадион атрофидаги инфратузилмани ривожлантириш ишлари янги босқичга кўтарилиши мумкин.
Мутахассисларнинг фикрича, битимнинг расман эълон қилиниши футбол оламида катта акс-садо беради. Эътиборлиси шундаки, ФСГ клуб устидан тўлиқ назоратни йўқотмаган ҳолда, глобал миқёсдаги энг йирик бизнес вакилларидан бирини ўз сафига шерик сифатида жалб қилмоқда. Бу эса Ливерпул жамоасининг узоқ муддатли барқарорлиги ва молиявий хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади.
…