Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқда

·26·Спорт
Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқда
Қисқача

Jeff Bezos бошчилигидаги консорсиум Ливерпул клуби аксияларининг тахминан учдан бир қисмини сотиб олиш бўйича музокараларни якуний босқичга олиб чиқди. Клубнинг 2010 йилдан бери асосий аксиядори бўлган Фенвай Sportс Гроуп битим тафсилотларини шу ҳафтаёқ расман эълон қилиши кутилмоқда. Консорсиум сармояси Ливерпулнинг молиявий имкониятларини кенгайтириб, трансфер сиёсати ва инфратузилмани ривожлантиришга ёрдам бериши мумкин.

Дунёга машҳур Amazon компанияси асосчиси Jeff Bezos бошчилигидаги консорциум Англия Премер-лигасининг етакчи жамоаларидан бири бўлган Ливерпул клуби акцияларининг тахминан учдан бир қисмини сотиб олиш бўйича музокараларни якуний босқичга олиб чиқди. Sky News телеканалининг хабар беришича, ушбу йирик битим якунланиш арафасида турибди ва бу инглиз футболидаги энг муҳим молиявий ўзгаришлардан бирига айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Британия ОАВ маълумотларига кўра, шунингдек Анса агентлиги ҳам тасдиқлаганидек, Ливерпул клубининг 2010 йилдан бери асосий акциядори ҳисобланган Фенвай Sportс Груп (ФСГ) компанияси мазкур йирик битим тафсилотларини шу ҳафтаёқ расман эълон қилишга ҳойрлик кўрмоқда. Анфиелд жамоасини бошқариб келаётган раҳбарият клубнинг молиявий қувватини янада ошириш ва халқаро бозордаги мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида ушбу ҳамкорликка рози бўлган.

Молиявий янгиликлар ва ФСГ стратегияси

Фенвай Sportс Груп йиллар давомида Ливерпул клубини барқарор ривожлантириб, уни Европанинг энг қудратли жамоаларидан бирига айлантиришга муваффақ бўлди. Бироқ замонавий футбол талаблари, трансфер бозоридаги улкан харажатлар ва инфратузилмани янада яхшилаш қўшимча инвестицияларни талаб қилмоқда. Jeff Bezos иштирокидаги консорциумнинг сармояси клуб учун янги иқтисодий имкониятларни очиб бериши кутилмоқда.

Ҳозирги вақтда томонлар шартноманинг сўнгги деталларини келишиб олмоқда. Маълум қилинишича, Amazon асосчисининг сармоявий гуруҳи клуб акцияларининг салкам ўттиз уч фоизига эгалик қилади. Бу эса Ливерпул акциядорлик тузилмасида сезиларли ўзгариш ясаб, келажакдаги стратегик қарорларга таъсир кўрсатиши шубҳасиз.

Англия футболидаги янги давр

Сўнгги йилларда дунёнинг энг бадавлат тадбиркорлари ва фондлари Англия Премер-лигаси клубларига фаол сармоя киритиб келмоқда. Ливерпул каби тарихий ва улкан мухлислар армиясига эга жамоанинг бундай даражадаги инвестор билан келишувга эришиши чемпионатдаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Хусусан, жамоанинг трансфер сиёсати ва стадион атрофидаги инфратузилмани ривожлантириш ишлари янги босқичга кўтарилиши мумкин.

Мутахассисларнинг фикрича, битимнинг расман эълон қилиниши футбол оламида катта акс-садо беради. Эътиборлиси шундаки, ФСГ клуб устидан тўлиқ назоратни йўқотмаган ҳолда, глобал миқёсдаги энг йирик бизнес вакилларидан бирини ўз сафига шерик сифатида жалб қилмоқда. Бу эса Ливерпул жамоасининг узоқ муддатли барқарорлиги ва молиявий хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади.

ЛиверпулJeff BezosAmazonАнглия Премер-лигасиФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинБугун, 17:16Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқМанчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқБугун, 16:37Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаРома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаБугун, 16:13Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиМайкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиБугун, 15:54«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: ТафсилотларБугун, 15:35Италия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятИталия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятБугун, 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)