Фрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилди

·27·Спорт
Фрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилди
Қисқача

Фрейзер Кларк Мозес Итаума Филипп Хрговични мағлуб этиб, ғалаба қозонишига ишонмоқда. Мозес Итаума (14-0, 12 КО) ва Филипп Хргович (20-1, 15 КО) ўртасидаги IBF чемпионлик камари учун жанг 21 август куни бўлиб ўтади. Кларкнинг фикрича, Итауманинг тезлиги ва ҳаракатчанлиги баҳсда ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин. 2021 йилги Токио Олимпиадасининг бронза медали соҳиби Фрейзер Кларк ушбу жангда Филипп Итаума учун фаолиятидаги энг қийин рақиб бўлишини таъкидлади.

2021 йилги Токио Олимпиадасининг бронза медали соҳиби, британ супер оғир вазнли боксчиси Фрейзер Кларк жанговар ҳамюрти Мозес Итаума (14-0, 12 КО) ҳамда Хорватия вакили Филипп Хргович (20-1, 15 КО) ўртасидаги кутилаётган тўқнашув бўйича ўз тахминлари билан ўртоқлашди.

Супер оғир вазндаги икки номдор чарм қўлқоп устаси ўртасидаги ушбу муҳим жанг IBF чемпионлик камари учун кечади.

«Итаума учун энг қийин синов ва ринг ичидаги тезлик»

Фрейзер Кларк бўлажак жанг икки боксчи учун ҳам осон кечмаслигини таъкидлар экан, ёш ва шиддатли Итауманинг ғалабасига бежизга ишонмаётганини билдирди:

«Билишимча, Филипп Итаума учун фаолиятидаги энг қийин рақиб бўлади. Бироқ мен Мозеснинг ғалабасига ишонаман. Бу йигитни жуда ҳурмат қиламан, чунки у нафақат ажойиб жангчи, балки рингдан ташқарида ҳам ўзини намунали тутади.

Бўлажак баҳсда Итауманинг тезлиги ва ҳаракатчанлиги ҳал қилувчи роль ўйнаши мумкин», — деди Фрейзер Кларк.

21 августдаги титул жанги ва Токио Олимпиадаси хотиралари

Маълумот учун, Мозес Итаума ва Филипп Хргович ўртасидаги супер оғир вазнда IBF жаҳон чемпионлик камари учун кечадиган марказий баҳс 21 август куни бўлиб ўтади.

Эслатиб ўтамиз, ушбу прогноз соҳиби Фрейзер Кларк Токио-2020 Олимпиадасининг ярим финалида ўзбекистонлик афсонавий боксчи, Олимпиада ва жаҳон чемпиони Баҳодир Жалоловга имкониятни бой бериб, мусобақанинг бронза медали билан чекланган эди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?Бугун, 16:34Роналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Ван Дейкни намуна деб атадиРоналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Ван Дейкни намуна деб атадиБугун, 16:30Робби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяптиРобби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяптиБугун, 15:53Аёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олдиАёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олдиБугун, 15:51Интер Джед Спенс трансферини якунлашга яқин турибдиИнтер Джед Спенс трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 15:38Арсенал ҳимоясидаги муаммолар Микел Артета бош оғриғига айландиАрсенал ҳимоясидаги муаммолар Микел Артета бош оғриғига айландиБугун, 15:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)