Фрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилди
Фрейзер Кларк Мозес Итаума Филипп Хрговични мағлуб этиб, ғалаба қозонишига ишонмоқда. Мозес Итаума (14-0, 12 КО) ва Филипп Хргович (20-1, 15 КО) ўртасидаги IBF чемпионлик камари учун жанг 21 август куни бўлиб ўтади. Кларкнинг фикрича, Итауманинг тезлиги ва ҳаракатчанлиги баҳсда ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин. 2021 йилги Токио Олимпиадасининг бронза медали соҳиби Фрейзер Кларк ушбу жангда Филипп Итаума учун фаолиятидаги энг қийин рақиб бўлишини таъкидлади.
2021 йилги Токио Олимпиадасининг бронза медали соҳиби, британ супер оғир вазнли боксчиси Фрейзер Кларк жанговар ҳамюрти Мозес Итаума (14-0, 12 КО) ҳамда Хорватия вакили Филипп Хргович (20-1, 15 КО) ўртасидаги кутилаётган тўқнашув бўйича ўз тахминлари билан ўртоқлашди.
Супер оғир вазндаги икки номдор чарм қўлқоп устаси ўртасидаги ушбу муҳим жанг IBF чемпионлик камари учун кечади.
«Итаума учун энг қийин синов ва ринг ичидаги тезлик»
Фрейзер Кларк бўлажак жанг икки боксчи учун ҳам осон кечмаслигини таъкидлар экан, ёш ва шиддатли Итауманинг ғалабасига бежизга ишонмаётганини билдирди:
«Билишимча, Филипп Итаума учун фаолиятидаги энг қийин рақиб бўлади. Бироқ мен Мозеснинг ғалабасига ишонаман. Бу йигитни жуда ҳурмат қиламан, чунки у нафақат ажойиб жангчи, балки рингдан ташқарида ҳам ўзини намунали тутади.
Бўлажак баҳсда Итауманинг тезлиги ва ҳаракатчанлиги ҳал қилувчи роль ўйнаши мумкин», — деди Фрейзер Кларк.
21 августдаги титул жанги ва Токио Олимпиадаси хотиралари
Маълумот учун, Мозес Итаума ва Филипп Хргович ўртасидаги супер оғир вазнда IBF жаҳон чемпионлик камари учун кечадиган марказий баҳс 21 август куни бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, ушбу прогноз соҳиби Фрейзер Кларк Токио-2020 Олимпиадасининг ярим финалида ўзбекистонлик афсонавий боксчи, Олимпиада ва жаҳон чемпиони Баҳодир Жалоловга имкониятни бой бериб, мусобақанинг бронза медали билан чекланган эди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…