Xiaomi компанияси янги Mijia Портабле Электрик Шоуер Pro бритвасини чиқарди
Xiaomi Mijia Портабле Электрик Шоуер Pro электр бритвасини тақдим этди ва қурилма JD.com платформасида 349 юан, давлат субсидияси билан эса 266,98 юан ёки тахминан 40 АҚШ долларидан сотилмоқда. Тўлиқ металл корпусга эга бритва матли олтин, кумуш ва тўқ кулранг рангларда ишлаб чиқарилган ҳамда IPX8 намликдан ҳимоя стандартига эга.
Xiaomi бренди ўзининг кўчма гаджетлар қаторини кенгайтириб, янги Mijia Портабле Электрик Шоуер Pro электр бритвасини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ихчам қурилма ўзининг юқори автономлиги, замонавий металл корпуси ва илғор функциялари билан фойдаланувчилар эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда янги маҳсулот JD.com савдо майдончасида харидорларга таклиф этилмоқда. Унинг бошланғич нархи 349 юанкни ташкил этади, бироқ давлат субсидиясини ҳисобга олган ҳолда нарх 266,98 юан ёки тахминан 40 АҚШ долларигача пасаяди.
Гаджетнинг техник имкониятлари ва дизайниMijia Портабле Электрик Шоуер Pro тўлиқ металл корпусда ишлаб чиқарилган бўлиб, учта жозибали ранг вариантида тақдим этилади: матли олтин, кумуш ва тўқ кулранг. Конструкциянинг мустаҳкамлиги билан бирга унинг қулайлиги ҳам алоҳида эътиборга лойиқ.
Қурилма намликдан ишончли ҳимоя қилувчи IPX8 стандарти билан жиҳозланган. Бу эса бритвадан фойдаланиш ва уни тозалаш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради. Кесиш тизими эса икки қаватли гофрланган қоплама ва зангламайдиган пўлатдан ясалган ўткир пичоқлардан иборат.
Фойдаланиш қулайлиги ва инновацион сенсорларXiaomi муҳандисларининг таъкидлашича, янги пичоқлар конструкцияси тутилмаган ёки ўтказиб юборилган туклар сонини камайтиришга хизмат қилади. Натижада фойдаланиш жараёни янада силлиқ ва қулай кечади.
Қурилманинг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири бу ўрнатилган сенсорли ўчиргич ҳисобланади. Ушбу ақлли датчик тери билан алоқани аниқ сезади ва қурилмани автоматик равишда бошқариш имконини беради.
Рекорд даражадаги автономликМазкур электр бритваси аккумулятори бир марталик тўлиқ қувват билан 60 кунгача узлуксиз ишлашга қодир. Бу кўрсаткич айниқса сафарларга кўп чиқадиганлар учун катта қулайлик яратади.
Шунингдек, қурилма қувватланиш жараёнида ҳам ишлаш функциясини (одновременная зарядка и работа) қўллаб-қувватлайди. Асосий қурилмадан ташқари, Xiaomi ноёб Небула Пурпле рангидаги бритва, махсус сақлаш сумкаси ва нафис қутидан иборат Mijia Электрик Шоуер Грооминг Гифт Сет номли совға тўпламини ҳам намойиш этди.
…