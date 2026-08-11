Xiaomi компанияси янги Mijia Портабле Электрик Шоуер Pro бритвасини чиқарди

·19·Техно
Xiaomi компанияси янги Mijia Портабле Электрик Шоуер Pro бритвасини чиқарди
Қисқача

Xiaomi Mijia Портабле Электрик Шоуер Pro электр бритвасини тақдим этди ва қурилма JD.com платформасида 349 юан, давлат субсидияси билан эса 266,98 юан ёки тахминан 40 АҚШ долларидан сотилмоқда. Тўлиқ металл корпусга эга бритва матли олтин, кумуш ва тўқ кулранг рангларда ишлаб чиқарилган ҳамда IPX8 намликдан ҳимоя стандартига эга.

Xiaomi бренди ўзининг кўчма гаджетлар қаторини кенгайтириб, янги Mijia Портабле Электрик Шоуер Pro электр бритвасини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ихчам қурилма ўзининг юқори автономлиги, замонавий металл корпуси ва илғор функциялари билан фойдаланувчилар эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда янги маҳсулот JD.com савдо майдончасида харидорларга таклиф этилмоқда. Унинг бошланғич нархи 349 юанкни ташкил этади, бироқ давлат субсидиясини ҳисобга олган ҳолда нарх 266,98 юан ёки тахминан 40 АҚШ долларигача пасаяди.

Гаджетнинг техник имкониятлари ва дизайни

Mijia Портабле Электрик Шоуер Pro тўлиқ металл корпусда ишлаб чиқарилган бўлиб, учта жозибали ранг вариантида тақдим этилади: матли олтин, кумуш ва тўқ кулранг. Конструкциянинг мустаҳкамлиги билан бирга унинг қулайлиги ҳам алоҳида эътиборга лойиқ.

Қурилма намликдан ишончли ҳимоя қилувчи IPX8 стандарти билан жиҳозланган. Бу эса бритвадан фойдаланиш ва уни тозалаш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради. Кесиш тизими эса икки қаватли гофрланган қоплама ва зангламайдиган пўлатдан ясалган ўткир пичоқлардан иборат.

Фойдаланиш қулайлиги ва инновацион сенсорлар

Xiaomi муҳандисларининг таъкидлашича, янги пичоқлар конструкцияси тутилмаган ёки ўтказиб юборилган туклар сонини камайтиришга хизмат қилади. Натижада фойдаланиш жараёни янада силлиқ ва қулай кечади.

Қурилманинг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири бу ўрнатилган сенсорли ўчиргич ҳисобланади. Ушбу ақлли датчик тери билан алоқани аниқ сезади ва қурилмани автоматик равишда бошқариш имконини беради.

Рекорд даражадаги автономлик

Мазкур электр бритваси аккумулятори бир марталик тўлиқ қувват билан 60 кунгача узлуксиз ишлашга қодир. Бу кўрсаткич айниқса сафарларга кўп чиқадиганлар учун катта қулайлик яратади.

Шунингдек, қурилма қувватланиш жараёнида ҳам ишлаш функциясини (одновременная зарядка и работа) қўллаб-қувватлайди. Асосий қурилмадан ташқари, Xiaomi ноёб Небула Пурпле рангидаги бритва, махсус сақлаш сумкаси ва нафис қутидан иборат Mijia Электрик Шоуер Грооминг Гифт Сет номли совға тўпламини ҳам намойиш этди.

XiaomiMijiaЭлектр бритваГаджетларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic компанияси Claude учун кўринмас сув белгисини жорий қилдиAnthropic компанияси Claude учун кўринмас сув белгисини жорий қилдиБугун, 16:27Tesla Кйберкаб роботаксисига Starlink интернети интеграция қилинадиTesla Кйберкаб роботаксисига Starlink интернети интеграция қилинадиБугун, 15:23Apple iPhone 20 учун шиша корпусли янги дизайн устида ишламоқдаApple iPhone 20 учун шиша корпусли янги дизайн устида ишламоқдаБугун, 14:55YouTube монетизация шартларини кескин кучайтирмоқдаYouTube монетизация шартларини кескин кучайтирмоқдаБугун, 14:28Minisforum Элите Mini M2 Air-304: ихчам ва ҳамёнбоп мини-ПК тақдим этилдиMinisforum Элите Mini M2 Air-304: ихчам ва ҳамёнбоп мини-ПК тақдим этилдиБугун, 13:51iPhone 18 Pro Max аккумулятори ҳажми фош этилдиiPhone 18 Pro Max аккумулятори ҳажми фош этилдиБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди