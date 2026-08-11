Арсенал ҳимоясидаги муаммолар Микел Артета бош оғриғига айланди
Арсенал мавсумолди учта ўртоқлик учрашувида еттита гол ўтказиб юбориб, ҳимоядаги муаммоларни яққол намоён қилди. Сўнгги икки баҳсда дарвозадан олтита тўп олиб чиқилгани жамоанинг ўтган мавсумдаги ҳар бир ўйинда ўртача 1,4 та гол ўтказиб юборган кўрсаткичидан анча ёмон.
Англия Премер-лигасининг янги мавсуми старт олиши арафасида «Арсенал» жамоасининг ҳимоя чизиғидаги заиф жиҳатлари мутахассислар ва мухлисларда жиддий хавотир уйғотмоқда. Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, мавсумолди ўртоқлик ўйинларида Лондон клубининг мудофаа қўрғони кутилганидек мустаҳкам ишламаяпти ва бу бош мураббий Микел Артета учун ҳал этилиши лозим бўлган энг жиддий муаммога айланиб улгурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Август ойи бошидан буён ўтказилган учта синов учрашувида «канонирлар» ўз дарвозаларидан нақд еттита гол олиб чиқишга мажбур бўлишди. Бу эса ҳар бир ўйинда ўртача 2,3 тадан гол ўтказиб юборилганини англатади. Таққослаш учун, ўтган мавсумда жамоанинг Премер-лигадаги кўрсаткичи ҳар бир баҳсда ўртача 1,4 та тўпни ташкил этган эди. Сўнгги икки учрашувнинг ўзидаёқ дарвозага олтита гол урилгани вазиятнинг нақадар жиддийлигидан далолат беради.
Уилям Салиба йўқотилиши ва мудофаадаги бўшлиқларҲимоядаги бу қалтис вазиятнинг асосий сабаби сифатида жамоанинг асосий таянчларидан бири Уилям Салибанинг йўқлиги кўрсатилмоқда. Узоқ давом этадиган жиддий бел жароҳати сабабли сафдан чиққан француз футболчиси майдонда бўлмаган пайтда, ҳимоя марказидаги барқарорлик йўқолгани яққол сезилиб қолди. Шунингдек, янги футболчи Юрриен Тимбер ҳам тўлиқ тикланиши учун яна бир неча ҳафта вақт талаб этилишини билдирди.
Бундай кадрлар тақчиллиги шароитида Микел Артета Вемблей стадионида Манчестер Сити жамоасига қарши ўтадиган Коммунитй Шиелд учрашувига тайёргарлик кўрмоқда. Бу баҳс янги мавсум олдидан Лондон клуби учун илк чинакам жиддий синов бўлиши кутилмоқда. Рақобат даражаси юқори бўлган шароитда ҳимоядаги хатолар қимматга тушиши аниқ.
Тарихий антирекорд ва олдиндаги синовларСтатистика ҳам «Арсенал»нинг ҳозирги ҳолати одатий эмаслигини кўрсатмоқда. Охирги уч йил давомида лондонликлар барча мусобақалар доирасида кетма-кет икки ўйинда учта ёки ундан ортиқ гол ўтказиб юбормаган эдилар. Жорий мавсумолди ўйинларидаги бу кўрсаткич жамоанинг ўйин тизимида чуқур таҳлил қилиниши лозим бўлган бўшлиқлар борлигини кўрсатиб қўйди.
Микел Артета ва унинг мураббийлар штаби мавсум расман бошлангунига қадар ҳимоя чизиғидаги мувозанатни қайта тиклаши зарур. Акс ҳолда, чемпионлик учун курашишни мақсад қилган «Арсенал» рақобатчиларга қарши баҳсларда ўзига хос қийинчиликларга дуч келиши шубҳасиз.
…