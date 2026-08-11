Арсенал ҳимоясидаги муаммолар Микел Артета бош оғриғига айланди

·28·Спорт
Арсенал ҳимоясидаги муаммолар Микел Артета бош оғриғига айланди
Қисқача

Арсенал мавсумолди учта ўртоқлик учрашувида еттита гол ўтказиб юбориб, ҳимоядаги муаммоларни яққол намоён қилди. Сўнгги икки баҳсда дарвозадан олтита тўп олиб чиқилгани жамоанинг ўтган мавсумдаги ҳар бир ўйинда ўртача 1,4 та гол ўтказиб юборган кўрсаткичидан анча ёмон.

Англия Премер-лигасининг янги мавсуми старт олиши арафасида «Арсенал» жамоасининг ҳимоя чизиғидаги заиф жиҳатлари мутахассислар ва мухлисларда жиддий хавотир уйғотмоқда. Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, мавсумолди ўртоқлик ўйинларида Лондон клубининг мудофаа қўрғони кутилганидек мустаҳкам ишламаяпти ва бу бош мураббий Микел Артета учун ҳал этилиши лозим бўлган энг жиддий муаммога айланиб улгурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Август ойи бошидан буён ўтказилган учта синов учрашувида «канонирлар» ўз дарвозаларидан нақд еттита гол олиб чиқишга мажбур бўлишди. Бу эса ҳар бир ўйинда ўртача 2,3 тадан гол ўтказиб юборилганини англатади. Таққослаш учун, ўтган мавсумда жамоанинг Премер-лигадаги кўрсаткичи ҳар бир баҳсда ўртача 1,4 та тўпни ташкил этган эди. Сўнгги икки учрашувнинг ўзидаёқ дарвозага олтита гол урилгани вазиятнинг нақадар жиддийлигидан далолат беради.

Уилям Салиба йўқотилиши ва мудофаадаги бўшлиқлар

Ҳимоядаги бу қалтис вазиятнинг асосий сабаби сифатида жамоанинг асосий таянчларидан бири Уилям Салибанинг йўқлиги кўрсатилмоқда. Узоқ давом этадиган жиддий бел жароҳати сабабли сафдан чиққан француз футболчиси майдонда бўлмаган пайтда, ҳимоя марказидаги барқарорлик йўқолгани яққол сезилиб қолди. Шунингдек, янги футболчи Юрриен Тимбер ҳам тўлиқ тикланиши учун яна бир неча ҳафта вақт талаб этилишини билдирди.

Бундай кадрлар тақчиллиги шароитида Микел Артета Вемблей стадионида Манчестер Сити жамоасига қарши ўтадиган Коммунитй Шиелд учрашувига тайёргарлик кўрмоқда. Бу баҳс янги мавсум олдидан Лондон клуби учун илк чинакам жиддий синов бўлиши кутилмоқда. Рақобат даражаси юқори бўлган шароитда ҳимоядаги хатолар қимматга тушиши аниқ.

Тарихий антирекорд ва олдиндаги синовлар

Статистика ҳам «Арсенал»нинг ҳозирги ҳолати одатий эмаслигини кўрсатмоқда. Охирги уч йил давомида лондонликлар барча мусобақалар доирасида кетма-кет икки ўйинда учта ёки ундан ортиқ гол ўтказиб юбормаган эдилар. Жорий мавсумолди ўйинларидаги бу кўрсаткич жамоанинг ўйин тизимида чуқур таҳлил қилиниши лозим бўлган бўшлиқлар борлигини кўрсатиб қўйди.

Микел Артета ва унинг мураббийлар штаби мавсум расман бошлангунига қадар ҳимоя чизиғидаги мувозанатни қайта тиклаши зарур. Акс ҳолда, чемпионлик учун курашишни мақсад қилган «Арсенал» рақобатчиларга қарши баҳсларда ўзига хос қийинчиликларга дуч келиши шубҳасиз.

АрсеналМикел АртетаПремер-лигаУилям СалибаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Пахтакор» Элит ОЧЛ йўлида: Иорданиянинг «ноқулай» клубига қарши баҳс«Пахтакор» Элит ОЧЛ йўлида: Иорданиянинг «ноқулай» клубига қарши баҳсБугун, 16:42Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?Бугун, 16:34Роналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Ван Дейкни намуна деб атадиРоналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Ван Дейкни намуна деб атадиБугун, 16:30Фрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилдиФрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилдиБугун, 16:08Робби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяптиРобби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяптиБугун, 15:53Аёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олдиАёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олдиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)