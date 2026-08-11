Робби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяпти

·26·Спорт
Робби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяпти
Қисқача

Робби Кин мураббийликдаги муваффақиятларига қарамай, шошилмасдан ўзига мос таклифни кутаётгани сабабли ҳозирча эркин агент бўлиб қолмоқда. 2023-йилда у Тел-Авивнинг Маккаби клубини Исроил чемпионлиги ва ички кубок зафарига олиб чиқди, кейин эса Ференсварош билан Венгрияда юқори натижаларга эришди. Грем Стек 46 ёшли мутахассиснинг мураббийлик салоҳияти ва шахсий фазилатларини юқори баҳолаб, клублар уни жалб қилиш учун фаолроқ бўлиши кераклигини айтди.

Англия Премер-лигасининг собиқ юлдузи Робби Кин мураббийлик фаолиятидаги ёрқин натижаларига қарамай, ҳозирча эркин агент мақомида қолмоқда. Унинг Британия футболидан ташқарида тўплаган муваффақиятли тажрибаси мутахассисни нуфузли лавозимларга муносиб номзодга айлантирган бўлса-да, ҳозирча ҳеч қандай расмий келишув имзолангани йўқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрига берган эксклюзив интервюсида Лондоннинг Арсенал клуби собиқ дарвозабони Грем Стек Робби Киннинг мураббийлик салоҳиятига юқори баҳо берди. У ирландиялик мутахассиснинг фаолиятини яқиндан кузатиб бораётганини ва унинг эришган натижалари эътиборга лойиқлигини таъкидлади.

Хориждаги зафарлар ва совринли мавсумлар

Робби Кин мураббийлик фаолиятини Ҳиндистоннинг АТК жамоасида бошлаган бўлса-да, унинг бош мураббий сифатидаги чинакам дебюти Исроилда амалга ошди. 2023-йилда у Тел-Авивнинг Маккаби клубини бошқариб, жамоани Исроил чемпионлиги ва ички кубок зафарига олиб чиқди.

Шундан сўнг унинг фаолияти Венгрияда давом этди ва у ерда ҳам Ференсварош клуби билан юқори натижаларга эришди. Шунингдек, Кин UEFA Европа лигаси каби нуфузли халқаро мусобақаларда ҳам ўзини кўрсатишга улгурди.

Янги чақирувлар олдидан эҳтиёткорлик

Будапештдаги 16 ойлик фаолиятидан кейин 46 ёшли мутахассис яна ўзгаришлар вақти келганини тушунди ва янги манзерни излай бошлади. MLSда ЛА Galaxy сафида тўп сурган собиқ ҳужумчи ўзининг профессионал қулайлик зонасидан ташқарида ҳам ўз салоҳиятини тўла намоён этди.

Шу боисдан унинг номи Англия ва Шотландиянинг баъзи нуфузли клублари билан тез-тез боғланди. Бироқ мураббий шошма-шошарлик билан қарор қабул қилмасликни афзал кўриб, ўзига мос келадиган таклифларни кутмоқда.

Мутахассислар баҳоси ва келажак истиқболлари

Грем Стекнинг фикрича, Робби Кин нафақат яхши мураббий, балки футбол клуби учун ажойиб шахсиятдир. Унга кўра, бундай мутахассисларни жамоага жалб қилиш учун клублар раҳбарлари янада фаолроқ бўлиши керак эди.

Ҳозирги пайтда Робби Киннинг нуфузи жуда юқорилигича қолмоқда. Мутахассислар 2026-2027-йилги мавсум бошланишига қадар футбол бозорида яна кўплаб бош мураббийлик ўринлари бўшашини ва ирландиялик мутахассис тез орада ўзига муносиб лойиҳани топишини тахмин қилишмоқда.

Робби КинФутбол мураббийлариАнглия Премер-лигасиТрансферларGoal.com
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?Бугун, 16:34Фрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилдиФрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилдиБугун, 16:08Аёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олдиАёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олдиБугун, 15:51Интер Джед Спенс трансферини якунлашга яқин турибдиИнтер Джед Спенс трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 15:38Арсенал ҳимоясидаги муаммолар Микел Артета бош оғриғига айландиАрсенал ҳимоясидаги муаммолар Микел Артета бош оғриғига айландиБугун, 15:32Беҳруз Каримов трансфери бўйича «Лугано» спорт директори баёнот бердиБеҳруз Каримов трансфери бўйича «Лугано» спорт директори баёнот бердиБугун, 14:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)