Робби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяпти
Робби Кин мураббийликдаги муваффақиятларига қарамай, шошилмасдан ўзига мос таклифни кутаётгани сабабли ҳозирча эркин агент бўлиб қолмоқда. 2023-йилда у Тел-Авивнинг Маккаби клубини Исроил чемпионлиги ва ички кубок зафарига олиб чиқди, кейин эса Ференсварош билан Венгрияда юқори натижаларга эришди. Грем Стек 46 ёшли мутахассиснинг мураббийлик салоҳияти ва шахсий фазилатларини юқори баҳолаб, клублар уни жалб қилиш учун фаолроқ бўлиши кераклигини айтди.
Англия Премер-лигасининг собиқ юлдузи Робби Кин мураббийлик фаолиятидаги ёрқин натижаларига қарамай, ҳозирча эркин агент мақомида қолмоқда. Унинг Британия футболидан ташқарида тўплаган муваффақиятли тажрибаси мутахассисни нуфузли лавозимларга муносиб номзодга айлантирган бўлса-да, ҳозирча ҳеч қандай расмий келишув имзолангани йўқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрига берган эксклюзив интервюсида Лондоннинг Арсенал клуби собиқ дарвозабони Грем Стек Робби Киннинг мураббийлик салоҳиятига юқори баҳо берди. У ирландиялик мутахассиснинг фаолиятини яқиндан кузатиб бораётганини ва унинг эришган натижалари эътиборга лойиқлигини таъкидлади.
Хориждаги зафарлар ва совринли мавсумларРобби Кин мураббийлик фаолиятини Ҳиндистоннинг АТК жамоасида бошлаган бўлса-да, унинг бош мураббий сифатидаги чинакам дебюти Исроилда амалга ошди. 2023-йилда у Тел-Авивнинг Маккаби клубини бошқариб, жамоани Исроил чемпионлиги ва ички кубок зафарига олиб чиқди.
Шундан сўнг унинг фаолияти Венгрияда давом этди ва у ерда ҳам Ференсварош клуби билан юқори натижаларга эришди. Шунингдек, Кин UEFA Европа лигаси каби нуфузли халқаро мусобақаларда ҳам ўзини кўрсатишга улгурди.
Янги чақирувлар олдидан эҳтиёткорликБудапештдаги 16 ойлик фаолиятидан кейин 46 ёшли мутахассис яна ўзгаришлар вақти келганини тушунди ва янги манзерни излай бошлади. MLSда ЛА Galaxy сафида тўп сурган собиқ ҳужумчи ўзининг профессионал қулайлик зонасидан ташқарида ҳам ўз салоҳиятини тўла намоён этди.
Шу боисдан унинг номи Англия ва Шотландиянинг баъзи нуфузли клублари билан тез-тез боғланди. Бироқ мураббий шошма-шошарлик билан қарор қабул қилмасликни афзал кўриб, ўзига мос келадиган таклифларни кутмоқда.
Мутахассислар баҳоси ва келажак истиқболлариГрем Стекнинг фикрича, Робби Кин нафақат яхши мураббий, балки футбол клуби учун ажойиб шахсиятдир. Унга кўра, бундай мутахассисларни жамоага жалб қилиш учун клублар раҳбарлари янада фаолроқ бўлиши керак эди.
Ҳозирги пайтда Робби Киннинг нуфузи жуда юқорилигича қолмоқда. Мутахассислар 2026-2027-йилги мавсум бошланишига қадар футбол бозорида яна кўплаб бош мураббийлик ўринлари бўшашини ва ирландиялик мутахассис тез орада ўзига муносиб лойиҳани топишини тахмин қилишмоқда.
…