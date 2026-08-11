Аёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олди

·29·Спорт
Аёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олди
Қисқача

UEFA Аёллар Чемпионлар лигасининг 2026/27 йилги мавсумида асосий босқичга йўлланма берувчи учинчи саралаш босқичига қуръа ташланди. Челси Real Sociedad, Реал Мадрид Ajax, PSJ эса Эинтрачт Франкфурт жамоаларига қарши баҳс олиб боради. Икки карра ғолиб Волфсбург ўтган мавсум А Серияда иккинчи ўринни эгаллаган Интер билан тўқнаш келади.

UEFA Аёллар Чемпионлар лигасининг 2026/27 йилги мавсуми асосий л1 та босқичига йўлланма берувчи учинчи саралаш босқичига қуръа ташланди. Goal.com хабар беришича, мазкур қуръа натижасида Европанинг етакчи жамоалари, жумладан Челси, Реал Мадрид ва PSJ ўзларининг ҳал қилувчи рақибларини билиб олишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Саралашнинг лига йўли деб аталувчи қисмида ички чемпионатлардаги ўринлари орқали қатнашаётган клублар ўзаро рақобатлашади. Ушбу босқичда қайд этиладиган натижалар жамоаларнинг мавсумдаги тақдирини ҳал қилиши билан ўта муҳим аҳамият касб этади.

Челси ва Реал Мадрид учун қийинсиновлар

Қуръага кўра, Челси асосий босқичга чиқиш учун Испаниянинг Real Sociedad клубига қарши баҳс олиб боради. Икки ўйиндан иборат қарама-қаршиликнинг дастлабки учрашуви Лондонда бўлиб ўтади. Real Sociedad ўз тарихида иккинчи бор ушбу мусобақада қатнашмоқда ва Лига Фда учинчи ўринни эгаллаб, яна бир имкониятга эга бўлди.

Бироқ Испания вакилини жуда қийин синов кутмоқда, чунки Челси 2021 йилги финалчи ҳамда сўнгги тўрт мавсумнинг учтасида ярим финалгача етиб борган жамоа ҳисобланади. Гарчи Лондон клуби ўтган мавсумда бироз қийинчиликларга дуч келган бўлса-да, таркибни кучайтириш мақсадида Катие МкКабе, Мелвине Малард, Гиулиа Dragonи ва Манака Матсукубо каби футболчиларни ўз сафига қўшиб олди.

Бошқа марказий тўқнашувлар

Эинтрачт Франкфурт ҳамда PSJ ўртасидаги қарама-қаршилик саралашнинг энг жозибали ўйинларидан бирига айланди. Германия чемпионатида учинчи ўринни эгаллаган Эинтрачт Франкфурт ўтган мавсум Европа кубогида ярим финалга қадар борган эди. Парижликлар эса ўтган йили халқаро майдонда омадсиз қатнашиб, гуруҳ босқичида атиги икки очко тўплаган эди.

Шунингдек, уч карра Чемпионлар лигаси чорак финалчиси бўлган Реал Мадрид нидерландияликларнинг Ajax клубига қарши майдонга тушади. Икки карра ғолиб Вольфцбург эса ўтган мавсум А Серияда иккинчи ўринни эгаллаган Интер жамоасига қарши баҳс олиб боради.

Саралаш босқичининг чемпионлар йўналишида эса PSV Эиндҳовен, Бранн ва Белгия жамоаси ОҲ Леувен каби ички чемпионат ғолиблари асосий лига босқичига йўлланма олиш учун курашни давом эттиради.

Чемпионлар лигасиЧелсиРеал МадридPSJФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?Бугун, 16:34Фрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилдиФрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилдиБугун, 16:08Робби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяптиРобби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяптиБугун, 15:53Интер Джед Спенс трансферини якунлашга яқин турибдиИнтер Джед Спенс трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 15:38Арсенал ҳимоясидаги муаммолар Микел Артета бош оғриғига айландиАрсенал ҳимоясидаги муаммолар Микел Артета бош оғриғига айландиБугун, 15:32Беҳруз Каримов трансфери бўйича «Лугано» спорт директори баёнот бердиБеҳруз Каримов трансфери бўйича «Лугано» спорт директори баёнот бердиБугун, 14:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)