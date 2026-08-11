Аёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олди
UEFA Аёллар Чемпионлар лигасининг 2026/27 йилги мавсумида асосий босқичга йўлланма берувчи учинчи саралаш босқичига қуръа ташланди. Челси Real Sociedad, Реал Мадрид Ajax, PSJ эса Эинтрачт Франкфурт жамоаларига қарши баҳс олиб боради. Икки карра ғолиб Волфсбург ўтган мавсум А Серияда иккинчи ўринни эгаллаган Интер билан тўқнаш келади.
UEFA Аёллар Чемпионлар лигасининг 2026/27 йилги мавсуми асосий л
Саралашнинг лига йўли деб аталувчи қисмида ички чемпионатлардаги ўринлари орқали қатнашаётган клублар ўзаро рақобатлашади. Ушбу босқичда қайд этиладиган натижалар жамоаларнинг мавсумдаги тақдирини ҳал қилиши билан ўта муҳим аҳамият касб этади.
Челси ва Реал Мадрид учун қийинсиновларҚуръага кўра, Челси асосий босқичга чиқиш учун Испаниянинг Real Sociedad клубига қарши баҳс олиб боради. Икки ўйиндан иборат қарама-қаршиликнинг дастлабки учрашуви Лондонда бўлиб ўтади. Real Sociedad ўз тарихида иккинчи бор ушбу мусобақада қатнашмоқда ва Лига Фда учинчи ўринни эгаллаб, яна бир имкониятга эга бўлди.
Бироқ Испания вакилини жуда қийин синов кутмоқда, чунки Челси 2021 йилги финалчи ҳамда сўнгги тўрт мавсумнинг учтасида ярим финалгача етиб борган жамоа ҳисобланади. Гарчи Лондон клуби ўтган мавсумда бироз қийинчиликларга дуч келган бўлса-да, таркибни кучайтириш мақсадида Катие МкКабе, Мелвине Малард, Гиулиа Dragonи ва Манака Матсукубо каби футболчиларни ўз сафига қўшиб олди.
Бошқа марказий тўқнашувларЭинтрачт Франкфурт ҳамда PSJ ўртасидаги қарама-қаршилик саралашнинг энг жозибали ўйинларидан бирига айланди. Германия чемпионатида учинчи ўринни эгаллаган Эинтрачт Франкфурт ўтган мавсум Европа кубогида ярим финалга қадар борган эди. Парижликлар эса ўтган йили халқаро майдонда омадсиз қатнашиб, гуруҳ босқичида атиги икки очко тўплаган эди.
Шунингдек, уч карра Чемпионлар лигаси чорак финалчиси бўлган Реал Мадрид нидерландияликларнинг Ajax клубига қарши майдонга тушади. Икки карра ғолиб Вольфцбург эса ўтган мавсум А Серияда иккинчи ўринни эгаллаган Интер жамоасига қарши баҳс олиб боради.
Саралаш босқичининг чемпионлар йўналишида эса PSV Эиндҳовен, Бранн ва Белгия жамоаси ОҲ Леувен каби ички чемпионат ғолиблари асосий лига босқичига йўлланма олиш учун курашни давом эттиради.
…