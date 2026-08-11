Интер Джед Спенс трансферини якунлашга яқин турибди

·33·Спорт
Интер Джед Спенс трансферини якунлашга яқин турибди
Қисқача

Интер клуби Англия терма жамоаси ва Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенс трансфери бўйича музокараларни якунлашга яқин турибди. 26 ёшли футболчи Дензел Думфрис Реал Мадрид сафига ўтганидан сўнг жамоанинг қанот ҳимоясидаги бўшлиқни тўлдириш учун танланган. Келишув тахминан 30 миллион евро ва бонусларни ўз ичига олади, Спенс эса тўрт йиллик шартнома имзолашга тайёр.

Миланнинг Интер клуби Англия терма жамоаси ва Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсни ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларнинг ҳал қилувчи босқичига кирди. Ла Gazzetta делло Sport хабар қилишича, томонлар ўртасидаги келишув якунига етиб бормоқда ва 26 ёшли футболчи тез орада Италия жамоасининг янги аъзосига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мазкур трансфер "нерадзуррилар" учун янги мавсум олдидан жуда муҳим аҳамият касб этади. Гап шундаки, жамоанинг асосий қанот ҳимоячиларидан бири Дензел Думфрис Реал Мадрид сафига йўл олганди. Клуб раҳбарияти айнан шу бўшлиқни тўлдириш учун Джед Спенс номзодини устувор мақсад сифатида танлаган эди.

Трансфер қиймати ва музокаралар тафсилотлари

Маълум бўлишича, келишув тахминан 30 миллион евро миқдоридаги трансфер суммаси ҳамда қўшимча бонусларни ўз ичига олади. Дастлаб Тоттенхем футболчи учун 40 миллион евро талаб қилган бўлса-да, ёзги трансфер ойнаси давомида нархнинг пасайиши ва клуб бош мураббийи яшил чироқ ёқиши билан музокаралар жадал тус олди.

Интер раҳбарияти, жумладан Беппе Маротта ва Пиеро Аусилио бошқа вариантларни ҳам кўриб чиққан эди. Жумладан, БААда тўп сураётган Моусса Диабй номзоди ҳам ўрганиб чиқилган. Бироқ юқори маош талаблари ва музокараларнинг мураккаблиги сабабли ушбу трансфердан воз кечилиб, асосий эътибор айнан Спенсга қаратилди.

Келажакдаги режалар ва шартнома

Goal.com нашрининг ёзишича, Джед Спенс Милан шаҳрига учиб келиб, тўрт йиллик шартнома имзолашга тайёр турибди. Футболчи Италиядаги ҳаёт ҳақида аллақачон ҳамюрти Жон Стоунс билан маслаҳатлашиб улгурган. Стоунснинг ортидан яна бир инглиз футболчисининг А Серияга келиши мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда.

Шунга қарамай, мухлислар футболчини майдонда кўриш учун бироз кутишларига тўғри келиши мумкин. Жаҳон чемпионатидан кейинги узоқ танаффус сабабли ҳимоячи машғулотларга яқиндагина қайтди. Шунга қарамай, клуб мутасаддилари унинг жисмоний ва тактика жиҳатдан қанот ҳимояси учун энг муносиб номзод эканига аминлар.

Айни пайтда Интер таркибдаги бошқа ўзгаришларни ҳам баҳоламоқда. Хусусан, Рома клубининг Луис Энрике учун тайёрлаётган 25-30 миллион евролик таклифи жамоа раҳбарияти томонидан диққат билан ўрганилмоқда. Бироқ клуб асосий эътиборни Джед Спенс трансферини муваффақиятли якунлашга қаратган.

ИнтерДжед СпенсТоттенхемА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Пахтакор» Элит ОЧЛ йўлида: Иорданиянинг «ноқулай» клубига қарши баҳс«Пахтакор» Элит ОЧЛ йўлида: Иорданиянинг «ноқулай» клубига қарши баҳсБугун, 16:42Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?Бугун, 16:34Роналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Ван Дейкни намуна деб атадиРоналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Ван Дейкни намуна деб атадиБугун, 16:30Фрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилдиФрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилдиБугун, 16:08Робби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяптиРобби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяптиБугун, 15:53Аёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олдиАёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олдиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)