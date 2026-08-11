Интер Джед Спенс трансферини якунлашга яқин турибди
Интер клуби Англия терма жамоаси ва Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенс трансфери бўйича музокараларни якунлашга яқин турибди. 26 ёшли футболчи Дензел Думфрис Реал Мадрид сафига ўтганидан сўнг жамоанинг қанот ҳимоясидаги бўшлиқни тўлдириш учун танланган. Келишув тахминан 30 миллион евро ва бонусларни ўз ичига олади, Спенс эса тўрт йиллик шартнома имзолашга тайёр.
Миланнинг Интер клуби Англия терма жамоаси ва Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсни ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларнинг ҳал қилувчи босқичига кирди. Ла Gazzetta делло Sport хабар қилишича, томонлар ўртасидаги келишув якунига етиб бормоқда ва 26 ёшли футболчи тез орада Италия жамоасининг янги аъзосига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мазкур трансфер "нерадзуррилар" учун янги мавсум олдидан жуда муҳим аҳамият касб этади. Гап шундаки, жамоанинг асосий қанот ҳимоячиларидан бири Дензел Думфрис Реал Мадрид сафига йўл олганди. Клуб раҳбарияти айнан шу бўшлиқни тўлдириш учун Джед Спенс номзодини устувор мақсад сифатида танлаган эди.
Трансфер қиймати ва музокаралар тафсилотлариМаълум бўлишича, келишув тахминан 30 миллион евро миқдоридаги трансфер суммаси ҳамда қўшимча бонусларни ўз ичига олади. Дастлаб Тоттенхем футболчи учун 40 миллион евро талаб қилган бўлса-да, ёзги трансфер ойнаси давомида нархнинг пасайиши ва клуб бош мураббийи яшил чироқ ёқиши билан музокаралар жадал тус олди.
Интер раҳбарияти, жумладан Беппе Маротта ва Пиеро Аусилио бошқа вариантларни ҳам кўриб чиққан эди. Жумладан, БААда тўп сураётган Моусса Диабй номзоди ҳам ўрганиб чиқилган. Бироқ юқори маош талаблари ва музокараларнинг мураккаблиги сабабли ушбу трансфердан воз кечилиб, асосий эътибор айнан Спенсга қаратилди.
Келажакдаги режалар ва шартномаGoal.com нашрининг ёзишича, Джед Спенс Милан шаҳрига учиб келиб, тўрт йиллик шартнома имзолашга тайёр турибди. Футболчи Италиядаги ҳаёт ҳақида аллақачон ҳамюрти Жон Стоунс билан маслаҳатлашиб улгурган. Стоунснинг ортидан яна бир инглиз футболчисининг А Серияга келиши мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда.
Шунга қарамай, мухлислар футболчини майдонда кўриш учун бироз кутишларига тўғри келиши мумкин. Жаҳон чемпионатидан кейинги узоқ танаффус сабабли ҳимоячи машғулотларга яқиндагина қайтди. Шунга қарамай, клуб мутасаддилари унинг жисмоний ва тактика жиҳатдан қанот ҳимояси учун энг муносиб номзод эканига аминлар.
Айни пайтда Интер таркибдаги бошқа ўзгаришларни ҳам баҳоламоқда. Хусусан, Рома клубининг Луис Энрике учун тайёрлаётган 25-30 миллион евролик таклифи жамоа раҳбарияти томонидан диққат билан ўрганилмоқда. Бироқ клуб асосий эътиборни Джед Спенс трансферини муваффақиятли якунлашга қаратган.
…