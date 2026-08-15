Неиробиологлар мия тўқимасини тиклашнинг янги механизмини аниқлашди

·0·Техно
Неиробиологлар мия тўқимасини тиклашнинг янги механизмини аниқлашди

Цюрих университети неиробиологлари гуруҳи мия тўқималари яхлитлигини таъминловчи ва нейронларни озиқлантирувчи юлдузсимон глиал ҳужайралар — астроситларнинг илгари номаълум бўлган тикланиш механизмини кашф этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур илмий топилма инсон миясининг шикастланишдан кейинги қайта тикланиш имкониятлари ҳақидаги тушунчаларни тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқот давомида тирик сичқонлар устида икки фотонли микроскопия ёрдамида ноёб тажрибалар ўтказилди. Тажриба натижалари шуни кўрсатдики, бош мия жароҳатланганда махсус «регенератив астроситлар» гуруҳи шунчаки ўз жойида бўлиниб қолмайди, балки қиз ҳужайраларнинг ядроларини ўзларининг узун ўсимталари бўйлаб шикастланган ҳудудга йўналтиради.

Ноёб миграция жараёни ва тўқимани қайта тиклаш

Зарарланган ҳудудга етиб келган ядролар астроситар тармоқни қайта тиклаб, тўқимани ўзига хос тарзда қайтадан «тикиб чиқади». Ушбу мураккаб жараён бир неча босқичда амалга ошади: аввало ядролар ўсимталар орқали фаол миграция қилади, сўнгра репарация (тикланиш) учун масъул бўлган махсус генлар ва сигнал йўллари ишга тушади. Натижада ҳужайралар ўз тармоғини тўлақонли реконструкция қилиб, тўқима функцияларини тиклайди.

Маълумки, астроситлар бош мияда ота-она вазифасини бажариб, нейронларни зарур озуқа моддалари билан таъминлайди, қон оқимини модуляция қилади ва соғлом муҳитни сақлайди. Агар улар жиддий шикастланса ёки аутоиммун касалликлар туфайли вайрон бўлса, мия ташқи таъсирлар ва зарарланишларга қарши тура олмай қолади.

Келажакдаги тиббий истиқболлар

Тадқиқотчилар ушбу жараён давомида вақтинча фаоллашадиган кўплаб генлар ва сигнал йўлларини аниқлашга муваффақ бўлишди. Мутахассислар фикрича, келгусида бу генлар травмалар ҳамда турли оғир касалликлардан кейин мия тўқималарини тиклаш жараёнига мақсадли таъсир кўрсатиш учун асосий терапевтик нишонга айланиши мумкин.

Ушбу илмий кашфиёт тиббиётда муҳим бурилиш ясайди. У бош мияни «шикастлангандан сўнг қайтариб бўлмайдиган даражада деградацияга учрайдиган органлар» тоифасидан чиқариб, уни ўзида яширин ўз-ўзини тиклаш механизмларини сақлаб қолган ва уларни селектив равишда фаоллаштириш мумкин бўлган тизимлар сирасига ўтказмоқда.

МияНеиробиологияАстроситларТиббиётИлмий кашфиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гееком M16 ноутбукидаги паст сифатли термокрем унумдорликни пасайтириб юбордиГееком M16 ноутбукидаги паст сифатли термокрем унумдорликни пасайтириб юбордиБугун, 01:50SpaceX Техасдаги Starlink заводини кенгайтириш ишларини бошлайдиSpaceX Техасдаги Starlink заводини кенгайтириш ишларини бошлайдиБугун, 01:29Lenovo компанияси ёрқин рангли ИдеаПад Вибе ноутбукини тайёрламоқдаLenovo компанияси ёрқин рангли ИдеаПад Вибе ноутбукини тайёрламоқдаКеча, 23:58АҚШ Космик кучлари сунъий йўлдошларни марказдан қочма куч ёрдамида учиришни молиялаштирмоқдаАҚШ Космик кучлари сунъий йўлдошларни марказдан қочма куч ёрдамида учиришни молиялаштирмоқдаКеча, 20:30Apple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилдиApple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилдиКеча, 19:50Tecno Пова 8 Pro тақдим этилди: 144 Hz AMOLED ва 6500 мА•ч батареяTecno Пова 8 Pro тақдим этилди: 144 Hz AMOLED ва 6500 мА•ч батареяКеча, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди