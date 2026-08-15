Ханси Флик Барселона сафида Ламин Ямални марказий ҳужумда синаб кўрмоқда
Барселона бош мураббийи Ханси Флик жамоадаги ҳужумчилар тақчиллиги муаммосини ҳал қилиш учун ўзига хос тактик ечимларни изламоқда. Goal.com хабар беришича, германиялик мутахассис ёш иқтидор эгаси Ламин Ямални марказий ҳужумчи позициясида, жумладан, “сохта тўққизлик” ролида синовдан ўтказмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ёзги трансферлар мавсумида каталонияликлар таркибида катта ўзгаришлар юз берди. Роберт Левандовски фаолиятини Шимолий Америкада давом эттириш учун кетган бўлса, Ферран Торрес Пари Сен-Жермен сафига қўшилди. Ушбу тажрибали футболчиларнинг кетиши жамоанинг ҳужум чизиғида сезиларли бўшлиқни юзага келтирди.
Янги тактик изланишлар ва машғулотлардаги тажрибаларЛамин Ямал аслида ўнг қанот ҳужумчиси ҳисобланади ва мухлислар уни айнан шу ерда кўникишган. Бироқ Ханси Флик ўтган ҳафталарда футболчининг позицияси борасидаги қарашларини ўзгартириб, уни марказда ҳам қўллаш мумкинлигини кўрсатмоқда. Бу шунчаки назарий ғоя эмас, балки “Сиутат Эспортива Жоан Гампер” базасида амалда қўлланилаётган тактикадир.
Клуб томонидан эълон қилинган машғулот кадрларида Ламин Ямал марказий тўққизинчи рақам остида ҳаракат қилиб, чиройли гол ургани акс этган. Ушбу вазиятда футболчи ўзининг техник имкониятларини намойиш этиб, ўнг оёғи билан тўпни назорат қилган ҳолда сеҳрли чап оёғи билан аниқ зарба йўллаган.
Кадрлар етишмовчилиги ва универсал футболчиларХанси Флик қўл остида фақатгина Ламин Ямал эмас, балки бошқа футболчилар ҳам ўз позицияларини ўзгартиришга мажбур бўлмоқда. Хусусан, Энтони Гордон ва Карим Адееми ҳам марказий ҳужум ролини бажаришга тайёр эканликларини кўрсатишмоқда. Улар фаолияти давомида мос равишда Нюкасл Юнайтед ва Боруссия Дортмунд сафида марказда ўйнаган тажрибага эга.
Гарчи бу футболчилар асосан қанотларда самаралироқ ҳаракат қилишса-да, мураббий уларнинг универсаллигига таянишга мажбур. Таътилидан қайтган Ламин Ямал тез орада асосий таркибга қўшилиши кутилмоқда. Базелдаги навбатдаги ўртоқлик учрашувида мураббий унга айнан шу янги экспериментал ролда имкон бериши мумкинлиги мутахассислар эътиборини тортмоқда.
…