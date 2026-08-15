Ханси Флик Барселона сафида Ламин Ямални марказий ҳужумда синаб кўрмоқда

·0·Спорт
Ханси Флик Барселона сафида Ламин Ямални марказий ҳужумда синаб кўрмоқда

Барселона бош мураббийи Ханси Флик жамоадаги ҳужумчилар тақчиллиги муаммосини ҳал қилиш учун ўзига хос тактик ечимларни изламоқда. Goal.com хабар беришича, германиялик мутахассис ёш иқтидор эгаси Ламин Ямални марказий ҳужумчи позициясида, жумладан, “сохта тўққизлик” ролида синовдан ўтказмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ёзги трансферлар мавсумида каталонияликлар таркибида катта ўзгаришлар юз берди. Роберт Левандовски фаолиятини Шимолий Америкада давом эттириш учун кетган бўлса, Ферран Торрес Пари Сен-Жермен сафига қўшилди. Ушбу тажрибали футболчиларнинг кетиши жамоанинг ҳужум чизиғида сезиларли бўшлиқни юзага келтирди.

Янги тактик изланишлар ва машғулотлардаги тажрибалар

Ламин Ямал аслида ўнг қанот ҳужумчиси ҳисобланади ва мухлислар уни айнан шу ерда кўникишган. Бироқ Ханси Флик ўтган ҳафталарда футболчининг позицияси борасидаги қарашларини ўзгартириб, уни марказда ҳам қўллаш мумкинлигини кўрсатмоқда. Бу шунчаки назарий ғоя эмас, балки “Сиутат Эспортива Жоан Гампер” базасида амалда қўлланилаётган тактикадир.

Клуб томонидан эълон қилинган машғулот кадрларида Ламин Ямал марказий тўққизинчи рақам остида ҳаракат қилиб, чиройли гол ургани акс этган. Ушбу вазиятда футболчи ўзининг техник имкониятларини намойиш этиб, ўнг оёғи билан тўпни назорат қилган ҳолда сеҳрли чап оёғи билан аниқ зарба йўллаган.

Кадрлар етишмовчилиги ва универсал футболчилар

Ханси Флик қўл остида фақатгина Ламин Ямал эмас, балки бошқа футболчилар ҳам ўз позицияларини ўзгартиришга мажбур бўлмоқда. Хусусан, Энтони Гордон ва Карим Адееми ҳам марказий ҳужум ролини бажаришга тайёр эканликларини кўрсатишмоқда. Улар фаолияти давомида мос равишда Нюкасл Юнайтед ва Боруссия Дортмунд сафида марказда ўйнаган тажрибага эга.

Гарчи бу футболчилар асосан қанотларда самаралироқ ҳаракат қилишса-да, мураббий уларнинг универсаллигига таянишга мажбур. Таътилидан қайтган Ламин Ямал тез орада асосий таркибга қўшилиши кутилмоқда. Базелдаги навбатдаги ўртоқлик учрашувида мураббий унга айнан шу янги экспериментал ролда имкон бериши мумкинлиги мутахассислар эътиборини тортмоқда.

Ламин ЯмалХанси ФликБарселонаТрансферларЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Аҳмоқона хатолар қилдик»: Вадим Абрамов бой берилган очколар ҳақида«Аҳмоқона хатолар қилдик»: Вадим Абрамов бой берилган очколар ҳақидаБугун, 00:52Килиан Мбаппе «Реал»нинг янги мавсумдаги режаларини очиқладиКилиан Мбаппе «Реал»нинг янги мавсумдаги режаларини очиқладиБугун, 00:46Самарқандда драма: «Динамо» ва «Хоразм» жанговар дуранг қайд этди!Самарқандда драма: «Динамо» ва «Хоразм» жанговар дуранг қайд этди!Кеча, 23:57Тарихий натижа: Ўзбекистон 51 та медаль билан Осиёда тенгсиз бўлди!Тарихий натижа: Ўзбекистон 51 та медаль билан Осиёда тенгсиз бўлди!Кеча, 23:52Мурат Гассиев Баҳодир Жалоловни жангга чорлади: Ушбу катта тўқнашув бўладими?Мурат Гассиев Баҳодир Жалоловни жангга чорлади: Ушбу катта тўқнашув бўладими?Кеча, 23:48«Ислам Хабибдан кўпроғига эришди»: Дана Уайт икки буюк чемпионни таққослади«Ислам Хабибдан кўпроғига эришди»: Дана Уайт икки буюк чемпионни таққосладиКеча, 23:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?