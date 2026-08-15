Давиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтди
Италия термаси яримҳимоячиси Давиде Фраттеси расман Интер сафидан Лацио клубига ўтди. 24 ёшли футболчи мавсум охирига қадар ижара асосида Рим шаҳрига қайтди ва бу унинг фаолиятидаги муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер жараёни баъзи кичик бурократик кечикишлар сабабли бироз чўзилган бўлса-да, якунда муваффақиятли якунланди. Лацио клубининг расмий матбуот хизматига берган интервюсида яримҳимоячи бу саргузаштга эришиш қийин кечганини, аммо якунда барчаси бунга ариганини таъкидлади.
Болалик кўчаларига қайтишРим шаҳрининг Жустиняна туманида улғайган Фраттеси учун бу трансфер шунчаки оддий ўтиш эмас, балки ўз уйига қайтиш демакдир. У болалигида машғулотларга қатнаган таниш кўчаларни кўриб, ўзида ўзгача ҳиссиётлар уйғонганини яширмади.
“Етиб келганимда, болалигимда Жустинянадаги машғулотларга борган йўлларимни танидим. Мен бу ерга бошқача масъулият ҳисси ва улғайган ҳолда қайтяпман. Ўйлайманки, муҳим масъулиятни ўз зиммасига олиш вақти келди ва бундан жуда хурсандман”, — деди футболчи.
Молиявий тафсилотлар ва келажак шартлариixbt.com маълумотига кўра, Лацио клуби Фраттесини бир мавсумга ижарага олиш учун 5 миллион евро тўлаган. Шартномада келгусида футболчини 10 миллион евро эвазига тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқи ҳам кўрсатилган бўлиб, бу сумматга қўшимча бонуслар ҳам қўшилиши мумкин.
Ўз навбатида, Интер клуби ҳам келажакдаги эҳтимолий трансфердан тушадиган соф фойданинг 50 фоизини олиш ҳуқуқини сақлаб қолган ҳолда ўз манфаатларини кафолатлаб қўйган. Милан клубида ўйин амалиёти етишмаганига қарамай, у ерда мухлислар билан илиқ муносабатда бўлган яримҳимоячи энди Геннаро Гаттузо бошчилигидаги янги лойиҳанинг муҳим қисмига айланишни мақсад қилган.
…