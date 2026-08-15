Давиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтди

·0·Спорт
Давиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтди

Италия термаси яримҳимоячиси Давиде Фраттеси расман Интер сафидан Лацио клубига ўтди. 24 ёшли футболчи мавсум охирига қадар ижара асосида Рим шаҳрига қайтди ва бу унинг фаолиятидаги муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер жараёни баъзи кичик бурократик кечикишлар сабабли бироз чўзилган бўлса-да, якунда муваффақиятли якунланди. Лацио клубининг расмий матбуот хизматига берган интервюсида яримҳимоячи бу саргузаштга эришиш қийин кечганини, аммо якунда барчаси бунга ариганини таъкидлади.

Болалик кўчаларига қайтиш

Рим шаҳрининг Жустиняна туманида улғайган Фраттеси учун бу трансфер шунчаки оддий ўтиш эмас, балки ўз уйига қайтиш демакдир. У болалигида машғулотларга қатнаган таниш кўчаларни кўриб, ўзида ўзгача ҳиссиётлар уйғонганини яширмади.

“Етиб келганимда, болалигимда Жустинянадаги машғулотларга борган йўлларимни танидим. Мен бу ерга бошқача масъулият ҳисси ва улғайган ҳолда қайтяпман. Ўйлайманки, муҳим масъулиятни ўз зиммасига олиш вақти келди ва бундан жуда хурсандман”, — деди футболчи.

Молиявий тафсилотлар ва келажак шартлари

ixbt.com маълумотига кўра, Лацио клуби Фраттесини бир мавсумга ижарага олиш учун 5 миллион евро тўлаган. Шартномада келгусида футболчини 10 миллион евро эвазига тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқи ҳам кўрсатилган бўлиб, бу сумматга қўшимча бонуслар ҳам қўшилиши мумкин.

Ўз навбатида, Интер клуби ҳам келажакдаги эҳтимолий трансфердан тушадиган соф фойданинг 50 фоизини олиш ҳуқуқини сақлаб қолган ҳолда ўз манфаатларини кафолатлаб қўйган. Милан клубида ўйин амалиёти етишмаганига қарамай, у ерда мухлислар билан илиқ муносабатда бўлган яримҳимоячи энди Геннаро Гаттузо бошчилигидаги янги лойиҳанинг муҳим қисмига айланишни мақсад қилган.

Давиде ФраттесиЛациоИнтерА СерияФутбол трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Барселона сафида Ламин Ямални марказий ҳужумда синаб кўрмоқдаХанси Флик Барселона сафида Ламин Ямални марказий ҳужумда синаб кўрмоқдаБугун, 02:19«Аҳмоқона хатолар қилдик»: Вадим Абрамов бой берилган очколар ҳақида«Аҳмоқона хатолар қилдик»: Вадим Абрамов бой берилган очколар ҳақидаБугун, 00:52Килиан Мбаппе «Реал»нинг янги мавсумдаги режаларини очиқладиКилиан Мбаппе «Реал»нинг янги мавсумдаги режаларини очиқладиБугун, 00:46Самарқандда драма: «Динамо» ва «Хоразм» жанговар дуранг қайд этди!Самарқандда драма: «Динамо» ва «Хоразм» жанговар дуранг қайд этди!Кеча, 23:57Тарихий натижа: Ўзбекистон 51 та медаль билан Осиёда тенгсиз бўлди!Тарихий натижа: Ўзбекистон 51 та медаль билан Осиёда тенгсиз бўлди!Кеча, 23:52Мурат Гассиев Баҳодир Жалоловни жангга чорлади: Ушбу катта тўқнашув бўладими?Мурат Гассиев Баҳодир Жалоловни жангга чорлади: Ушбу катта тўқнашув бўладими?Кеча, 23:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?