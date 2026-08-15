Килиан Мбаппе «Реал»нинг янги мавсумдаги режаларини очиқлади
Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси ва жаҳон футболи юлдузи Килиан Мбаппе янги мавсум олдидан жамоанинг асосий мақсадлари ҳамда тайёргарлик жараёни ҳақида клуб расмий сайтига катта интервью берди.
Франциялик юлдуз машғулотларда бор кучи билан тер тўкаётганини таъкидлаб, жамоанинг ягона мақсади барча мусобақаларда чемпионликни қўлга киритиш эканини қатъий билдирди.
«Ҳозир қаттиқ меҳнат қилиш даври»
Мбаппе мавсумолди йиғинларининг аҳамияти ва жамоанинг жисмоний ҳолати ҳақида тўхталиб, шундай деди:
«Мавсумолди тайёргарликнинг илк кунлариданоқ ўзимни тўлиқ намоён этишга ҳаракат қиляпман. Ҳозир қаттиқ ва тинимсиз меҳнат қилиш керак бўлган давр.
Расмий учрашувлар бошланганидан кейин эса жисмоний юкламани тўғри тақсимлашимизга тўғри келади. Айни пайтда бор кучимизни ишга солиб, ўйин ритмини тўлиқ ҳис қилишимиз ва Ла Лигадаги илк расмий учрашувга юқори даражада тайёр бўлишимиз шарт».
«Биз ғалаба қозонишимиз шарт ва шундай бўлади»
«Қироллик клуби» тўпурари жамоадаги руҳият ва мухлислар олдидаги масъулият ҳақида гапирар экан, ҳар бир соврин учун охиригача курашишни ваъда қилди:
«Биз фақат ғалаба қозонишимиз шарт. Ишонаманки, бу мавсумда яна йирик совринларни қўлга киритишга қайтамиз. Биз айнан шуни хоҳлаяпмиз ва бу амалга ошади!
Жамоанинг бунга жуда жиддий тайёрланаётганини ҳис қиляпман. Бутун мавсум давомида миллионлаб мухлисларимизни хурсанд қилиш учун бор эътиборимизни шу мақсадга қаратамиз. «Реал» билан биргаликда совринлар ютиш ва ишқибозларни қувонтиришдан муҳимроқ нарса йўқ», — дея сўзини якунлади Мбаппе.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…