Килиан Мбаппе «Реал»нинг янги мавсумдаги режаларини очиқлади

·0·Спорт
Килиан Мбаппе «Реал»нинг янги мавсумдаги режаларини очиқлади

Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси ва жаҳон футболи юлдузи Килиан Мбаппе янги мавсум олдидан жамоанинг асосий мақсадлари ҳамда тайёргарлик жараёни ҳақида клуб расмий сайтига катта интервью берди.

Франциялик юлдуз машғулотларда бор кучи билан тер тўкаётганини таъкидлаб, жамоанинг ягона мақсади барча мусобақаларда чемпионликни қўлга киритиш эканини қатъий билдирди.

«Ҳозир қаттиқ меҳнат қилиш даври»

Мбаппе мавсумолди йиғинларининг аҳамияти ва жамоанинг жисмоний ҳолати ҳақида тўхталиб, шундай деди:

«Мавсумолди тайёргарликнинг илк кунлариданоқ ўзимни тўлиқ намоён этишга ҳаракат қиляпман. Ҳозир қаттиқ ва тинимсиз меҳнат қилиш керак бўлган давр.

Расмий учрашувлар бошланганидан кейин эса жисмоний юкламани тўғри тақсимлашимизга тўғри келади. Айни пайтда бор кучимизни ишга солиб, ўйин ритмини тўлиқ ҳис қилишимиз ва Ла Лигадаги илк расмий учрашувга юқори даражада тайёр бўлишимиз шарт».

«Биз ғалаба қозонишимиз шарт ва шундай бўлади»

«Қироллик клуби» тўпурари жамоадаги руҳият ва мухлислар олдидаги масъулият ҳақида гапирар экан, ҳар бир соврин учун охиригача курашишни ваъда қилди:

«Биз фақат ғалаба қозонишимиз шарт. Ишонаманки, бу мавсумда яна йирик совринларни қўлга киритишга қайтамиз. Биз айнан шуни хоҳлаяпмиз ва бу амалга ошади!

Жамоанинг бунга жуда жиддий тайёрланаётганини ҳис қиляпман. Бутун мавсум давомида миллионлаб мухлисларимизни хурсанд қилиш учун бор эътиборимизни шу мақсадга қаратамиз. «Реал» билан биргаликда совринлар ютиш ва ишқибозларни қувонтиришдан муҳимроқ нарса йўқ», — дея сўзини якунлади Мбаппе.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда драма: «Динамо» ва «Хоразм» жанговар дуранг қайд этди!Самарқандда драма: «Динамо» ва «Хоразм» жанговар дуранг қайд этди!Кеча, 23:57Тарихий натижа: Ўзбекистон 51 та медаль билан Осиёда тенгсиз бўлди!Тарихий натижа: Ўзбекистон 51 та медаль билан Осиёда тенгсиз бўлди!Кеча, 23:52Мурат Гассиев Баҳодир Жалоловни жангга чорлади: Ушбу катта тўқнашув бўладими?Мурат Гассиев Баҳодир Жалоловни жангга чорлади: Ушбу катта тўқнашув бўладими?Кеча, 23:48«Ислам Хабибдан кўпроғига эришди»: Дана Уайт икки буюк чемпионни таққослади«Ислам Хабибдан кўпроғига эришди»: Дана Уайт икки буюк чемпионни таққосладиКеча, 23:43Конор Макгрегор Махачев – Гэрри жангига қандай прогноз берди?Конор Макгрегор Махачев – Гэрри жангига қандай прогноз берди?Кеча, 23:38Ливерпул Париж истеъдодига қизиқмоқда, аммо устувор мақсад бошқаЛиверпул Париж истеъдодига қизиқмоқда, аммо устувор мақсад бошқаКеча, 23:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?