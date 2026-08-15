«Аҳмоқона хатолар қилдик»: Вадим Абрамов бой берилган очколар ҳақида

·0·Спорт
«Аҳмоқона хатолар қилдик»: Вадим Абрамов бой берилган очколар ҳақида

Ўзбекистон Суперлигаси 17-турида Самарқанднинг «Динамо» клуби ўз майдонида «Хоразм» билан 2:2 ҳисобида жанговар дуранг қайд этди. Баҳс якунлангач, самарқандликлар устози Вадим Абрамов журналистлар саволларига атрофлича ва кескин тарзда жавоб қайтарди.

Тажрибали мутахассис ўйиндаги хатолар, ҳимоядаги бўшлиқлар ҳамда жамоани қийнаб келаётган жароҳатлар муаммосига алоҳида тўхталди.

«Қаҳрамонлик кўрсатдик, аммо оддий вазиятда гол қўйиб юбордик»

Вадим Абрамов баҳснинг бориши ва йўқотилган муҳим очколар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди:

«Ўйинни ёмон бошламадик, тўғри ҳаракат қилаётгандик. Кейин эса аҳмоқона хатоларга йўл қўйдик ва бу дарвозамиздан тўп олиб чиқишга сабаб бўлди. Иккинчи бўлимда йигитлар ҳақиқий қаҳрамонлик кўрсатиб, ҳисобда олдинга чиқиб олишди.

Афсуски, яна хатога йўл қўйдик ва бурчак зарбасидан гол ўтказдик. Аслида тўп айнан ўша нуқтага етказилишини билардик, йигитларга тушунтиргандик. Аммо тажрибали футболчилар қандай қилиб бу тарзда ҳимояланганига ҳайронман — рақиб ўйинчиси 11 метрлик нуқтадан бемалол келиб гол уриб кетди. Ўйин жанговар ва томошабоп кечди, мухлисларга ёққандир, лекин биз учун бу бой берилган икки очко бўлди».

Жароҳатлар эпидемияси: Санжар Қодирқулов ҳам сафдан чиқди

«Динамо» мураббийини энг кўп ташвишга солаётган жиҳат — асосий таркиб ўйинчиларининг кетма-кет сафдан чиқиши бўлмоқда:

«Афсуски, жароҳат олганлар сафига бугун Санжар Қодирқулов ҳам қўшилди. Лазаретдаги футболчилар ҳали майдонга қайтишга тайёр эмас, машғулотларга ҳам қўшилишмаган. Уларнинг қачон қайтишини аниқ айтиш қийин.

Нафақат Ҳожимирзаев, балки Амонов ва Ўрозов каби етакчиларнинг йўқлиги жамоа ўйинига жиддий таъсир кўрсатмоқда. Исталган клуб бундай йўқотишлардан кейин қийналади. Бу кўпроқ тақвим зичлиги билан боғлиқ — рақибларимиз бизга нисбатан 1-2 кун кўпроқ дам олмоқда, биз эса тикланишга улгурмаяпмиз».

Жаҳонгир Абдусаломовнинг муваффақиятли захирадан тушиши

Учрашувда захирадан майдонга тушиб, гол ва голли узатма муаллифига айланган Жаҳонгир Абдусаломов ҳақида устоз қуйидагиларни таъкидлади:

«Биз юкламани барча ўйинчиларга тенг тақсимлашимиз керак. Шу боис ўйин суръатини кучайтириш мақсадида Жаҳонгирни захирадан туширдик ва бу қарор ўзини оқлади — у гол урди. Унинг захирада қолиши фақат тактик режалар билан боғлиқ».

Олдинда «Пахтакор» ва ОКМК: Самарқандликлар нимага умид қилмоқда?

Кейинги турларда «Динамо»ни Суперлига пешқадамлари кутиб турибди. Вадим Абрамов бўлажак синовлар олдидан таслим бўлиш ниятида эмаслигини билдирди:

«Бу футбол. Бугун ким бизнинг очко йўқотишимизни кутганди? Ҳа, олдинда турган рақиблар (ОКМК ва «Пахтакор») жуда жиддий ва номдор, аммо биз ҳар қандай вазиятда ҳам ғалаба учун бор кучимиз билан тайёргарлик кўрамиз», — дея сўзини якунлади мутахассис.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе «Реал»нинг янги мавсумдаги режаларини очиқладиКилиан Мбаппе «Реал»нинг янги мавсумдаги режаларини очиқладиБугун, 00:46Самарқандда драма: «Динамо» ва «Хоразм» жанговар дуранг қайд этди!Самарқандда драма: «Динамо» ва «Хоразм» жанговар дуранг қайд этди!Кеча, 23:57Тарихий натижа: Ўзбекистон 51 та медаль билан Осиёда тенгсиз бўлди!Тарихий натижа: Ўзбекистон 51 та медаль билан Осиёда тенгсиз бўлди!Кеча, 23:52Мурат Гассиев Баҳодир Жалоловни жангга чорлади: Ушбу катта тўқнашув бўладими?Мурат Гассиев Баҳодир Жалоловни жангга чорлади: Ушбу катта тўқнашув бўладими?Кеча, 23:48«Ислам Хабибдан кўпроғига эришди»: Дана Уайт икки буюк чемпионни таққослади«Ислам Хабибдан кўпроғига эришди»: Дана Уайт икки буюк чемпионни таққосладиКеча, 23:43Конор Макгрегор Махачев – Гэрри жангига қандай прогноз берди?Конор Макгрегор Махачев – Гэрри жангига қандай прогноз берди?Кеча, 23:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?