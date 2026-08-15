«Аҳмоқона хатолар қилдик»: Вадим Абрамов бой берилган очколар ҳақида
Ўзбекистон Суперлигаси 17-турида Самарқанднинг «Динамо» клуби ўз майдонида «Хоразм» билан 2:2 ҳисобида жанговар дуранг қайд этди. Баҳс якунлангач, самарқандликлар устози Вадим Абрамов журналистлар саволларига атрофлича ва кескин тарзда жавоб қайтарди.
Тажрибали мутахассис ўйиндаги хатолар, ҳимоядаги бўшлиқлар ҳамда жамоани қийнаб келаётган жароҳатлар муаммосига алоҳида тўхталди.
«Қаҳрамонлик кўрсатдик, аммо оддий вазиятда гол қўйиб юбордик»
Вадим Абрамов баҳснинг бориши ва йўқотилган муҳим очколар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди:
«Ўйинни ёмон бошламадик, тўғри ҳаракат қилаётгандик. Кейин эса аҳмоқона хатоларга йўл қўйдик ва бу дарвозамиздан тўп олиб чиқишга сабаб бўлди. Иккинчи бўлимда йигитлар ҳақиқий қаҳрамонлик кўрсатиб, ҳисобда олдинга чиқиб олишди.
Афсуски, яна хатога йўл қўйдик ва бурчак зарбасидан гол ўтказдик. Аслида тўп айнан ўша нуқтага етказилишини билардик, йигитларга тушунтиргандик. Аммо тажрибали футболчилар қандай қилиб бу тарзда ҳимояланганига ҳайронман — рақиб ўйинчиси 11 метрлик нуқтадан бемалол келиб гол уриб кетди. Ўйин жанговар ва томошабоп кечди, мухлисларга ёққандир, лекин биз учун бу бой берилган икки очко бўлди».
Жароҳатлар эпидемияси: Санжар Қодирқулов ҳам сафдан чиқди
«Динамо» мураббийини энг кўп ташвишга солаётган жиҳат — асосий таркиб ўйинчиларининг кетма-кет сафдан чиқиши бўлмоқда:
«Афсуски, жароҳат олганлар сафига бугун Санжар Қодирқулов ҳам қўшилди. Лазаретдаги футболчилар ҳали майдонга қайтишга тайёр эмас, машғулотларга ҳам қўшилишмаган. Уларнинг қачон қайтишини аниқ айтиш қийин.
Нафақат Ҳожимирзаев, балки Амонов ва Ўрозов каби етакчиларнинг йўқлиги жамоа ўйинига жиддий таъсир кўрсатмоқда. Исталган клуб бундай йўқотишлардан кейин қийналади. Бу кўпроқ тақвим зичлиги билан боғлиқ — рақибларимиз бизга нисбатан 1-2 кун кўпроқ дам олмоқда, биз эса тикланишга улгурмаяпмиз».
Жаҳонгир Абдусаломовнинг муваффақиятли захирадан тушиши
Учрашувда захирадан майдонга тушиб, гол ва голли узатма муаллифига айланган Жаҳонгир Абдусаломов ҳақида устоз қуйидагиларни таъкидлади:
«Биз юкламани барча ўйинчиларга тенг тақсимлашимиз керак. Шу боис ўйин суръатини кучайтириш мақсадида Жаҳонгирни захирадан туширдик ва бу қарор ўзини оқлади — у гол урди. Унинг захирада қолиши фақат тактик режалар билан боғлиқ».
Олдинда «Пахтакор» ва ОКМК: Самарқандликлар нимага умид қилмоқда?
Кейинги турларда «Динамо»ни Суперлига пешқадамлари кутиб турибди. Вадим Абрамов бўлажак синовлар олдидан таслим бўлиш ниятида эмаслигини билдирди:
«Бу футбол. Бугун ким бизнинг очко йўқотишимизни кутганди? Ҳа, олдинда турган рақиблар (ОКМК ва «Пахтакор») жуда жиддий ва номдор, аммо биз ҳар қандай вазиятда ҳам ғалаба учун бор кучимиз билан тайёргарлик кўрамиз», — дея сўзини якунлади мутахассис.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…