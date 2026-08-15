Qualcomm Snapdragon К процессори Intel N250 дан сезиларли даражада устун чиқди

·0·Техно
Qualcomm Snapdragon К процессори Intel N250 дан сезиларли даражада устун чиқди

Qualcomm компанияси энг ҳамёнбоп ноутбукларга мўлжалланган янги Snapdragon К процессори ҳақида батафсил маълумотларни тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, гарчи дастлаб бу турдаги қурилмалар учун 300 долларлик нарх эълон қилинган бўлса-да, бозордаги илк моделлар бироз қимматроқ баҳоланмоқда. Шунга қарамай, янги микросхема ўзининг техник имкониятлари билан бюджет сегментидаги рақобатчилардан яққол устунлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания вакиллари янги СоК (кристалдаги тизим) саккизта Крё процессор ядросига эга эканлигини тасдиқлашди. Гарчи уларнинг аниқ тури ошкор этилмаган бўлса-да, тарқалган миш-мишларга кўра, бу ерда эскироқ Кортех-A78 ва A55 ядроларидан фойдаланилган. Мутахассисларнинг фикрича, Snapdragon К аслида 2021 йилда чиқарилган Snapdragon 778G чипига жуда ўхшаш бўлган Snapdragon QCS6490 платформасининг қайта номланган версиясидир.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Тақдим этилган расмий маълумотларга кўра, янги процессор ядроларининг максимал частотаси 3 ГГс гача етади. Шунингдек, қурилма 2 МБ ҳажмга эга умумий кеш-хотира билан жиҳозланган. Оператив хотира борасида эса LPDDR5, LPDDR5X ҳамда LPDDR4X форматларини 16 GB гача қўллаб-қувватлаш имконияти мавжуд. Бундан ташқари, замонавий симсиз алоқа стандартлари, жумладан Wi-Fi 6E ва Bluetooth 6.0, шунингдек UFS 3.1 хотира турлари киритилган.

Унумдорликни баҳолашда Qualcomm ўзининг янги чипини Intel N250 процессори билан солиштирди. Intel N250 Intel 7 технологик жараёни асосида яратилган бўлиб, гарчи у линиядаги энг сўнгги ечим бўлмаса-да, техник жиҳатдан Snapdragon 778G билан деярли бир даврга тегишли ҳисобланади.

Унумдорлик ва самарадорлик солиштируви

Қиёсий тест натижаларига кўра, Qualcomm чипи энергия самарадорлиги бўйича икки баробар устунликни кўрсатган. Бу кўп жиҳатдан замонавийроқ технологик жараён қўллангани билан изоҳланади. Geekbench тестида Snapdragon К бир оқимли режимда Intel N250 дан 44 фоизга, кўп оқимли режимда эса 24 фоизга тезроқ эканини намоён этди.

Маълумот учун, Intel N250 ушбу бенчмаркда бир оқимли режимда тахминан 2800 балл тўплайди. Таққослаш учун, QCS6490 платформаси ҳам 3000 балл атрофида натижа кўрсатиши Qualcomm келтирган маълумотларнинг ҳаққониятини тасдиқлайди. Cinebench синовларида эса янги чип устунлиги нақ 67 фоизга етиши вада қилинмоқда.

Шуни ҳам ёдда тутиш керакки, таққослашлар асосан тўрт ядроли ва Hypeр-Треадинг технологиясидан маҳрум бўлган техник жиҳатдан эскирган Intel процессорига нисбатан олиб борилмоқда. Шунга қарамай, янги Snapdragon К бюджет тоифасидаги ноутбуклар бозорида жиддий рақобат қилишга тайёр эканини кўрсатмоқда.

QualcommSnapdragon КIntel N250ТехнологияларПроцессорлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неиробиологлар мия тўқимасини тиклашнинг янги механизмини аниқлашдиНеиробиологлар мия тўқимасини тиклашнинг янги механизмини аниқлашдиБугун, 02:25Гееком M16 ноутбукидаги паст сифатли термокрем унумдорликни пасайтириб юбордиГееком M16 ноутбукидаги паст сифатли термокрем унумдорликни пасайтириб юбордиБугун, 01:50SpaceX Техасдаги Starlink заводини кенгайтириш ишларини бошлайдиSpaceX Техасдаги Starlink заводини кенгайтириш ишларини бошлайдиБугун, 01:29Lenovo компанияси ёрқин рангли ИдеаПад Вибе ноутбукини тайёрламоқдаLenovo компанияси ёрқин рангли ИдеаПад Вибе ноутбукини тайёрламоқдаКеча, 23:58АҚШ Космик кучлари сунъий йўлдошларни марказдан қочма куч ёрдамида учиришни молиялаштирмоқдаАҚШ Космик кучлари сунъий йўлдошларни марказдан қочма куч ёрдамида учиришни молиялаштирмоқдаКеча, 20:30Apple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилдиApple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилдиКеча, 19:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди