Самарқандда драма: «Динамо» ва «Хоразм» жанговар дуранг қайд этди!

·47·Спорт
Самарқандда драма: «Динамо» ва «Хоразм» жанговар дуранг қайд этди!
Қисқача

Ўзбекистон Суперлигасининг 17-турида Самарқанднинг «Динамо» жамоаси Урганчнинг «Хоразм» клуби билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади. Рустамжон Абдуҳамидов 41-дақиқада меҳмонларни олдинга олиб чиқди, Беҳрузбек Облақулов ва Жаҳонгир Абдусаломов «Динамо»га устунлик келтирди, Диёрбек Ортиқбоев эса 80-дақиқада якуний ҳисобни ўрнатди. Натижадан сўнг «Динамо» 22 очко билан 8-ўринга, «Хоразм» эса 20 очко билан 11-поғонага кўтарилди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 17-туридан ўрин олган навбатдаги учрашув Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтди. Маҳаллий «Динамо» ўз майдонида Урганчнинг «Хоразм» клубини қабул қилди.

Муросасиз ва ҳужумкор руҳда кечган баҳсда мухлислар ҳақиқий голлар шоуси ва кескин драматик курашга гувоҳ бўлишди — учрашув 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.

4 та гол ва майдондаги шиддатли қарама-қаршилик

Ўйиннинг биринчи бўлими меҳмонларнинг фаоллиги билан бошланди. 41-дақиқада «Хоразм» ҳужумчиси Рустамжон Абдуҳамидов ҳисобни очиб, жамоасини танаффусга олдинда олиб чиқди (0:1).

Иккинчи бўлимда самарқандликлар ташаббусни тўлиқ ўз қўлларига олишди:

  • 63-дақиқа: Беҳрузбек Облақулов мувозанатни тиклади — 1:1;

  • 74-дақиқа: Захирадан майдонга тушган Жаҳонгир Абдусаломов мезбонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди — 2:1.

Бироқ урганчликлар таслим бўлишмади. 80-дақиқада Диёрбек Ортиқбоев «Хоразм»нинг жавоб голини киритиб, таблодаги якуний 2:2 ҳисобини ўрнатди.

Турнир жадвалидаги ҳолат

Ушбу дурангдан сўнг ҳар икки жамоа ўз ҳисобига бир очкодан қўшиб қўйди ва мусобақа жадвалидаги позицияларини яхшилаб олди:

  • «Динамо» очколари сонини 22 тага етказиб, Суперлига жадвалида 8-ўринга кўтарилди;

  • «Хоразм» эса 20 очко билан 11-поғонага жойлашди.

Ўйин қайдномаси:

Суперлига. 17-тур

«Динамо» – «Хоразм» 2:2

Голлар: Беҳрузбек Облақулов (63), Жаҳонгир Абдусаломов (74) — Рустамжон Абдуҳамидов (41), Диёрбек Ортиқбоев (80).

  • «Динамо»: Эдем Неманов, Михаил Штефан, Нурилло Тўхтасинов (Жаҳонгир Абдусаломов, 46), Санжар Қодирқулов (Улуғбек Абдуллаев, 31), Расул Йўлдошев (Ҳарис Ҳайдерович, 46), Амаду Думбуя (Абдуғафур Ҳайдаров, 58), Тигран Аванесян (Ойбек Ўрмонжонов, 75), Жалолиддин Жумабоев, Марко Станоевич, Фирдавс Абдураҳмонов, Беҳрузбек Облақулов.

  • «Хоразм»: Умиджон Эргашев, Элзио Лоҳан (Данила Ежов, 78), Диёр Ортиқбоев, Даниил Нугуманов, Суннатуллоҳ Ҳамиджонов, Суҳроб Иззатов, Азизбек Пирмуҳаммадов, Умидбек Султонов (Нуржаҳон Музаффаров, 78), Улуғбек Ҳошимов (Исмадиёр Умматов, 84), Рустам Абдуҳамидов (Сардорбек Азимов, 46), Рафаэл Сабино (Нодирбек Абдухалиқов, 65).

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

СамарқандДинамоХоразмЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий натижа: Ўзбекистон 51 та медаль билан Осиёда тенгсиз бўлди!Тарихий натижа: Ўзбекистон 51 та медаль билан Осиёда тенгсиз бўлди!Кеча, 23:52Мурат Гассиев Баҳодир Жалоловни жангга чорлади: Ушбу катта тўқнашув бўладими?Мурат Гассиев Баҳодир Жалоловни жангга чорлади: Ушбу катта тўқнашув бўладими?Кеча, 23:48«Ислам Хабибдан кўпроғига эришди»: Дана Уайт икки буюк чемпионни таққослади«Ислам Хабибдан кўпроғига эришди»: Дана Уайт икки буюк чемпионни таққосладиКеча, 23:43Конор Макгрегор Махачев – Гэрри жангига қандай прогноз берди?Конор Макгрегор Махачев – Гэрри жангига қандай прогноз берди?Кеча, 23:38Ливерпул Париж истеъдодига қизиқмоқда, аммо устувор мақсад бошқаЛиверпул Париж истеъдодига қизиқмоқда, аммо устувор мақсад бошқаКеча, 23:12Стивен Жеррарднинг Астон Вилладаги муваффақиятсизлик сабаблари ошкор бўлдиСтивен Жеррарднинг Астон Вилладаги муваффақиятсизлик сабаблари ошкор бўлдиКеча, 21:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?