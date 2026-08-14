Самарқандда драма: «Динамо» ва «Хоразм» жанговар дуранг қайд этди!
Ўзбекистон Суперлигасининг 17-турида Самарқанднинг «Динамо» жамоаси Урганчнинг «Хоразм» клуби билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади. Рустамжон Абдуҳамидов 41-дақиқада меҳмонларни олдинга олиб чиқди, Беҳрузбек Облақулов ва Жаҳонгир Абдусаломов «Динамо»га устунлик келтирди, Диёрбек Ортиқбоев эса 80-дақиқада якуний ҳисобни ўрнатди. Натижадан сўнг «Динамо» 22 очко билан 8-ўринга, «Хоразм» эса 20 очко билан 11-поғонага кўтарилди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 17-туридан ўрин олган навбатдаги учрашув Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтди. Маҳаллий «Динамо» ўз майдонида Урганчнинг «Хоразм» клубини қабул қилди.
Муросасиз ва ҳужумкор руҳда кечган баҳсда мухлислар ҳақиқий голлар шоуси ва кескин драматик курашга гувоҳ бўлишди — учрашув 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.
4 та гол ва майдондаги шиддатли қарама-қаршилик
Ўйиннинг биринчи бўлими меҳмонларнинг фаоллиги билан бошланди. 41-дақиқада «Хоразм» ҳужумчиси Рустамжон Абдуҳамидов ҳисобни очиб, жамоасини танаффусга олдинда олиб чиқди (0:1).
Иккинчи бўлимда самарқандликлар ташаббусни тўлиқ ўз қўлларига олишди:
63-дақиқа: Беҳрузбек Облақулов мувозанатни тиклади — 1:1;
74-дақиқа: Захирадан майдонга тушган Жаҳонгир Абдусаломов мезбонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди — 2:1.
Бироқ урганчликлар таслим бўлишмади. 80-дақиқада Диёрбек Ортиқбоев «Хоразм»нинг жавоб голини киритиб, таблодаги якуний 2:2 ҳисобини ўрнатди.
Турнир жадвалидаги ҳолат
Ушбу дурангдан сўнг ҳар икки жамоа ўз ҳисобига бир очкодан қўшиб қўйди ва мусобақа жадвалидаги позицияларини яхшилаб олди:
«Динамо» очколари сонини 22 тага етказиб, Суперлига жадвалида 8-ўринга кўтарилди;
«Хоразм» эса 20 очко билан 11-поғонага жойлашди.
Ўйин қайдномаси:
Суперлига. 17-тур
«Динамо» – «Хоразм» 2:2
Голлар: Беҳрузбек Облақулов (63), Жаҳонгир Абдусаломов (74) — Рустамжон Абдуҳамидов (41), Диёрбек Ортиқбоев (80).
«Динамо»: Эдем Неманов, Михаил Штефан, Нурилло Тўхтасинов (Жаҳонгир Абдусаломов, 46), Санжар Қодирқулов (Улуғбек Абдуллаев, 31), Расул Йўлдошев (Ҳарис Ҳайдерович, 46), Амаду Думбуя (Абдуғафур Ҳайдаров, 58), Тигран Аванесян (Ойбек Ўрмонжонов, 75), Жалолиддин Жумабоев, Марко Станоевич, Фирдавс Абдураҳмонов, Беҳрузбек Облақулов.
«Хоразм»: Умиджон Эргашев, Элзио Лоҳан (Данила Ежов, 78), Диёр Ортиқбоев, Даниил Нугуманов, Суннатуллоҳ Ҳамиджонов, Суҳроб Иззатов, Азизбек Пирмуҳаммадов, Умидбек Султонов (Нуржаҳон Музаффаров, 78), Улуғбек Ҳошимов (Исмадиёр Умматов, 84), Рустам Абдуҳамидов (Сардорбек Азимов, 46), Рафаэл Сабино (Нодирбек Абдухалиқов, 65).
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…