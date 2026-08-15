Гееком M16 ноутбукидаги паст сифатли термокрем унумдорликни пасайтириб юборди

·0·Техно
Гееком M16 ноутбукидаги паст сифатли термокрем унумдорликни пасайтириб юборди

КитГуру нашри мутахассислари томонидан ўтказилган Гееком M16 ноутбуки шарҳи технология оламида муҳокамаларга сабаб бўлди. Маълум бўлишича, ушбу қурилмада қўлланилган паст сифатли термокрем процессор имкониятларини сезиларли даражада чеклаб қўйган бўлиб, унинг алмаштирилиши компьютер тезкорлигини деярли учдан бир қисмга оширган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, бугунги кунда айрим Хитой брендлари, жумладан Чуви истеъмолчиларни чалғитиб, қайта номланган процессорлар ва паст сифатли экранлардан фойдаланаётган бир пайтда, Гееком маҳсулотларида ҳам жиддий муаммолар кузатилмоқда. Хусусан, сўнгги синовлар пайтида Гееком M16 ноутбукининг иш унумдорлиги шубҳали даражада пастлиги аниқланган.

Синов натижалари ва юқори ҳарорат муаммоси

Intel Core Ultra 9 185H процессорига эга шахсий компьютер дастлабки тестларда кутилган натижаларни кўрсата олмаган. Шу билан бирга, қурилма иш жараёнида жуда юқори ҳароратгача қизиб кетиши қайд этилган. Бу эса совутиш тизими ва иссиқлик ўтказувчи материал ўртасида муаммо борлигидан далолат берган.

Мутахассислар муаммонинг сабабини аниқлаш мақсадида заводда суртилган термокремни юқори сифатли термоинтерфейсга алмаштириб кўришган. Натижада процессор ҳарорати сезиларли даражада пасайган ва энг муҳими, унинг унумдорлиги дарҳол қарийб 30 фоизга сакраган.

Бошқа моделлардаги ҳолат ва хулосалар

Қайд этилишича, бу якка ҳолат эмас. Олдинроқ худди шу ишлаб чиқарувчининг бошқа бир модели — X14 Pro компьютерида ҳам шунга ўхшаш муаммо кузатилган эди. Ўшанда ҳам термокремни алмаштириш процессор самарадорлигини 13 фоизга оширишга ёрдам бергани маълум қилинган.

Мазкур ҳолат йиғиш жараёнида фойдаланиладиган материаллар сифатига эътибор қаратиш муҳимлигини кўрсатади. Гееком компьютерларини харид қилишни режалаштираётган фойдаланувчилар ушбу жиҳатни, яни совутиш тизимидаги заиф нуқталарни олдиндан инобатга олишлари тавсия этилади.

ГеекомПроцессорТермокремКитГуруНоутбук
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Техасдаги Starlink заводини кенгайтириш ишларини бошлайдиSpaceX Техасдаги Starlink заводини кенгайтириш ишларини бошлайдиБугун, 01:29Lenovo компанияси ёрқин рангли ИдеаПад Вибе ноутбукини тайёрламоқдаLenovo компанияси ёрқин рангли ИдеаПад Вибе ноутбукини тайёрламоқдаКеча, 23:58АҚШ Космик кучлари сунъий йўлдошларни марказдан қочма куч ёрдамида учиришни молиялаштирмоқдаАҚШ Космик кучлари сунъий йўлдошларни марказдан қочма куч ёрдамида учиришни молиялаштирмоқдаКеча, 20:30Apple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилдиApple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилдиКеча, 19:50Tecno Пова 8 Pro тақдим этилди: 144 Hz AMOLED ва 6500 мА•ч батареяTecno Пова 8 Pro тақдим этилди: 144 Hz AMOLED ва 6500 мА•ч батареяКеча, 15:57Apple афсонавий iPhone Х смартфонини эскирган қурилмалар рўйхатига киритдиApple афсонавий iPhone Х смартфонини эскирган қурилмалар рўйхатига киритдиКеча, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди