Гееком M16 ноутбукидаги паст сифатли термокрем унумдорликни пасайтириб юборди
КитГуру нашри мутахассислари томонидан ўтказилган Гееком M16 ноутбуки шарҳи технология оламида муҳокамаларга сабаб бўлди. Маълум бўлишича, ушбу қурилмада қўлланилган паст сифатли термокрем процессор имкониятларини сезиларли даражада чеклаб қўйган бўлиб, унинг алмаштирилиши компьютер тезкорлигини деярли учдан бир қисмга оширган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, бугунги кунда айрим Хитой брендлари, жумладан Чуви истеъмолчиларни чалғитиб, қайта номланган процессорлар ва паст сифатли экранлардан фойдаланаётган бир пайтда, Гееком маҳсулотларида ҳам жиддий муаммолар кузатилмоқда. Хусусан, сўнгги синовлар пайтида Гееком M16 ноутбукининг иш унумдорлиги шубҳали даражада пастлиги аниқланган.
Синов натижалари ва юқори ҳарорат муаммосиIntel Core Ultra 9 185H процессорига эга шахсий компьютер дастлабки тестларда кутилган натижаларни кўрсата олмаган. Шу билан бирга, қурилма иш жараёнида жуда юқори ҳароратгача қизиб кетиши қайд этилган. Бу эса совутиш тизими ва иссиқлик ўтказувчи материал ўртасида муаммо борлигидан далолат берган.
Мутахассислар муаммонинг сабабини аниқлаш мақсадида заводда суртилган термокремни юқори сифатли термоинтерфейсга алмаштириб кўришган. Натижада процессор ҳарорати сезиларли даражада пасайган ва энг муҳими, унинг унумдорлиги дарҳол қарийб 30 фоизга сакраган.
Бошқа моделлардаги ҳолат ва хулосаларҚайд этилишича, бу якка ҳолат эмас. Олдинроқ худди шу ишлаб чиқарувчининг бошқа бир модели — X14 Pro компьютерида ҳам шунга ўхшаш муаммо кузатилган эди. Ўшанда ҳам термокремни алмаштириш процессор самарадорлигини 13 фоизга оширишга ёрдам бергани маълум қилинган.
Мазкур ҳолат йиғиш жараёнида фойдаланиладиган материаллар сифатига эътибор қаратиш муҳимлигини кўрсатади. Гееком компьютерларини харид қилишни режалаштираётган фойдаланувчилар ушбу жиҳатни, яни совутиш тизимидаги заиф нуқталарни олдиндан инобатга олишлари тавсия этилади.
…