SpaceX Техасдаги Starlink заводини кенгайтириш ишларини бошлайди

·0·Техно
SpaceX Техасдаги Starlink заводини кенгайтириш ишларини бошлайди

Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси Техас штатининг Бастроп шаҳридаги заводини кенгайтириш бўйича кўп миллион долларлик йирик лойиҳанинг навбатдаги босқичига киришди. Ушбу объектда глобал интернет-тизим учун муҳим бўлган сунъий йўлдош компонентлари ишлаб чиқарилади. Ушбу кенгайтириш ишлари компаниянинг келгусидаги улкан режаларини амалга оширишда муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Реконструкция ва келажакдаги режалар

ixbt.com маълумотига кўра, завод биносининг ички қисмини қайта қуриш ва реконструкция қилиш ишлари келаси ойда бошланиши режалаштирилган. Барча қурилиш ва жиҳозлаш ишлари 2027-йилнинг кузига бориб тўлиқ якунланиши кўзда тутилган. Бу эса ўз навбатида ишлаб чиқариш қувватларини сезиларли даражада ошириш имконини беради.

Илон Маскнинг таъкидлашича, Starlink жамоаси нолдан бутун бошли глобал интернет-тизимини яратишга муваффақ бўлган. Бу ҳозирги кунда дунёдаги энг юқори ўтказувчанлик қобилиятига эга бўлган илк глобал интернет тизими саналади. Компания раҳбарининг сўзларига кўра, келгусида барча глобал интернет-трафикнинг 90 фоиздан ортиғи айнан Starlink улушига тўғри келиши мумкин.

Орбитал гуруҳни 100 мингта сунъий йўлдошгача кенгайтириш

Ҳозирги вақтда Ер орбитасида Starlink тармоғига тегишли бўлган қарийб 11 000 та фаол сунъий йўлдош мавжуд. Бироқ бу кўрсаткич якуний мақсад эмас. Илон Маск учинчи ва ундан кейинги авлод қурилмаларини жорий этиш орқали орбитадаги аппаратлар сонини 100 000 тага етказишни ният қилган.

Мутахассисларнинг фикрича, сунъий йўлдошлар сонининг бундай кескин кўпайиши бутун дунё бўйлаб интернет тезлиги ва қамровини янги босқичга олиб чиқади. Бастропдаги заводнинг кенгайтирилиши эса ана шу улкан космик инфратузилмани барпо этиш ва қўллаб-қувватлаш учун зарурий моддий-техник базани таъминлаб беради.

SpaceXStarlinkИлон МаскИнтернетТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lenovo компанияси ёрқин рангли ИдеаПад Вибе ноутбукини тайёрламоқдаLenovo компанияси ёрқин рангли ИдеаПад Вибе ноутбукини тайёрламоқдаКеча, 23:58АҚШ Космик кучлари сунъий йўлдошларни марказдан қочма куч ёрдамида учиришни молиялаштирмоқдаАҚШ Космик кучлари сунъий йўлдошларни марказдан қочма куч ёрдамида учиришни молиялаштирмоқдаКеча, 20:30Apple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилдиApple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилдиКеча, 19:50Tecno Пова 8 Pro тақдим этилди: 144 Hz AMOLED ва 6500 мА•ч батареяTecno Пова 8 Pro тақдим этилди: 144 Hz AMOLED ва 6500 мА•ч батареяКеча, 15:57Apple афсонавий iPhone Х смартфонини эскирган қурилмалар рўйхатига киритдиApple афсонавий iPhone Х смартфонини эскирган қурилмалар рўйхатига киритдиКеча, 15:25Ўзбекистонлик ёш муҳандис дронларга қарши янги тизим яратдиЎзбекистонлик ёш муҳандис дронларга қарши янги тизим яратдиКеча, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди