SpaceX Техасдаги Starlink заводини кенгайтириш ишларини бошлайди
Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси Техас штатининг Бастроп шаҳридаги заводини кенгайтириш бўйича кўп миллион долларлик йирик лойиҳанинг навбатдаги босқичига киришди. Ушбу объектда глобал интернет-тизим учун муҳим бўлган сунъий йўлдош компонентлари ишлаб чиқарилади. Ушбу кенгайтириш ишлари компаниянинг келгусидаги улкан режаларини амалга оширишда муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Реконструкция ва келажакдаги режаларixbt.com маълумотига кўра, завод биносининг ички қисмини қайта қуриш ва реконструкция қилиш ишлари келаси ойда бошланиши режалаштирилган. Барча қурилиш ва жиҳозлаш ишлари 2027-йилнинг кузига бориб тўлиқ якунланиши кўзда тутилган. Бу эса ўз навбатида ишлаб чиқариш қувватларини сезиларли даражада ошириш имконини беради.
Илон Маскнинг таъкидлашича, Starlink жамоаси нолдан бутун бошли глобал интернет-тизимини яратишга муваффақ бўлган. Бу ҳозирги кунда дунёдаги энг юқори ўтказувчанлик қобилиятига эга бўлган илк глобал интернет тизими саналади. Компания раҳбарининг сўзларига кўра, келгусида барча глобал интернет-трафикнинг 90 фоиздан ортиғи айнан Starlink улушига тўғри келиши мумкин.
Орбитал гуруҳни 100 мингта сунъий йўлдошгача кенгайтиришҲозирги вақтда Ер орбитасида Starlink тармоғига тегишли бўлган қарийб 11 000 та фаол сунъий йўлдош мавжуд. Бироқ бу кўрсаткич якуний мақсад эмас. Илон Маск учинчи ва ундан кейинги авлод қурилмаларини жорий этиш орқали орбитадаги аппаратлар сонини 100 000 тага етказишни ният қилган.
Мутахассисларнинг фикрича, сунъий йўлдошлар сонининг бундай кескин кўпайиши бутун дунё бўйлаб интернет тезлиги ва қамровини янги босқичга олиб чиқади. Бастропдаги заводнинг кенгайтирилиши эса ана шу улкан космик инфратузилмани барпо этиш ва қўллаб-қувватлаш учун зарурий моддий-техник базани таъминлаб беради.
…