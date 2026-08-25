Хаби Алонсо «Фулҳэм» билан драматик ўйиндан сўнг баёнот берди!

·32·Спорт
Хаби Алонсо «Фулҳэм» билан драматик ўйиндан сўнг баёнот берди!

Англия Премьер-лигасининг янги мавсуми 1-тури якунида «Челси» «Крэйвен Коттеж» стадионида «Фулҳэм»га қарши ўта кескин ва 5 та голга бой кечган Лондон дербисида 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди.

Учрашувдан сўнг «аристократлар»нинг испаниялик бош мураббийи Хаби Алонсо матбуот анжуманида жамоасининг кўрсатган характери, ҳимоядаги сабот ва ҳужум чизиғидаги уйғунликка алоҳида баҳо берди.

«Биз барча қийинчиликларга бардош бердик»: Мураббийнинг таҳлили

Испаниялик мутахассис АПЛда сафар учрашувлари доимо оғир синов эканини яширмади:

«Бу ҳақиқатан ҳам жуда кескин ва оғир ўйин бўлди. Премьер-лигада сафардаги ғалабанинг қанчалик қийин қўлга киритилишини жуда яхши биламиз. Лекин биз барча қийинчиликларга мардонавор бардош бердик, охиригача курашдик ва керакли вазиятларда ўз ишимизни аниқ бажардик», — деди Алонсо.

Мураббийнинг таъкидлашича, 1-дақиқадаёқ урилган эрта гол жамоага руҳий устунлик ва катта ишонч бағишлаган:

  • Эрта гол эффекти: «Челси» рақиб ҳисобни тенглаштиргунга қадар иккинчи тўпни киритиш учун бир нечта қулай имкониятларга эга бўлган;

  • Тўпсиз ўйин назорати: Жамоа тўпга эгалик қилмаган пайтларда ҳам тартибли ва ишончли ҳаракат қилиб, рақибга ортиқча бўшлиқ қолдирмаган.

«Уч ҳужумчимиз яхши ҳамкорлик қилди»

Хаби Алонсо ҳужум триоси — Педро, Рожерс ва Палмернинг майдондаги фаоллигини юқори баҳолади:

  • Ҳужумдаги самарадорлик: «Биз рақиб дарвозасига мунтазам хавф солдик. Қолаверса, уч ҳужумчимиз майдонда жуда яхши ҳамкорлик қилди ва кетма-кет хавфли вазиятлар яратди»;

  • Ғалаба формуласи: «Сафарда ғалаба қозониш учун енг шимариб, қаттиқ курашиш ва ўз дарвозангизни жон-жаҳдингиз билан ҳимоя қилиш керак. Биз учун биринчи тур жуда ижобий ўтди ва келажакда ҳам айнан шундай руҳда давом этишимиз шарт».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислам Махачев Иэн Гэрри устидан қозонилган қийин ғалаба сирини очди...Ислам Махачев Иэн Гэрри устидан қозонилган қийин ғалаба сирини очди...Бугун, 10:40Бриан Маджо: Эрлинг Холанд намунаси ва Англия терма жамоасининг келажагиБриан Маджо: Эрлинг Холанд намунаси ва Англия терма жамоасининг келажагиБугун, 10:36Йилига 20 миллион: Габриэл Мартинеллининг Саудияга трансфери тафсилотлариЙилига 20 миллион: Габриэл Мартинеллининг Саудияга трансфери тафсилотлариБугун, 09:20Катта «тозалаш»: «Барселона» ёз тугагунча 5 нафар юлдузи билан хайрлашмоқчиКатта «тозалаш»: «Барселона» ёз тугагунча 5 нафар юлдузи билан хайрлашмоқчиБугун, 09:13«Кўпроғига лойиқ эдик»: Арбелоа Лондон дербисидаги мағлубият сабабларини очиқлади«Кўпроғига лойиқ эдик»: Арбелоа Лондон дербисидаги мағлубият сабабларини очиқладиБугун, 08:58Ўрозовнинг дебюти: «Рубин» Калининградда ғалабани қўлдан чиқарди!Ўрозовнинг дебюти: «Рубин» Калининградда ғалабани қўлдан чиқарди!Бугун, 05:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди