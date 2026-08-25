Хаби Алонсо «Фулҳэм» билан драматик ўйиндан сўнг баёнот берди!
Англия Премьер-лигасининг янги мавсуми 1-тури якунида «Челси» «Крэйвен Коттеж» стадионида «Фулҳэм»га қарши ўта кескин ва 5 та голга бой кечган Лондон дербисида 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
Учрашувдан сўнг «аристократлар»нинг испаниялик бош мураббийи Хаби Алонсо матбуот анжуманида жамоасининг кўрсатган характери, ҳимоядаги сабот ва ҳужум чизиғидаги уйғунликка алоҳида баҳо берди.
«Биз барча қийинчиликларга бардош бердик»: Мураббийнинг таҳлили
Испаниялик мутахассис АПЛда сафар учрашувлари доимо оғир синов эканини яширмади:
«Бу ҳақиқатан ҳам жуда кескин ва оғир ўйин бўлди. Премьер-лигада сафардаги ғалабанинг қанчалик қийин қўлга киритилишини жуда яхши биламиз. Лекин биз барча қийинчиликларга мардонавор бардош бердик, охиригача курашдик ва керакли вазиятларда ўз ишимизни аниқ бажардик», — деди Алонсо.
Мураббийнинг таъкидлашича, 1-дақиқадаёқ урилган эрта гол жамоага руҳий устунлик ва катта ишонч бағишлаган:
Эрта гол эффекти: «Челси» рақиб ҳисобни тенглаштиргунга қадар иккинчи тўпни киритиш учун бир нечта қулай имкониятларга эга бўлган;
Тўпсиз ўйин назорати: Жамоа тўпга эгалик қилмаган пайтларда ҳам тартибли ва ишончли ҳаракат қилиб, рақибга ортиқча бўшлиқ қолдирмаган.
«Уч ҳужумчимиз яхши ҳамкорлик қилди»
Хаби Алонсо ҳужум триоси — Педро, Рожерс ва Палмернинг майдондаги фаоллигини юқори баҳолади:
Ҳужумдаги самарадорлик: «Биз рақиб дарвозасига мунтазам хавф солдик. Қолаверса, уч ҳужумчимиз майдонда жуда яхши ҳамкорлик қилди ва кетма-кет хавфли вазиятлар яратди»;
Ғалаба формуласи: «Сафарда ғалаба қозониш учун енг шимариб, қаттиқ курашиш ва ўз дарвозангизни жон-жаҳдингиз билан ҳимоя қилиш керак. Биз учун биринчи тур жуда ижобий ўтди ва келажакда ҳам айнан шундай руҳда давом этишимиз шарт».
…