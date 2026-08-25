Зебо Раҳимова Барселонадаги таассуротларини мухлислар билан бўлишди (видео)
Актриса Зебо Раҳимова Испанияга саёҳат қилганини Instagram саҳифаси орқали маълум қилди. У айни пайтда Испаниянинг машҳур Барселона шаҳрида эканини билдириб, шаҳарнинг ўзига хос гўзаллиги ҳақида таассуротлари билан ўртоқлашди.
Актриса Барселонани ниҳоятда чиройли ва бетакрор шаҳар сифатида таърифлаб, Испанияга келган ҳар бир сайёҳ албатта ушбу шаҳарга ташриф буюриши кераклигини таъкидлади.
Зебо Раҳимова видеода Барселонанинг ҳашаматли ва ўзига хос меъморчилик услубига эга бинолари, шинам уйлари ҳамда кўчаларини намойиш этди. У шаҳарнинг кўринишини эртаклардаги манзараларга қиёслаб, Барселона бошқа шаҳарларга ўхшамаслигини айтди.
Актриса, айниқса, шаҳарни юқоридан кузатганда унинг ўзига хос тузилиши яққол кўзга ташланишини таъкидлади. Кўплаб биноларнинг тўртбурчак шаклда тартибли жойлашгани Барселонанинг ўзига хос қиёфасини яратади.
Зебо Раҳимованинг саёҳат ҳақидаги видеоси кузатувчилар эътиборидан ҳам четда қолмади. Изоҳларда кўпчилик Барселонани саёҳат қилиш учун ажойиб маскан эканини ёзиб, ушбу гўзал шаҳарга бориш уларга ҳам насиб этишини тилаган.
…