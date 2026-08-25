Зебо Раҳимова Барселонадаги таассуротларини мухлислар билан бўлишди (видео)

·34·Маданият
Зебо Раҳимова Барселонадаги таассуротларини мухлислар билан бўлишди (видео)

Актриса Зебо Раҳимова Испанияга саёҳат қилганини Instagram саҳифаси орқали маълум қилди. У айни пайтда Испаниянинг машҳур Барселона шаҳрида эканини билдириб, шаҳарнинг ўзига хос гўзаллиги ҳақида таассуротлари билан ўртоқлашди.

Актриса Барселонани ниҳоятда чиройли ва бетакрор шаҳар сифатида таърифлаб, Испанияга келган ҳар бир сайёҳ албатта ушбу шаҳарга ташриф буюриши кераклигини таъкидлади.

Зебо Раҳимова видеода Барселонанинг ҳашаматли ва ўзига хос меъморчилик услубига эга бинолари, шинам уйлари ҳамда кўчаларини намойиш этди. У шаҳарнинг кўринишини эртаклардаги манзараларга қиёслаб, Барселона бошқа шаҳарларга ўхшамаслигини айтди.

Актриса, айниқса, шаҳарни юқоридан кузатганда унинг ўзига хос тузилиши яққол кўзга ташланишини таъкидлади. Кўплаб биноларнинг тўртбурчак шаклда тартибли жойлашгани Барселонанинг ўзига хос қиёфасини яратади.

Зебо Раҳимованинг саёҳат ҳақидаги видеоси кузатувчилар эътиборидан ҳам четда қолмади. Изоҳларда кўпчилик Барселонани саёҳат қилиш учун ажойиб маскан эканини ёзиб, ушбу гўзал шаҳарга бориш уларга ҳам насиб этишини тилаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)Бугун, 10:34Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)Бугун, 10:34Катта норозилик: Нидерландия «Евровидение-2027»да қатнашишдан бош тортди!Катта норозилик: Нидерландия «Евровидение-2027»да қатнашишдан бош тортди!Бугун, 10:16Мерилин Монро образидаги янги Barbi қўғирчоғи сотувга чиқдиМерилин Монро образидаги янги Barbi қўғирчоғи сотувга чиқдиКеча, 21:23Ўзбекистон ва Озарбойжон биринчи хонимларини қандай анъаналар ҳайратга солди?Ўзбекистон ва Озарбойжон биринчи хонимларини қандай анъаналар ҳайратга солди?Кеча, 10:06«Мен Путинни яхши кўраман!»: Америкалик рэпер Москвадаги концертида шов-шув кўтарди!«Мен Путинни яхши кўраман!»: Америкалик рэпер Москвадаги концертида шов-шув кўтарди!Кеча, 08:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди