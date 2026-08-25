Йилига 20 миллион: Габриэл Мартинеллининг Саудияга трансфери тафсилотлари
Ёзги трансфер ойнаси ёпилиши арафасида Саудия Арабистони Про-лигаси яна бир йирик трансферни амалга оширишга яқин турибди. Италиялик инсайдер Николо Скиранинг маълум қилишича, «Ал-Ҳилол» Лондоннинг «Арсенал» клуби ҳужумчиси Габриэл Мартинелли трансфери бўйича томонлар келишувга жуда яқинлашган.
25 ёшли бразилиялик футболчи Саудия клубига ўтишга шахсан ўз розилигини билдирган ва музокараларнинг якуний босқичи давом этмоқда.
Трансфер нархи ва маош тафсилотлари
Молиявий шартлар бўйича томонлар қуйидаги келишувга эришмоқда:
«Арсенал»га 60 миллион евро: Лондон клуби бразилиялик қанот ҳужумчисининг сотувидан тахминан 60 миллион евро даромад олади;
Йилига 20 миллион евролик маош: Мартинелли «Ал-Ҳилол»да йилига қарийб 20 миллион евро маош оладиган узоқ муддатли шартнома имзолайди;
Шартнома муддати: Келишув 2029/2030 йилги мавсум охиригача амал қилади.
Ҳозирча клублар ўртасида расмий ҳужжатлар имзоланмаган бўлса-да, яқин кунларда битим расман эълон қилиниши кутилмоқда.
…