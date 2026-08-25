Йилига 20 миллион: Габриэл Мартинеллининг Саудияга трансфери тафсилотлари

·19·Спорт
Йилига 20 миллион: Габриэл Мартинеллининг Саудияга трансфери тафсилотлари

Ёзги трансфер ойнаси ёпилиши арафасида Саудия Арабистони Про-лигаси яна бир йирик трансферни амалга оширишга яқин турибди. Италиялик инсайдер Николо Скиранинг маълум қилишича, «Ал-Ҳилол» Лондоннинг «Арсенал» клуби ҳужумчиси Габриэл Мартинелли трансфери бўйича томонлар келишувга жуда яқинлашган.

25 ёшли бразилиялик футболчи Саудия клубига ўтишга шахсан ўз розилигини билдирган ва музокараларнинг якуний босқичи давом этмоқда.

Трансфер нархи ва маош тафсилотлари

Молиявий шартлар бўйича томонлар қуйидаги келишувга эришмоқда:

  • «Арсенал»га 60 миллион евро: Лондон клуби бразилиялик қанот ҳужумчисининг сотувидан тахминан 60 миллион евро даромад олади;

  • Йилига 20 миллион евролик маош: Мартинелли «Ал-Ҳилол»да йилига қарийб 20 миллион евро маош оладиган узоқ муддатли шартнома имзолайди;

  • Шартнома муддати: Келишув 2029/2030 йилги мавсум охиригача амал қилади.

Ҳозирча клублар ўртасида расмий ҳужжатлар имзоланмаган бўлса-да, яқин кунларда битим расман эълон қилиниши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Катта «тозалаш»: «Барселона» ёз тугагунча 5 нафар юлдузи билан хайрлашмоқчиКатта «тозалаш»: «Барселона» ёз тугагунча 5 нафар юлдузи билан хайрлашмоқчиБугун, 09:13«Кўпроғига лойиқ эдик»: Арбелоа Лондон дербисидаги мағлубият сабабларини очиқлади«Кўпроғига лойиқ эдик»: Арбелоа Лондон дербисидаги мағлубият сабабларини очиқладиБугун, 08:58Хаби Алонсо «Фулҳэм» билан драматик ўйиндан сўнг баёнот берди!Хаби Алонсо «Фулҳэм» билан драматик ўйиндан сўнг баёнот берди!Бугун, 08:52Ўрозовнинг дебюти: «Рубин» Калининградда ғалабани қўлдан чиқарди!Ўрозовнинг дебюти: «Рубин» Калининградда ғалабани қўлдан чиқарди!Бугун, 05:38Римликлар бенефиси: «Рома» мавсумнинг 1-турида йирик ғалабага эришди (видео)Римликлар бенефиси: «Рома» мавсумнинг 1-турида йирик ғалабага эришди (видео)Бугун, 05:195 та голли триллер: «Челси» «Фулҳэм» майдонида ғалабага эришди (видео)5 та голли триллер: «Челси» «Фулҳэм» майдонида ғалабага эришди (видео)Бугун, 05:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди