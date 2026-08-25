Катта «тозалаш»: «Барселона» ёз тугагунча 5 нафар юлдузи билан хайрлашмоқчи
Ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларида Каталония гранди атрофида кутилмаган ва жиддий ўзгаришлар юз бермоқда. Нуфузли испаниялик инсайдер ва журналист Хосе Альварес тарқатган шов-шувли маълумотларга кўра, «Барселона» бир йўла беш нафар футболчисини бошқа клубларга сотиб юбориш вариантини кўриб чиқмоқда.
Маълум қилинишича, ушбу рўйхатдаги барча ўйинчиларга Европанинг топ-клублари ва Саудия Арабистони томонидан жиддий қизиқиш ва аниқ таклифлар мавжуд.
Кимлар кетиш арафасида? Даъвогар клублар рўйхати
«Барселона»ни тарк этиши мумкин бўлган 5 футболчи ва уларга даъвогар бўлган жамоалар:
Френки де Йонг: Нидерландиялик ярим ҳимоячига Англия чемпиони «Манчестер Сити» жиддий қизиқиш билдирмоқда;
Марк Касадо: Истеъдодли ярим ҳимоячи фаолиятини катта эҳтимол билан Саудия Арабистонининг бой клубларидан бирида давом эттириши кутилмоқда;
Эктор Форт: Ёш қанот ҳимоячиси учун бирданига икки гранд — Испаниянинг «Реал Сосьедад» ҳамда Германиянинг «Боруссия Дортмунд» клублари даъвогарлик қилмоқда;
Алехандро Бальде: Каталонияликларнинг тезкор чап қанот ҳимоячиси Англиянинг номдор «Манчестер Юнайтед» клуби трансфер нишонида турибди;
Жюль Кунде: Француз марказий ва қанот ҳимоячиси Англия Премьер-лигасининг бир нечта топ-клублари радаридан жой олган.
Молиявий фэйр-плей ва таркибни янгилаш режаси
«Барселона» раҳбарияти Ла Лиганинг молиявий чекловлари (Фэйр-плей)га тўлиқ мослашиш ва янги келган ижрочиларни рўйхатдан ўтказиш учун ушбу йирик сотувларни амалга оширишни режалаштирмоқда.
Агар мазкур битимлар муваффақиятли якунланса, Каталония клуби трансфер бозорининг сўнгги соатларида ўз ғазнасига катта миқдорда молиявий маблағ жалб қилиш имкониятига эга бўлади.
…