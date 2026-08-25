Катта «тозалаш»: «Барселона» ёз тугагунча 5 нафар юлдузи билан хайрлашмоқчи

·30·Спорт
Катта «тозалаш»: «Барселона» ёз тугагунча 5 нафар юлдузи билан хайрлашмоқчи

Ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларида Каталония гранди атрофида кутилмаган ва жиддий ўзгаришлар юз бермоқда. Нуфузли испаниялик инсайдер ва журналист Хосе Альварес тарқатган шов-шувли маълумотларга кўра, «Барселона» бир йўла беш нафар футболчисини бошқа клубларга сотиб юбориш вариантини кўриб чиқмоқда.

Маълум қилинишича, ушбу рўйхатдаги барча ўйинчиларга Европанинг топ-клублари ва Саудия Арабистони томонидан жиддий қизиқиш ва аниқ таклифлар мавжуд.

Кимлар кетиш арафасида? Даъвогар клублар рўйхати

«Барселона»ни тарк этиши мумкин бўлган 5 футболчи ва уларга даъвогар бўлган жамоалар:

  • Френки де Йонг: Нидерландиялик ярим ҳимоячига Англия чемпиони «Манчестер Сити» жиддий қизиқиш билдирмоқда;

  • Марк Касадо: Истеъдодли ярим ҳимоячи фаолиятини катта эҳтимол билан Саудия Арабистонининг бой клубларидан бирида давом эттириши кутилмоқда;

  • Эктор Форт: Ёш қанот ҳимоячиси учун бирданига икки гранд — Испаниянинг «Реал Сосьедад» ҳамда Германиянинг «Боруссия Дортмунд» клублари даъвогарлик қилмоқда;

  • Алехандро Бальде: Каталонияликларнинг тезкор чап қанот ҳимоячиси Англиянинг номдор «Манчестер Юнайтед» клуби трансфер нишонида турибди;

  • Жюль Кунде: Француз марказий ва қанот ҳимоячиси Англия Премьер-лигасининг бир нечта топ-клублари радаридан жой олган.

Молиявий фэйр-плей ва таркибни янгилаш режаси

«Барселона» раҳбарияти Ла Лиганинг молиявий чекловлари (Фэйр-плей)га тўлиқ мослашиш ва янги келган ижрочиларни рўйхатдан ўтказиш учун ушбу йирик сотувларни амалга оширишни режалаштирмоқда.

Агар мазкур битимлар муваффақиятли якунланса, Каталония клуби трансфер бозорининг сўнгги соатларида ўз ғазнасига катта миқдорда молиявий маблағ жалб қилиш имкониятига эга бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футбол оқшоми: Самарқандда марказий баҳс ва 19-турнинг 3 та қайноқ ўйини!Футбол оқшоми: Самарқандда марказий баҳс ва 19-турнинг 3 та қайноқ ўйини!Бугун, 10:44Ислам Махачев Иэн Гэрри устидан қозонилган қийин ғалаба сирини очди...Ислам Махачев Иэн Гэрри устидан қозонилган қийин ғалаба сирини очди...Бугун, 10:40Бриан Маджо: Эрлинг Холанд намунаси ва Англия терма жамоасининг келажагиБриан Маджо: Эрлинг Холанд намунаси ва Англия терма жамоасининг келажагиБугун, 10:36Йилига 20 миллион: Габриэл Мартинеллининг Саудияга трансфери тафсилотлариЙилига 20 миллион: Габриэл Мартинеллининг Саудияга трансфери тафсилотлариБугун, 09:20«Кўпроғига лойиқ эдик»: Арбелоа Лондон дербисидаги мағлубият сабабларини очиқлади«Кўпроғига лойиқ эдик»: Арбелоа Лондон дербисидаги мағлубият сабабларини очиқладиБугун, 08:58Хаби Алонсо «Фулҳэм» билан драматик ўйиндан сўнг баёнот берди!Хаби Алонсо «Фулҳэм» билан драматик ўйиндан сўнг баёнот берди!Бугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди