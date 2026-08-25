«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!

·35·Дунё
«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!

Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяхунинг маҳаллий ОАВга берган шов-шувли интервюсида Эрон махсус хизматлари унинг ўғилларидан бирига суиқасд уюштиришга ҳаракат қилганини маълум қилгани ҳамда Тель-Авив ва Теҳрон ўртасидаги яширин қарама-қаршилик тафсилоти асосида тайёрланган таҳлилий мақола:

«Эрон ўғлимни ўлдирмоқчи бўлди»: Биньямин Нетаньяху суиқасд ҳаракати ҳақида шов-шувли баёнот берди!

Яқин Шарқдаги кескинлик кучайиб бораётган бир вақтда Исроил ҳукумати раҳбари атрофида янги шов-шув юзага келди. Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяху Исроилнинг маҳаллий 14-телеканалига берган эксклюзив интервюсида Эрон разведка хизматлари унинг оила аъзоларидан бирини нишонга олганини очиқлади.

Ҳукумат раҳбарининг таъкидлашича, Теҳрон махсус хизматлари унинг ўғилларидан бирини узоқ вақт таъқиб қилиб, унга нисбатан суиқасд уюштиришга уринган.

«Ақл бовар қилмайдиган нарса содир бўлмоқда»: Бош вазирнинг баёноти

Биньямин Нетаньяху телевидение орқали берган чиқишида Эрон томонидан оиласига нисбатан тўғридан-тўғри хавф бўлганини билдирди:

«Ўғилларимга келсак, менимча, бу ерда ақл бовар қилмайдиган нарсалар содир бўлмоқда. Эрон ўғилларимдан бирини таъқиб қилган. Эрон менинг ўғилларимдан бирини ўлдиришга, унга суиқасд қилишга уринди», — деди Исроил Бош вазири.

Телебошловчининг мазкур баёнот бевосита разведка маълумотларига таянадими-йўқми деган саволига Нетаньяху аниқ жавоб бермади ва суиқасд қачон, қаерда ҳамда қандай шароитда режалаштирилгани бўйича қўшимча тафсилотларни ошкор қилмади.

Нетаньяхунинг оиласи ҳақида нима маълум?

Исроил бош вазирининг жами уч нафар фарзанди бор:

  • Яир ва Авнер: Нетаньяхунинг ҳозирги рафиқаси Сара Нетаньяху билан никоҳидан дунёга келган икки ўғли бўлиб, улар турли вақтларда жамоатчилик ва хавфсизлик хизматлари эътиборида бўлиб келган;

  • Ноа: Бош вазирнинг биринчи никоҳидан бўлган қизи.

Ҳозирча суиқасд нишони айнан қайси ўғли — Яир ёки Авнер бўлгани очиқланмаган.

Ушбу баёнот икки давлат ўртасидаги гибрид ва разведка урушлари янада кескин тус олаётганидан далолат беради.

Биньямин НетаньяхуЭронТель-АвивТегеран
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Токиода суши тарқатадиган ноодатий автобус ишга тушадиТокиода суши тарқатадиган ноодатий автобус ишга тушадиБугун, 10:44БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!Бугун, 10:331 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқда1 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқдаБугун, 10:04Гвинеяда чиқинди полигони қуладиГвинеяда чиқинди полигони қуладиБугун, 09:4347 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташлади47 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташладиБугун, 09:35Янги режа: Украина ва АҚШ урушни тўхтатиш бўйича таклиф тайёрлади...Янги режа: Украина ва АҚШ урушни тўхтатиш бўйича таклиф тайёрлади...Бугун, 09:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди