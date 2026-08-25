«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!
Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяхунинг маҳаллий ОАВга берган шов-шувли интервюсида Эрон махсус хизматлари унинг ўғилларидан бирига суиқасд уюштиришга ҳаракат қилганини маълум қилгани ҳамда Тель-Авив ва Теҳрон ўртасидаги яширин қарама-қаршилик тафсилоти асосида тайёрланган таҳлилий мақола:
«Эрон ўғлимни ўлдирмоқчи бўлди»: Биньямин Нетаньяху суиқасд ҳаракати ҳақида шов-шувли баёнот берди!
Яқин Шарқдаги кескинлик кучайиб бораётган бир вақтда Исроил ҳукумати раҳбари атрофида янги шов-шув юзага келди. Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяху Исроилнинг маҳаллий 14-телеканалига берган эксклюзив интервюсида Эрон разведка хизматлари унинг оила аъзоларидан бирини нишонга олганини очиқлади.
Ҳукумат раҳбарининг таъкидлашича, Теҳрон махсус хизматлари унинг ўғилларидан бирини узоқ вақт таъқиб қилиб, унга нисбатан суиқасд уюштиришга уринган.
«Ақл бовар қилмайдиган нарса содир бўлмоқда»: Бош вазирнинг баёноти
Биньямин Нетаньяху телевидение орқали берган чиқишида Эрон томонидан оиласига нисбатан тўғридан-тўғри хавф бўлганини билдирди:
«Ўғилларимга келсак, менимча, бу ерда ақл бовар қилмайдиган нарсалар содир бўлмоқда. Эрон ўғилларимдан бирини таъқиб қилган. Эрон менинг ўғилларимдан бирини ўлдиришга, унга суиқасд қилишга уринди», — деди Исроил Бош вазири.
Телебошловчининг мазкур баёнот бевосита разведка маълумотларига таянадими-йўқми деган саволига Нетаньяху аниқ жавоб бермади ва суиқасд қачон, қаерда ҳамда қандай шароитда режалаштирилгани бўйича қўшимча тафсилотларни ошкор қилмади.
Нетаньяхунинг оиласи ҳақида нима маълум?
Исроил бош вазирининг жами уч нафар фарзанди бор:
Яир ва Авнер: Нетаньяхунинг ҳозирги рафиқаси Сара Нетаньяху билан никоҳидан дунёга келган икки ўғли бўлиб, улар турли вақтларда жамоатчилик ва хавфсизлик хизматлари эътиборида бўлиб келган;
Ноа: Бош вазирнинг биринчи никоҳидан бўлган қизи.
Ҳозирча суиқасд нишони айнан қайси ўғли — Яир ёки Авнер бўлгани очиқланмаган.
Ушбу баёнот икки давлат ўртасидаги гибрид ва разведка урушлари янада кескин тус олаётганидан далолат беради.
…