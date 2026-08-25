Яшнобод ва Мирзо Улуғбекда қисқа муддатли электр узилиши бўлди

·9·Ўзбекистон
Яшнобод ва Мирзо Улуғбекда қисқа муддатли электр узилиши бўлди

Тошкент шаҳрининг Яшнобод ва Мирзо Улуғбек туманларида электр таъминотида қисқа муддатли узилишлар кузатилди.

Маълумотга кўра, 2026 йил 25 август куни соат 02:15 да истеъмолчи балансида бўлган ва 35 кВ кучланишли Л-Д-Т-1 электр узатиш тармоғига уланган кабель тармоғида носозлик юзага келган. Шу сабаб тармоқда “ерга туташиш” ҳолати қайд этилган.

Хавфсизлик чоралари доирасида электр таъминоти вақтинча ўчирилган. Натижада 35/6 кВ кучланишли “Тузел” подстанциясига уланган Яшнобод ва Мирзо Улуғбек туманларидаги айрим маҳаллаларда электр энергияси етказиб беришда қисқа муддатли узилишлар содир бўлган.

Ҳозирда “Тошкент шаҳар магистрал электр тармоқлари” филиали мутахассислари носозликни бартараф этиш ва электр таъминотини тиклаш бўйича тезкор ишларни олиб бормоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Трампга ўзбек миллий айвонларидан бирини совға қилдиШавкат Мирзиёев Трампга ўзбек миллий айвонларидан бирини совға қилдиБугун, 06:00Янги Тошкентда педагогика университетининг янги кампуси очилдиЯнги Тошкентда педагогика университетининг янги кампуси очилдиКеча, 16:06Ноқонуний миграцияни ташкил этганлар 15 йилгача қамалиши мумкинНоқонуний миграцияни ташкил этганлар 15 йилгача қамалиши мумкинКеча, 15:45Ўзбекистонда ҳафта охирида иссиқ яна кучаядиЎзбекистонда ҳафта охирида иссиқ яна кучаядиКеча, 15:33Шавкат Мирзиёев Баҳоуддин Нақшбанд мақбарасини зиёрат қилди (фото)Шавкат Мирзиёев Баҳоуддин Нақшбанд мақбарасини зиёрат қилди (фото)Кеча, 14:37Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?Кеча, 11:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)