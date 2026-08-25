Янги режа: Украина ва АҚШ урушни тўхтатиш бўйича таклиф тайёрлади...
Россия томонидан ҳарбий ҳаракатлар давом эттирилиши таъкидланаётган бир пайтда, Украина Ғарб иттифоқчилари билан ҳамкорликда урушни тўхтатиш бўйича муҳим ташаббуслар пакетини ишлаб чиқди. Буюк Британиянинг нуфузли The Times нашри берган маълумотларга кўра, бу ҳақда Украина Президенти Владимир Зеленский расман маълум қилди.
Киев томонидан илгари сурилаётган ушбу кенг қамровли режа АҚШ Президенти Дональд Трамп маъмурияти вакиллари ҳамда Европа Иттифоқи расмийлари иштирокида шакллантирилган.
Режанинг асосий шартлари: Ўт очишни тўхтатиш ва буфер зона
Ишлаб чиқилган янги тинчлик режаси бир нечта муҳим босқичларни ўз ичига олади:
Ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш: Тўлиқ ўт очишни тўхтатиш тартибини жорий қилиш;
Қўшинларни олиб чиқиш: Россия ва Украина қуролли кучларини ҳозирги тўқнашув чизиғидан ўзаро мутаносиб равишда ортга чекинтириш;
Буфер ҳудуд ташкил этиш: Қайта тўқнашувларнинг олдини олиш мақсадида нейтрал хавфсизлик зонасини яратиш;
АҚШнинг қўшимча ташаббуслари: «Бизга маълум бўлишича, Америка томонида яна бир нечта ғоялар мавжуд. Улар бу ғояларни тақдим этиш учун қулай фурсатни кутмоқда ва биз уларни кутяпмиз», — дея қўшимча қилди Зеленский.
Ватикан воситачилиги ва Лавров билан музокаралар
Тинчлик таклифларини етказишда халқаро дипломатик каналлар ишга тушди:
Ватикан дипломатининг ташрифи: Нашр хабарига кўра, 24 август куни Россия пойтахтига Ватикан дипломати Пол Ричард Галлахер ташриф буюрди ва у ушбу тинчлик таклифларини Россия раҳбариятига етказиши тахмин қилинмоқда;
Москвадаги муҳим учрашув: 25 август куни Галлахернинг Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров билан расмий учрашуви режалаштирилган.
Москванинг позицияси: Таклифлар қабул қилинадими?
Шунга қарамай, халқаро кузатувчилар музокараларда жиддий натижага эришиш эҳтимолини паст баҳоламоқда:
Кремлнинг кескин қаршилиги: Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров аввалроқ Москва урушни ҳозирги фронт чизиғи бўйлаб шунчаки музлатишга рози бўлмаслигини қатъий таъкидлаган эди;
Россия шарти: Вазирнинг фикрича, жанговар ҳаракатларни тўхтатиш фақатгина «узоқ муддатли, ишончли ва барқарор келишув»га эришилган тақдирдагина мумкин бўлади.
…