Янги режа: Украина ва АҚШ урушни тўхтатиш бўйича таклиф тайёрлади...

·35·Дунё
Янги режа: Украина ва АҚШ урушни тўхтатиш бўйича таклиф тайёрлади...

Россия томонидан ҳарбий ҳаракатлар давом эттирилиши таъкидланаётган бир пайтда, Украина Ғарб иттифоқчилари билан ҳамкорликда урушни тўхтатиш бўйича муҳим ташаббуслар пакетини ишлаб чиқди. Буюк Британиянинг нуфузли The Times нашри берган маълумотларга кўра, бу ҳақда Украина Президенти Владимир Зеленский расман маълум қилди.

Киев томонидан илгари сурилаётган ушбу кенг қамровли режа АҚШ Президенти Дональд Трамп маъмурияти вакиллари ҳамда Европа Иттифоқи расмийлари иштирокида шакллантирилган.

Режанинг асосий шартлари: Ўт очишни тўхтатиш ва буфер зона

Ишлаб чиқилган янги тинчлик режаси бир нечта муҳим босқичларни ўз ичига олади:

  • Ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш: Тўлиқ ўт очишни тўхтатиш тартибини жорий қилиш;

  • Қўшинларни олиб чиқиш: Россия ва Украина қуролли кучларини ҳозирги тўқнашув чизиғидан ўзаро мутаносиб равишда ортга чекинтириш;

  • Буфер ҳудуд ташкил этиш: Қайта тўқнашувларнинг олдини олиш мақсадида нейтрал хавфсизлик зонасини яратиш;

  • АҚШнинг қўшимча ташаббуслари: «Бизга маълум бўлишича, Америка томонида яна бир нечта ғоялар мавжуд. Улар бу ғояларни тақдим этиш учун қулай фурсатни кутмоқда ва биз уларни кутяпмиз», — дея қўшимча қилди Зеленский.

Ватикан воситачилиги ва Лавров билан музокаралар

Тинчлик таклифларини етказишда халқаро дипломатик каналлар ишга тушди:

  • Ватикан дипломатининг ташрифи: Нашр хабарига кўра, 24 август куни Россия пойтахтига Ватикан дипломати Пол Ричард Галлахер ташриф буюрди ва у ушбу тинчлик таклифларини Россия раҳбариятига етказиши тахмин қилинмоқда;

  • Москвадаги муҳим учрашув: 25 август куни Галлахернинг Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров билан расмий учрашуви режалаштирилган.

Москванинг позицияси: Таклифлар қабул қилинадими?

Шунга қарамай, халқаро кузатувчилар музокараларда жиддий натижага эришиш эҳтимолини паст баҳоламоқда:

  • Кремлнинг кескин қаршилиги: Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров аввалроқ Москва урушни ҳозирги фронт чизиғи бўйлаб шунчаки музлатишга рози бўлмаслигини қатъий таъкидлаган эди;

  • Россия шарти: Вазирнинг фикрича, жанговар ҳаракатларни тўхтатиш фақатгина «узоқ муддатли, ишончли ва барқарор келишув»га эришилган тақдирдагина мумкин бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!Бугун, 10:33«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!Бугун, 10:081 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқда1 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқдаБугун, 10:04Гвинеяда чиқинди полигони қуладиГвинеяда чиқинди полигони қуладиБугун, 09:4347 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташлади47 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташладиБугун, 09:35Кекса аёл сунъий интеллект маслаҳати ёрдамида 18 килолик тарвуз етиштирдиКекса аёл сунъий интеллект маслаҳати ёрдамида 18 килолик тарвуз етиштирдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди