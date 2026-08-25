«Кўпроғига лойиқ эдик»: Арбелоа Лондон дербисидаги мағлубият сабабларини очиқлади

·35·Спорт
«Кўпроғига лойиқ эдик»: Арбелоа Лондон дербисидаги мағлубият сабабларини очиқлади

Англия Премьер-лигасининг 1-турини якунлаб берган кескин Лондон дербисида «Фулҳэм» «Крэйвен Коттеж» стадионида «Челси»ни қабул қилиб, 5 та гол урилган муросасиз баҳсда 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди.

Учрашувдан сўнг «Фулҳэм»нинг испаниялик бош мураббийи Альваро Арбелоа матбуот анжуманида шогирдларининг кўрсатган иродасига юқори баҳо бериш билан бирга, мудофаадаги кечириб бўлмас хатоларни ҳам очиқ танқид қилди.

«Энг ноқулай дақиқаларда гол ўтказдик»: Мураббийнинг таҳлили

Испаниялик мутахассис ўйиндаги психологик жиҳатдан энг оғир паллаларни алоҳида санаб ўтди:

«Бизга биринчи дақиқада, биринчи бўлим охирида ва танаффусдан кейин дарҳол гол уришди — гол ўтказиб юбориш учун бундан ноқулайроқ пайтларни тасаввур қилиш мушкул. Лекин шундай оғир ҳолатда ҳам биз ҳақиқий характер кўрсатдик. Футболчиларимнинг берган реакцияси ва кўрсатган иродасидан фахрланаман», — деди Арбелоа.

Мураббий жамоаси кўрсатган ўйин нуқтаи назаридан кўпроғига муносиб бўлганини, бироқ натижа барибир рақамларда акс этишини билдирди:

  • Адолат ва натижа: «Биз кўпроғига лойиқ эдик, аммо футболда гап нимага лойиқ эканингизда эмас, якунда қандай натижага эга бўлишингизда».

Кечириб бўлмас хатолар ва ривожланиш йўли

Альваро Арбелоа жамоанинг диққатни жамлаш борасидаги камчиликларини бартараф этиш зарурлигини таъкидлади:

  • Хатолар сабоғи: «Голлар ўтказиб юборилган вазиятларда мутлақо йўл қўйиб бўлмайдиган хатоларга йўл қўйдик. Биз ривожланишимиз ва ўйинга ҳакамнинг илк ҳуштагиданоқ тўлиқ диққат билан қўшилишимиз шарт»;

  • Ишонч: «Шунга қарамай, менимча, биз тўғри йўлдамиз ва олдиндаги баҳсларда ўсишда давом этамиз».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футбол оқшоми: Самарқандда марказий баҳс ва 19-турнинг 3 та қайноқ ўйини!Футбол оқшоми: Самарқандда марказий баҳс ва 19-турнинг 3 та қайноқ ўйини!Бугун, 10:44Ислам Махачев Иэн Гэрри устидан қозонилган қийин ғалаба сирини очди...Ислам Махачев Иэн Гэрри устидан қозонилган қийин ғалаба сирини очди...Бугун, 10:40Бриан Маджо: Эрлинг Холанд намунаси ва Англия терма жамоасининг келажагиБриан Маджо: Эрлинг Холанд намунаси ва Англия терма жамоасининг келажагиБугун, 10:36Йилига 20 миллион: Габриэл Мартинеллининг Саудияга трансфери тафсилотлариЙилига 20 миллион: Габриэл Мартинеллининг Саудияга трансфери тафсилотлариБугун, 09:20Катта «тозалаш»: «Барселона» ёз тугагунча 5 нафар юлдузи билан хайрлашмоқчиКатта «тозалаш»: «Барселона» ёз тугагунча 5 нафар юлдузи билан хайрлашмоқчиБугун, 09:13Хаби Алонсо «Фулҳэм» билан драматик ўйиндан сўнг баёнот берди!Хаби Алонсо «Фулҳэм» билан драматик ўйиндан сўнг баёнот берди!Бугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди