«Кўпроғига лойиқ эдик»: Арбелоа Лондон дербисидаги мағлубият сабабларини очиқлади
Англия Премьер-лигасининг 1-турини якунлаб берган кескин Лондон дербисида «Фулҳэм» «Крэйвен Коттеж» стадионида «Челси»ни қабул қилиб, 5 та гол урилган муросасиз баҳсда 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди.
Учрашувдан сўнг «Фулҳэм»нинг испаниялик бош мураббийи Альваро Арбелоа матбуот анжуманида шогирдларининг кўрсатган иродасига юқори баҳо бериш билан бирга, мудофаадаги кечириб бўлмас хатоларни ҳам очиқ танқид қилди.
«Энг ноқулай дақиқаларда гол ўтказдик»: Мураббийнинг таҳлили
Испаниялик мутахассис ўйиндаги психологик жиҳатдан энг оғир паллаларни алоҳида санаб ўтди:
«Бизга биринчи дақиқада, биринчи бўлим охирида ва танаффусдан кейин дарҳол гол уришди — гол ўтказиб юбориш учун бундан ноқулайроқ пайтларни тасаввур қилиш мушкул. Лекин шундай оғир ҳолатда ҳам биз ҳақиқий характер кўрсатдик. Футболчиларимнинг берган реакцияси ва кўрсатган иродасидан фахрланаман», — деди Арбелоа.
Мураббий жамоаси кўрсатган ўйин нуқтаи назаридан кўпроғига муносиб бўлганини, бироқ натижа барибир рақамларда акс этишини билдирди:
Адолат ва натижа: «Биз кўпроғига лойиқ эдик, аммо футболда гап нимага лойиқ эканингизда эмас, якунда қандай натижага эга бўлишингизда».
Кечириб бўлмас хатолар ва ривожланиш йўли
Альваро Арбелоа жамоанинг диққатни жамлаш борасидаги камчиликларини бартараф этиш зарурлигини таъкидлади:
Хатолар сабоғи: «Голлар ўтказиб юборилган вазиятларда мутлақо йўл қўйиб бўлмайдиган хатоларга йўл қўйдик. Биз ривожланишимиз ва ўйинга ҳакамнинг илк ҳуштагиданоқ тўлиқ диққат билан қўшилишимиз шарт»;
Ишонч: «Шунга қарамай, менимча, биз тўғри йўлдамиз ва олдиндаги баҳсларда ўсишда давом этамиз».
…