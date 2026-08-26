АҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олди

·11·Техно
АҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олди

АҚШ Федерал қидирув бюроси (ФҚБ) Хитой ҳукуматига алоқадор киберҳужумларни мувофиқлаштирган кенг кўламли ботнет тармоғига тегишли қатор доменларни мусодара қилди. Адлия вазирлигининг чоршанба куни эълон қилган баёнотига кўра, мазкур чора операторларнинг бошқарув платформаларига киришини тўлиқ чеклаб қўйган ва тизимни ишдан чиқарган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълум қилинишича, ушбу ботнет Хитой ҳукумати томонидан Қўшма Штатлардаги турли муҳим объектлар, жумладан, шифохоналар, мудофаа пудратчилари ҳамда бир нечта федерал давлат идоралари компьютерларига рухсатсиз кириш учун фойдаланилган. Прокурорларнинг таъкидлашича, ҚТФЙ номи билан танилган Хитой давлати ҳомийлик қиладиган гуруҳ Нанжинг Хинжиувеи Нетворк Теч деб номланган хитойлик компания томонидан бошқарилган.

Ботнет ва унинг ишлаш механизми

Мазкур компания минглаб зарарланган интернет қурилмаларидан иборат ботнет тармоғини яратиб, уни операция қилиб келган. Тармоқ асосан ниқоблаш вазифасини бажариб, хакерларнинг зарарли трафигини яширган ва уларнинг фаолиятини аниқлашни қийинлаштирган. Адлия вазирлиги маълумотига кўра, ҚТФЙ компьютер хакерлиги хизматларини таклиф қилган.

Ушбу хизматлардан Хитой Давлат хавфсизлик вазирлигида ишловчи хакерлар ҳам фойдаланган ва ботнет тармоқларидан ўз мақсадларида фойдаланиш имкониятига эга бўлган. Ҳужумлар 2018-йилга бориб тақалиб, улар NASA, Федерал зах тизими, Энергетика, Адлия ҳамда Соғни сақлаш ва ижтимоий хизматлар департаментларига таъсир кўрсатган.

Ҳукумат идоралари ва Сенатга қилинган ҳужумлар

Ҳукуматнинг судга тақдим этган ҳужжатларига таяниб ixbt.com ёзишича, АҚШ Сенати ҳатто 2026-йилда ҳам киберҳужумларга учраган. Ушбу ҳолат мамлакатдаги энг муҳим қонун чиқарувчи ва давлат органлари хавфсизлигига жиддий таҳдид солиб келганини кўрсатади.

Адлия вазирлиги доменларнинг мусодара қилиниши ботнет ҳамда унинг бошқарув серверларини бутунлай тўхтатиб қўйганини билдирди. Гап шундаки, мазкур доменлар ботнет кодига қаттиқ киритилган бўлиб, тармоқнинг алоқаси ва асосий операциялари учун ўта муҳим ҳисобланган.

Тармоқ гиганти Лумен ўзининг блог постида хакерлар охирги бир йил давомида давлат идоралари, мудофаа ва аэрокосмик секторларни нишонга олиб, уларни кузатиб келганини кузатгани ҳақида ёзган. Компания мазкур таҳдидлар бўйича олинган маълумотларни ФҚБ билан бўлишган, бу эса тергов ва доменларни тортиб олиш жараёнида муҳим рол ўйнаган.

КиберхавфсизликФҚБАҚШХитойҲужум
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси 9-сентябрь куни навбатдаги тақдимот тадбирини ўтказадиApple компанияси 9-сентябрь куни навбатдаги тақдимот тадбирини ўтказадиБугун, 21:54Xiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этдиXiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этдиБугун, 21:21Samsung Galaxy S27 флагманининг дастлабки рендерлари ва хусусиятлари ошкор этилдиSamsung Galaxy S27 флагманининг дастлабки рендерлари ва хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 20:57Янги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқдаЯнги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқдаБугун, 20:23Meta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратдиMeta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратдиБугун, 20:22Хитой Ер ва Ой ўртасида юқори тезликдаги ласер алоқасини синадиХитой Ер ва Ой ўртасида юқори тезликдаги ласер алоқасини синадиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда