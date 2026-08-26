АҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олди
АҚШ Федерал қидирув бюроси (ФҚБ) Хитой ҳукуматига алоқадор киберҳужумларни мувофиқлаштирган кенг кўламли ботнет тармоғига тегишли қатор доменларни мусодара қилди. Адлия вазирлигининг чоршанба куни эълон қилган баёнотига кўра, мазкур чора операторларнинг бошқарув платформаларига киришини тўлиқ чеклаб қўйган ва тизимни ишдан чиқарган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маълум қилинишича, ушбу ботнет Хитой ҳукумати томонидан Қўшма Штатлардаги турли муҳим объектлар, жумладан, шифохоналар, мудофаа пудратчилари ҳамда бир нечта федерал давлат идоралари компьютерларига рухсатсиз кириш учун фойдаланилган. Прокурорларнинг таъкидлашича, ҚТФЙ номи билан танилган Хитой давлати ҳомийлик қиладиган гуруҳ Нанжинг Хинжиувеи Нетворк Теч деб номланган хитойлик компания томонидан бошқарилган.
Ботнет ва унинг ишлаш механизмиМазкур компания минглаб зарарланган интернет қурилмаларидан иборат ботнет тармоғини яратиб, уни операция қилиб келган. Тармоқ асосан ниқоблаш вазифасини бажариб, хакерларнинг зарарли трафигини яширган ва уларнинг фаолиятини аниқлашни қийинлаштирган. Адлия вазирлиги маълумотига кўра, ҚТФЙ компьютер хакерлиги хизматларини таклиф қилган.
Ушбу хизматлардан Хитой Давлат хавфсизлик вазирлигида ишловчи хакерлар ҳам фойдаланган ва ботнет тармоқларидан ўз мақсадларида фойдаланиш имкониятига эга бўлган. Ҳужумлар 2018-йилга бориб тақалиб, улар NASA, Федерал зах тизими, Энергетика, Адлия ҳамда Соғни сақлаш ва ижтимоий хизматлар департаментларига таъсир кўрсатган.
Ҳукумат идоралари ва Сенатга қилинган ҳужумларҲукуматнинг судга тақдим этган ҳужжатларига таяниб ixbt.com ёзишича, АҚШ Сенати ҳатто 2026-йилда ҳам киберҳужумларга учраган. Ушбу ҳолат мамлакатдаги энг муҳим қонун чиқарувчи ва давлат органлари хавфсизлигига жиддий таҳдид солиб келганини кўрсатади.
Адлия вазирлиги доменларнинг мусодара қилиниши ботнет ҳамда унинг бошқарув серверларини бутунлай тўхтатиб қўйганини билдирди. Гап шундаки, мазкур доменлар ботнет кодига қаттиқ киритилган бўлиб, тармоқнинг алоқаси ва асосий операциялари учун ўта муҳим ҳисобланган.
Тармоқ гиганти Лумен ўзининг блог постида хакерлар охирги бир йил давомида давлат идоралари, мудофаа ва аэрокосмик секторларни нишонга олиб, уларни кузатиб келганини кузатгани ҳақида ёзган. Компания мазкур таҳдидлар бўйича олинган маълумотларни ФҚБ билан бўлишган, бу эса тергов ва доменларни тортиб олиш жараёнида муҳим рол ўйнаган.
…