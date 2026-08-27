«Фенербаҳче», АEК ва «Викинг» Чемпионлар лигаси умумий босқичида!
Европанинг энг нуфузли клублар мусобақаси — УЕФА Чемпионлар лигасининг плей-офф босқичи жавоб беллашувлари ниҳоясига етди. Марказий баҳсда Туркиянинг «Фенербаҳче» клуби сафарда Франциянинг «Лион» жамоасини 2:1 ҳисобида таслим этиб, икки ўйин натижасига кўра (дастлабки баҳс 1:1) турнирнинг умумий босқичи йўлланмасини нақд қилди.
Шунингдек, Грециянинг АEК ва Норвегиянинг «Викинг» клублари ҳам ўз рақиблари устидан ишончли ғалабаларга эришиб, Европанинг энг кучли жамоалари қаторидан жой олди.
Лиондаги триллер: Тезкор 2 та гол ва ВАР қарорлари
Францияда кечган учрашув ҳақиқий кескинлик ва курашларга бой бўлди:
«Фенербаҳче»дан 4 дақиқалик зарба: Истанбулликлар ўйин бошиданоқ ташаббусни қўлга олди. 24-дақиқада Ведат Мурики ҳисобни очган бўлса, орадан атиги 4 дақиқа ўтиб — 28-дақиқада Арши Браун иккинчи тўпни французлар дарвозасига жойлади (0:2);
«Лион»нинг уйғониши: Иккинчи бўлимда мезбонлар босимни оширди ва 61-дақиқада Малик Фофана орадаги фарқни қисқартирди (1:2);
ВАР драматизми: «Лион» 64 ва 72-дақиқаларда икки бор рақиб дарвозасини ишғол этган эди, бироқ ҳар иккала вазиятда ҳам видеотакрор (ВАР) тизими текширувидан сўнг офсайд қайд этилиб, голлар бекор қилинди.
АEК ва «Викинг»дан йирик муваффақият
Плей-оффнинг қолган тўқнашувларида ҳам қизиқарли натижалар қайд этилди:
АEКнинг тор-мори (4:0): Болгариянинг «Левски» жамоасига қарши дастлабки баҳсда 0:0 ҳисобини қайд этган АEК ўз уйида рақибни аяб ўтирмади. Лука Йович (7), Барнабаш Варганинг дубли (21, 30) ва Разван Мариннинг (55) голи грекларга 4:0 ҳисобидаги йирик ғалабани келтирди;
«Викинг»нинг сенсацияси (3:1): Норвегиянинг «Викинг» клуби Загребнинг номдор «Динамо»сини қабул қилиб, Златко Трипич, Эдвин Эустбё ва Тобиас Мойларнинг голлари эвазига 3:1 ҳисобида зафар қучди ҳамда умумий босқичга чиқди.
«Лион» — «Фенербаҳче» баҳсининг расмий қайдномаси
Чемпионлар лигаси. Плей-офф босқичи
«Лион» — «Фенербаҳче» 1:2 (Дастлабки ўйин: 1:1)
Голлар: Фофана (61) — Мурики (24), Браун (28).
Жамоалар таркиби:
«Лион»: Доминик Грейф, Эйнсли Мейтленд-Найлс (Каил Будаш, 62), Рубен Клюйверт, Муса Ниакате, Абнер (Николас Тальяфико, 86), Таннер Тессманн (Павел Шульц, 76), Тайлер Мортон (Мадс Бидструп, 86), Корентен Толиссо, Эрнест Нуама (Закари Атекаме, 62), Лоис Опенда, Малик Фофана.
«Фенербаҳче»: Эдерсон Мораес, Нелсон Семеду, Милан Шкриньяр, Натан Аке, Арши Браун, Н'Голо Канте, Маттео Гендузи, Мейсон Гринвуд (Ромелу Лукаку, 80), Андерсон Талиска (Исмоил Юксак, 68), Оғуз Айдин (Доргелес Нене, 76), Ведат Мурики (Ирфан Жан Каҳвежи, 80).
…