«Фенербаҳче», АEК ва «Викинг» Чемпионлар лигаси умумий босқичида!

·7·Спорт
«Фенербаҳче», АEК ва «Викинг» Чемпионлар лигаси умумий босқичида!

Европанинг энг нуфузли клублар мусобақаси — УЕФА Чемпионлар лигасининг плей-офф босқичи жавоб беллашувлари ниҳоясига етди. Марказий баҳсда Туркиянинг «Фенербаҳче» клуби сафарда Франциянинг «Лион» жамоасини 2:1 ҳисобида таслим этиб, икки ўйин натижасига кўра (дастлабки баҳс 1:1) турнирнинг умумий босқичи йўлланмасини нақд қилди.

Шунингдек, Грециянинг АEК ва Норвегиянинг «Викинг» клублари ҳам ўз рақиблари устидан ишончли ғалабаларга эришиб, Европанинг энг кучли жамоалари қаторидан жой олди.

Лиондаги триллер: Тезкор 2 та гол ва ВАР қарорлари

Францияда кечган учрашув ҳақиқий кескинлик ва курашларга бой бўлди:

  • «Фенербаҳче»дан 4 дақиқалик зарба: Истанбулликлар ўйин бошиданоқ ташаббусни қўлга олди. 24-дақиқада Ведат Мурики ҳисобни очган бўлса, орадан атиги 4 дақиқа ўтиб — 28-дақиқада Арши Браун иккинчи тўпни французлар дарвозасига жойлади (0:2);

  • «Лион»нинг уйғониши: Иккинчи бўлимда мезбонлар босимни оширди ва 61-дақиқада Малик Фофана орадаги фарқни қисқартирди (1:2);

  • ВАР драматизми: «Лион» 64 ва 72-дақиқаларда икки бор рақиб дарвозасини ишғол этган эди, бироқ ҳар иккала вазиятда ҳам видеотакрор (ВАР) тизими текширувидан сўнг офсайд қайд этилиб, голлар бекор қилинди.

АEК ва «Викинг»дан йирик муваффақият

Плей-оффнинг қолган тўқнашувларида ҳам қизиқарли натижалар қайд этилди:

  • АEКнинг тор-мори (4:0): Болгариянинг «Левски» жамоасига қарши дастлабки баҳсда 0:0 ҳисобини қайд этган АEК ўз уйида рақибни аяб ўтирмади. Лука Йович (7), Барнабаш Варганинг дубли (21, 30) ва Разван Мариннинг (55) голи грекларга 4:0 ҳисобидаги йирик ғалабани келтирди;

  • «Викинг»нинг сенсацияси (3:1): Норвегиянинг «Викинг» клуби Загребнинг номдор «Динамо»сини қабул қилиб, Златко Трипич, Эдвин Эустбё ва Тобиас Мойларнинг голлари эвазига 3:1 ҳисобида зафар қучди ҳамда умумий босқичга чиқди.

«Лион» — «Фенербаҳче» баҳсининг расмий қайдномаси

Чемпионлар лигаси. Плей-офф босқичи

«Лион» — «Фенербаҳче» 1:2 (Дастлабки ўйин: 1:1)

Голлар: Фофана (61) — Мурики (24), Браун (28).

Жамоалар таркиби:

  • «Лион»: Доминик Грейф, Эйнсли Мейтленд-Найлс (Каил Будаш, 62), Рубен Клюйверт, Муса Ниакате, Абнер (Николас Тальяфико, 86), Таннер Тессманн (Павел Шульц, 76), Тайлер Мортон (Мадс Бидструп, 86), Корентен Толиссо, Эрнест Нуама (Закари Атекаме, 62), Лоис Опенда, Малик Фофана.

  • «Фенербаҳче»: Эдерсон Мораес, Нелсон Семеду, Милан Шкриньяр, Натан Аке, Арши Браун, Н'Голо Канте, Маттео Гендузи, Мейсон Гринвуд (Ромелу Лукаку, 80), Андерсон Талиска (Исмоил Юксак, 68), Оғуз Айдин (Доргелес Нене, 76), Ведат Мурики (Ирфан Жан Каҳвежи, 80).

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозондиРеал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозондиБугун, 02:12Рўзиқул Бердиев «Қизилқум»дан учралган мағлубиятдан сўнг нималарни ошкор қилди?Рўзиқул Бердиев «Қизилқум»дан учралган мағлубиятдан сўнг нималарни ошкор қилди?Кеча, 23:323 кундан сўнг «Насаф» синови: «Машъал» мағлуб этилгач, Темур Кападзе нималарни очиқлади?3 кундан сўнг «Насаф» синови: «Машъал» мағлуб этилгач, Темур Кападзе нималарни очиқлади?Кеча, 23:20«Реал» — «Реал Сосьедад» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди!«Реал» — «Реал Сосьедад» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди!Кеча, 23:10Навоийда сенсация: «Қизилқум» «Насаф»ни кичик ҳисобда мағлуб этди!Навоийда сенсация: «Қизилқум» «Насаф»ни кичик ҳисобда мағлуб этди!Кеча, 21:59Яроқлилик муддати тугадими? Собиқ чемпион Усикнинг ҳозирги ҳолатини танқид қилдиЯроқлилик муддати тугадими? Собиқ чемпион Усикнинг ҳозирги ҳолатини танқид қилдиКеча, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)