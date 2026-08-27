Реал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозонди
Испания Ла Лигасининг навбатдаги турида "Реал Мадрид" ўз майдонида "Реал Соседак" устидан йирик 4:1 ҳисобида ғалаба қозониб, мусобақа жадвалидаги ўз мавқеини мустаҳкамлади. Goal.com хабар беришича, мазкур учрашув майдон эгалари ҳужумчиси Килиан Мбаппе учун шахсий рекордлар оқшомига айланди ва француз ҳужумчиси рақиб дарвозасига учта гол киритишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг биринчи бўлими якунланиши арафасида ҳисобни очган Мбаппе иккинчи бўлимда яна икки бор ўз номини таблога ёздириб қўйди. Ушбу хет-трикдан сўнг унинг "қироллик клуби" сафидаги умумий самарали ҳаракатлари сони 101 тага етди. Франциялик футболчи ҳозирга қадар жамоа либосида 89 та гол уриб, 12 та голли узатмага муаллифлик қилган.
Жуд Беллингемнинг ярим ҳимоядаги устунлигиМбаппе асосий эътиборни голларга қаратган бўлса, инглиз ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем майдон марказидаги ижодий двигателга айланди. Учрашув давомида 95 фоизлик аниқлик билан узатма амалга оширган Беллингем 42 та уринишдан 40 тасини жамоадошларига аниқ етказиб берди. У ўйин давомида иккита муҳим голли узатмани амалга ошириб, жамоасининг иккинчи ва учинчи голларига замин яратди.
Беллингем ўйиннинг 77-дақиқасида захирага олингунга қадар майдон марказини тўлиқ назорат остида ушлаб турди. Сўнгги 10 та ўйинда 11 та самарали ҳаракатни амалга оширган ёш ярим ҳимоячининг бу натижаси унинг бош мураббий Жозе Моуринью бошчилигидаги жамоа учун нақадар муҳим футболчи эканини яна бир бор исботлади.
Винисиус Жуниор ва мураббий хотиржамлигиЎйиндаги учинчи гол муаллифига айланган Винисиус Жуниор яқин масофадан тўпни дарвозага йўллаб, рақибнинг барча умидларини йўққа чиқарди. Чап қанотда тинимсиз ҳаракат қилган бразилиялик вингер Мбаппенинг сўнгги голига ҳам муаллифлик қилди. Учрашув якунида захирага олинган Винисиус бош мураббий Жозе Моуринью билан қучоқлашиб, ғалабани самимий нишонлади.
Мавсум бошидаги илк турда қийинчилик билан қўлга киритилган 2:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг босим остида қолган португалиялик мутахассис учун ушбу йирик ғалаба катта енгиллик олиб келди. Бу натижа орқали "Реал Мадрид" мавсум бошида пешқадамликни қўлга киритиб, ўз ҳисобидаги очколар сонини олтитага етказди.
Олдинда жамоани навбатдаги ўйинлар кутиб турибди ва "Реал Мадрид" ўз майдонида "Малага"ни қабул қилади. Мутахассислар фикрича, ҳозирги кунда ажойиб спорт формасида бўлган Килиан Мбаппе ҳамда майдонни бошқараётган Жуд Беллингем рақиблар учун жиддий хавф туғдирмоқда ва жамоа ўз ғалабали сериясини давом эттиришга интилмоқда.
…