Реал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозонди

·6·Спорт
Реал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозонди

Испания Ла Лигасининг навбатдаги турида "Реал Мадрид" ўз майдонида "Реал Соседак" устидан йирик 4:1 ҳисобида ғалаба қозониб, мусобақа жадвалидаги ўз мавқеини мустаҳкамлади. Goal.com хабар беришича, мазкур учрашув майдон эгалари ҳужумчиси Килиан Мбаппе учун шахсий рекордлар оқшомига айланди ва француз ҳужумчиси рақиб дарвозасига учта гол киритишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг биринчи бўлими якунланиши арафасида ҳисобни очган Мбаппе иккинчи бўлимда яна икки бор ўз номини таблога ёздириб қўйди. Ушбу хет-трикдан сўнг унинг "қироллик клуби" сафидаги умумий самарали ҳаракатлари сони 101 тага етди. Франциялик футболчи ҳозирга қадар жамоа либосида 89 та гол уриб, 12 та голли узатмага муаллифлик қилган.

Жуд Беллингемнинг ярим ҳимоядаги устунлиги

Мбаппе асосий эътиборни голларга қаратган бўлса, инглиз ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем майдон марказидаги ижодий двигателга айланди. Учрашув давомида 95 фоизлик аниқлик билан узатма амалга оширган Беллингем 42 та уринишдан 40 тасини жамоадошларига аниқ етказиб берди. У ўйин давомида иккита муҳим голли узатмани амалга ошириб, жамоасининг иккинчи ва учинчи голларига замин яратди.

Беллингем ўйиннинг 77-дақиқасида захирага олингунга қадар майдон марказини тўлиқ назорат остида ушлаб турди. Сўнгги 10 та ўйинда 11 та самарали ҳаракатни амалга оширган ёш ярим ҳимоячининг бу натижаси унинг бош мураббий Жозе Моуринью бошчилигидаги жамоа учун нақадар муҳим футболчи эканини яна бир бор исботлади.

Винисиус Жуниор ва мураббий хотиржамлиги

Ўйиндаги учинчи гол муаллифига айланган Винисиус Жуниор яқин масофадан тўпни дарвозага йўллаб, рақибнинг барча умидларини йўққа чиқарди. Чап қанотда тинимсиз ҳаракат қилган бразилиялик вингер Мбаппенинг сўнгги голига ҳам муаллифлик қилди. Учрашув якунида захирага олинган Винисиус бош мураббий Жозе Моуринью билан қучоқлашиб, ғалабани самимий нишонлади.

Мавсум бошидаги илк турда қийинчилик билан қўлга киритилган 2:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг босим остида қолган португалиялик мутахассис учун ушбу йирик ғалаба катта енгиллик олиб келди. Бу натижа орқали "Реал Мадрид" мавсум бошида пешқадамликни қўлга киритиб, ўз ҳисобидаги очколар сонини олтитага етказди.

Олдинда жамоани навбатдаги ўйинлар кутиб турибди ва "Реал Мадрид" ўз майдонида "Малага"ни қабул қилади. Мутахассислар фикрича, ҳозирги кунда ажойиб спорт формасида бўлган Килиан Мбаппе ҳамда майдонни бошқараётган Жуд Беллингем рақиблар учун жиддий хавф туғдирмоқда ва жамоа ўз ғалабали сериясини давом эттиришга интилмоқда.

Реал МадридКилиан МбаппеЖуд БеллингемЛа ЛигаЖозе Моуринью
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рўзиқул Бердиев «Қизилқум»дан учралган мағлубиятдан сўнг нималарни ошкор қилди?Рўзиқул Бердиев «Қизилқум»дан учралган мағлубиятдан сўнг нималарни ошкор қилди?Кеча, 23:323 кундан сўнг «Насаф» синови: «Машъал» мағлуб этилгач, Темур Кападзе нималарни очиқлади?3 кундан сўнг «Насаф» синови: «Машъал» мағлуб этилгач, Темур Кападзе нималарни очиқлади?Кеча, 23:20«Реал» — «Реал Сосьедад» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди!«Реал» — «Реал Сосьедад» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди!Кеча, 23:10Навоийда сенсация: «Қизилқум» «Насаф»ни кичик ҳисобда мағлуб этди!Навоийда сенсация: «Қизилқум» «Насаф»ни кичик ҳисобда мағлуб этди!Кеча, 21:59Яроқлилик муддати тугадими? Собиқ чемпион Усикнинг ҳозирги ҳолатини танқид қилдиЯроқлилик муддати тугадими? Собиқ чемпион Усикнинг ҳозирги ҳолатини танқид қилдиКеча, 21:57Инсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирдиИнсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирдиКеча, 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)