Олимлар фемптосундаларда зарядланувчи квант батареясини яратишди

·8·Техно
Олимлар фемптосундаларда зарядланувчи квант батареясини яратишди

Австралиянинг КСИРО миллий илмий агентлиги тадқиқотчилари анъанавий литий-ион аккумуляторларидан тубдан фарқ қилувчи квант батареяси прототипини яратишди. Ушбу янги технология зарядлаш тезлиги қурилманинг ҳажми билан бирга ортиши ва электр токи ҳосил қилиши билан мутахассислар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги ишланма квант физиги Джеймс Куач бошчилигидаги жамоа томонидан амалга оширилмоқда. Анъанавий аккумуляторлардан фарқли ўлароқ, ушбу қурилма энергия тўплаш учун кимёвий реакцияларга таянмайди, балки ёруғлик ва модданинг ўзаро таъсирига асосланган жамоавий квант эффектларидан фойдаланади.

Квант батареяси қандай ишлайди

Қурилманинг асосини бир-биридан атиги 100 нанометр масофада жойлашган иккита миттик ойнадан иборат оптик микробўшлиқ ташкил қилади. Бу инсон соч қалинлигидан тахминан минг баробар юпқадир. Ойналар орасидаги бўшлиқ органик бўёқ молекулалари билан тўлдирилган бўлиб, лазер ёрдамида ёритилади.

Фотонларнинг молекулалар билан ўзаро таъсири ёруғлик ва модданинг гибрид ҳолатлари — поляритонларни ҳосил қилади. Натижада ўта сўрилиш эффекти юзага келиб, молекулалар энергияни мустақил равишда эмас, балки жамоавий тарзда ўзлаштира бошлайди. Тизимдаги молекулалар сони қанча кўп бўлса, энергияни ютиш жараёни шунчалик тезлашади.

Истиқболлар ва амалий қўлланилиши

Ҳозирги кунда экспериментал намуна фемптосундаларда — сониянинг квадриллиондан бир қисмида зарядланишга қодир. Тўпланган энергия эса зарядлаш жараёнидан тахминан бир миллион марта узоқроқ, яни наносеундалар давомида сақланиб туради. Шунга қарамай, технология ҳозирча смартфон ёки электромобил учун мўлжалланган аккумулятор даражасидан жуда йироқда.

Ҳозирги прототипнинг сиғими микроскопик бўлиб, бор-йўғи бир неча миллиард электрон-вольтдан иборат. Тадқиқотчилар олдида турган асосий вазифа нафақат бу кўрсаткични ошириш, балки тўпланган энергияни барқарор равишда чиқариб олишдир. Ўтказилган сўнгги тажриба бу йўналишдаги муҳим қадам бўлиб, жамоа батареядан электр токи олиш имконини берувчи қўшимча қатламни қўшди.

КСИРО ишланмасининг яна бир муҳим афзаллиги шундаки, у хона ҳароратида ишлай олади. Муқобил квант батареяси концепцияларининг айримлари ўта ўтказгичлардан фойдаланиб, -150 °дан паст ҳароратда совутишни талаб қилади, бу эса амалий қўллашни сезиларли даражада қийинлаштиради.

Квант батареясиКСИРОТехнологияИнновацияИлмий тадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 Pro смартфонларида янги функция сабабли чироқ заифлашдиGoogle Pixel 11 Pro смартфонларида янги функция сабабли чироқ заифлашдиБугун, 02:20Android қурилмаларидан Windows компьютерини бошқариш имконияти яратиладиAndroid қурилмаларидан Windows компьютерини бошқариш имконияти яратиладиБугун, 01:27Apple компанияси навбатдаги тақдимот санасини расман эълон қилдиApple компанияси навбатдаги тақдимот санасини расман эълон қилдиБугун, 00:59Астрономлар Бетелгейтсе юлдузининг энг янги ва батафсил суратини олдиАстрономлар Бетелгейтсе юлдузининг энг янги ва батафсил суратини олдиКеча, 23:57АҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олдиАҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олдиКеча, 22:23Apple компанияси 9-сентябрь куни навбатдаги тақдимот тадбирини ўтказадиApple компанияси 9-сентябрь куни навбатдаги тақдимот тадбирини ўтказадиКеча, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда