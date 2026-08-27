Apple компанияси iPhoneга ўчирилган иловаларни ўрнатиш йўлини ёпди

·0·Техно
Apple компанияси iPhoneга ўчирилган иловаларни ўрнатиш йўлини ёпди

Apple компанияси илгари App Store дўконидан олиб ташланган дастурларни iPhone қурилмаларига тиклаш ва кўчиришнинг оммабоп усулини блоклаб қўйди. Ушбу чеклов иМазинг ҳамда бошқа учинчи томон воситаларининг ишлашига жиддий таъсир кўрсатиб, фойдаланувчилар учун муайян қийинчиликларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

«Код.ру» нашри ва 4PDA форумидаги фойдаланувчиларнинг оммавий шикоятларига таяниб хабар беришича, муаммолар жорий йилнинг 20-августидан бошлаб кузатила бошлаган. Мазкур ҳолат нафақат иМазинг дастурига, балки шунга ўхшаш ипа_довнлоадер ҳамда 3uTools каби муқобил воситалар фаолиятига ҳам ўз таъсирини ўтказди.

Техник сабаблар ва сервер хатолари

Мутахассисларнинг тушунтиришича, асосий носозлик фойдаланувчининг шахсий «Медиатека»сидан илованинг ИПА форматидаги ўрнатиш файлини олишга уриниш пайтида юзага келади. Бунда Apple серверлари ҲТТП 403 хатосини қайтариб, дастурни юклаб олишга рухсат бермаяпти.

Маълумотларга кўра, компания ушбу механизм асосланган эски авторизация токенларини деактивация қилган ва тегишли сертификатларни чақириб олган. Натижада сервер томони дўкондан ўчирилган иловаларни олиш бўйича келаётган сўровларни тўғридан-тўғри рад этмоқда.

Фойдаланувчилар дуч келаётган қийинчиликлар

Мазкур чекловларнинг жорий этилиши туфайли илгари олиб ташланган банк иловалари ва бошқа дастурларни аввалги қулай усуллар ёрдамида қайта тиклаш имкони қолмаяпти. Қолаверса, илгари сақлаб қўйилган ИПА-файлнинг ўзи ҳам ҳар доим ҳам муаммони ҳал қила олмайди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, иловаларни бошқа бир iPhone қурилмасига ўрнатиш учун амалдаги рақамли имзо талаб этилади. Тегишли сертификатлар чақириб олингандан сўнг эса эски кўчириш усули ўз кучини йўқотди ва амалда ишламай қолди.

AppleiPhoneApp StoreиМазингТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 Pro смартфонларида янги функция сабабли чироқ заифлашдиGoogle Pixel 11 Pro смартфонларида янги функция сабабли чироқ заифлашдиБугун, 02:20Олимлар фемптосундаларда зарядланувчи квант батареясини яратишдиОлимлар фемптосундаларда зарядланувчи квант батареясини яратишдиБугун, 01:58Android қурилмаларидан Windows компьютерини бошқариш имконияти яратиладиAndroid қурилмаларидан Windows компьютерини бошқариш имконияти яратиладиБугун, 01:27Apple компанияси навбатдаги тақдимот санасини расман эълон қилдиApple компанияси навбатдаги тақдимот санасини расман эълон қилдиБугун, 00:59Астрономлар Бетелгейтсе юлдузининг энг янги ва батафсил суратини олдиАстрономлар Бетелгейтсе юлдузининг энг янги ва батафсил суратини олдиКеча, 23:57АҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олдиАҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олдиКеча, 22:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда