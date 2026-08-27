Apple компанияси iPhoneга ўчирилган иловаларни ўрнатиш йўлини ёпди
Apple компанияси илгари App Store дўконидан олиб ташланган дастурларни iPhone қурилмаларига тиклаш ва кўчиришнинг оммабоп усулини блоклаб қўйди. Ушбу чеклов иМазинг ҳамда бошқа учинчи томон воситаларининг ишлашига жиддий таъсир кўрсатиб, фойдаланувчилар учун муайян қийинчиликларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
«Код.ру» нашри ва 4PDA форумидаги фойдаланувчиларнинг оммавий шикоятларига таяниб хабар беришича, муаммолар жорий йилнинг 20-августидан бошлаб кузатила бошлаган. Мазкур ҳолат нафақат иМазинг дастурига, балки шунга ўхшаш ипа_довнлоадер ҳамда 3uTools каби муқобил воситалар фаолиятига ҳам ўз таъсирини ўтказди.
Техник сабаблар ва сервер хатолариМутахассисларнинг тушунтиришича, асосий носозлик фойдаланувчининг шахсий «Медиатека»сидан илованинг ИПА форматидаги ўрнатиш файлини олишга уриниш пайтида юзага келади. Бунда Apple серверлари ҲТТП 403 хатосини қайтариб, дастурни юклаб олишга рухсат бермаяпти.
Маълумотларга кўра, компания ушбу механизм асосланган эски авторизация токенларини деактивация қилган ва тегишли сертификатларни чақириб олган. Натижада сервер томони дўкондан ўчирилган иловаларни олиш бўйича келаётган сўровларни тўғридан-тўғри рад этмоқда.
Фойдаланувчилар дуч келаётган қийинчиликларМазкур чекловларнинг жорий этилиши туфайли илгари олиб ташланган банк иловалари ва бошқа дастурларни аввалги қулай усуллар ёрдамида қайта тиклаш имкони қолмаяпти. Қолаверса, илгари сақлаб қўйилган ИПА-файлнинг ўзи ҳам ҳар доим ҳам муаммони ҳал қила олмайди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, иловаларни бошқа бир iPhone қурилмасига ўрнатиш учун амалдаги рақамли имзо талаб этилади. Тегишли сертификатлар чақириб олингандан сўнг эса эски кўчириш усули ўз кучини йўқотди ва амалда ишламай қолди.
…