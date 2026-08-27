АПЛда кутилмаган юриш: «Ньюкасл» «Сити» ярим ҳимоячиси трансферини эълон қилди
Англия Премьер-лигасида ёзги трансфер ойнасининг навбатдаги йирик битими расман эълон қилинди. «Манчестер Сити» клуби матбуот хизмати 24 ёшли испаниялик марказий ярим ҳимоячи Нико Гонсалеснинг «Ньюкасл Юнайтед» сафига ўтганини тасдиқлади.
«Қарғалар» билан узоқ муддатли битим имзолаган истеъдодли ярим ҳимоячи янги жамоасида 6-рақам остида тўп сурадиган бўлди.
58,5 миллион евролик келишув ва трансфер тафсилотлари
ОАВ ва нуфузли инсайдерлар тарқатган маълумотларга кўра, ушбу трансфер қиймати:
Молиявий шартлар: «Ньюкасл» Гонсалес учун «шаҳарликлар» ҳисобига 58,5 миллион евро тўлаб беради;
Марказий чизиқни кучайтириш: «Ньюкасл» раҳбарияти испан хавбекини янги мавсумда майдон марказидаги асосий фигуралардан бири сифатида кўрмоқда ва унинг универсаллиги жамоанинг еврокубоклар ҳамда АПЛдаги имкониятларини сезиларли даражада оширишига ишонмоқда.
«Ла Масия»дан Премьер-лига чўққилари сари
Нико Гонсалес Европанинг энг номдор академияларидан бири тарбияланувчиси ҳисобланади:
«Барселона» мактаби ва «Порту»: «Барселона» академияси («Ла Масия») тарбияланувчиси бўлган футболчи кейинчалик Португалиянинг «Порту» клубида ўз маҳоратини оширди;
«Манчестер Сити»даги фаолият: 2025 йилнинг февраль ойида «Сити» сафига келиб қўшилган ярим ҳимоячи ўтган мавсум давомида барча мусобақаларда жами 41 та расмий учрашувда майдонга тушиб, 2 та гол муаллифига айланган эди.
Эндиликда 24 ёшли хавбек Эдди Ҳау бошчилигидаги «Ньюкасл» лойиҳасининг асосий бўғинларидан бирига айланиши кутилмоқда.
…