«Бернабеу»да Мбаппе бенефиси: «Реал» танаффусдаги суҳбатдан сўнг қандай ўзгарди?
Испания Ла Лигаси доирасида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида «Реал Сосьедад» жамоасини қабул қилиб, рақибларини 4:1 ҳисобида йирик ва ишончли тарзда мағлуб этди.
Учрашувнинг бош қаҳрамонига айланган Килиан Мбаппе уч бор рақиб дарвозасини ишғол этиб, ҳет-трик қайд этди. Баҳс якунлангач, «қироллик клуби»нинг етакчи ярим ҳимоячиси Федерико Вальверде журналистлар билан суҳбатда иккинчи бўлимдаги тактик бурилиш ва Мбаппенинг маҳорати ҳақида тўлқинланиб фикр билдирди.
«Танаффусдаги суҳбат ҳаммасини ўзгартирди»
Вальверде жамоанинг биринчи бўлимдаги хатоси ва танаффусдаги кўрсатмалар ўйинга қандай таъсир кўрсатганини очиқлади:
«Жамоамиз ўйинга тўлиқ диққатини қаратганини, фақат олдинга интилганини кўрдим. Биз майдонда жуда яхши ҳаракат қилдик, фақат илк голни урганимиздан сўнг бироз сабр етишмади ва рақиб ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди.
Танаффусдаги суҳбат бизга катта фойда берди, иккинчи бўлим эса ҳақиқатан ҳам ажойиб ўтди», — деди уругвайлик хавбек.
Футболчининг қўшимча қилишича, кийиниш хонасида асосан прессинг масаласи муҳокама қилинган. Биринчи бўлимда рақиб майдонида тўпни олиб қўйиш қийин кечган бўлса, иккинчи бўлимда жамоа бу камчиликни тўлиқ бартараф этди.
«Мбаппе йил давомида буни кўп марта такрорлайди»
Вальверде Килиан Мбаппенинг даҳшатли ўйинига алоҳида тўхталиб, ундан қандай фойдаланиш кераклигини таъкидлади:
«Ажойиб, шунчаки ҳайратланарли! Биз унинг салоҳиятидан максимал даражада фойдаланишимиз керак. У гол уриши ва ўйиндан завқ олиши учун унга тўп етказиб беришимиз шарт. Бугун майдонда кўрсатган ҳунарини у мавсум давомида ҳали кўп марта такрорлайди».
Мбаппедан ҳет-трик, Винисиусдан навбатдаги гол
Учрашув тақдири француз юлдузининг бетакрор ҳаракатлари эвазига ҳал бўлди:
Мбаппенинг дақиқалари: Килиан 40, 60 ва 80-дақиқаларда «Реал Сосьедад» дарвозасини аниқ нишонга олиб, мадридликлар сафидаги навбатдаги порлоқ ҳет-тригини расмийлаштирди;
Винисиус Жуниор ҳиссаси: Мадрид ҳужумининг яна бир етакчиси Винисиус Жуниор ҳам ўз номига гол ёздириб қўйди ва ҳисобнинг 4:1 кўринишига келишини таъминлади.
Ушбу йирик ғалаба «Реал Мадрид»нинг мавсумдаги ғалабали юришини давом эттиришига замин яратди.
…