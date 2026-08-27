«Бернабеу»да Мбаппе бенефиси: «Реал» танаффусдаги суҳбатдан сўнг қандай ўзгарди?

·12·Спорт
«Бернабеу»да Мбаппе бенефиси: «Реал» танаффусдаги суҳбатдан сўнг қандай ўзгарди?

Испания Ла Лигаси доирасида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида «Реал Сосьедад» жамоасини қабул қилиб, рақибларини 4:1 ҳисобида йирик ва ишончли тарзда мағлуб этди.

Учрашувнинг бош қаҳрамонига айланган Килиан Мбаппе уч бор рақиб дарвозасини ишғол этиб, ҳет-трик қайд этди. Баҳс якунлангач, «қироллик клуби»нинг етакчи ярим ҳимоячиси Федерико Вальверде журналистлар билан суҳбатда иккинчи бўлимдаги тактик бурилиш ва Мбаппенинг маҳорати ҳақида тўлқинланиб фикр билдирди.

«Танаффусдаги суҳбат ҳаммасини ўзгартирди»

Вальверде жамоанинг биринчи бўлимдаги хатоси ва танаффусдаги кўрсатмалар ўйинга қандай таъсир кўрсатганини очиқлади:

«Жамоамиз ўйинга тўлиқ диққатини қаратганини, фақат олдинга интилганини кўрдим. Биз майдонда жуда яхши ҳаракат қилдик, фақат илк голни урганимиздан сўнг бироз сабр етишмади ва рақиб ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди.

Танаффусдаги суҳбат бизга катта фойда берди, иккинчи бўлим эса ҳақиқатан ҳам ажойиб ўтди», — деди уругвайлик хавбек.

Футболчининг қўшимча қилишича, кийиниш хонасида асосан прессинг масаласи муҳокама қилинган. Биринчи бўлимда рақиб майдонида тўпни олиб қўйиш қийин кечган бўлса, иккинчи бўлимда жамоа бу камчиликни тўлиқ бартараф этди.

«Мбаппе йил давомида буни кўп марта такрорлайди»

Вальверде Килиан Мбаппенинг даҳшатли ўйинига алоҳида тўхталиб, ундан қандай фойдаланиш кераклигини таъкидлади:

«Ажойиб, шунчаки ҳайратланарли! Биз унинг салоҳиятидан максимал даражада фойдаланишимиз керак. У гол уриши ва ўйиндан завқ олиши учун унга тўп етказиб беришимиз шарт. Бугун майдонда кўрсатган ҳунарини у мавсум давомида ҳали кўп марта такрорлайди».

Мбаппедан ҳет-трик, Винисиусдан навбатдаги гол

Учрашув тақдири француз юлдузининг бетакрор ҳаракатлари эвазига ҳал бўлди:

  • Мбаппенинг дақиқалари: Килиан 40, 60 ва 80-дақиқаларда «Реал Сосьедад» дарвозасини аниқ нишонга олиб, мадридликлар сафидаги навбатдаги порлоқ ҳет-тригини расмийлаштирди;

  • Винисиус Жуниор ҳиссаси: Мадрид ҳужумининг яна бир етакчиси Винисиус Жуниор ҳам ўз номига гол ёздириб қўйди ва ҳисобнинг 4:1 кўринишига келишини таъминлади.

Ушбу йирик ғалаба «Реал Мадрид»нинг мавсумдаги ғалабали юришини давом эттиришига замин яратди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

5 та гол: «Тоттенҳэм» «Чарлтон»ни аяб ўтирмади, Савиодан дебют гол ва ассист5 та гол: «Тоттенҳэм» «Чарлтон»ни аяб ўтирмади, Савиодан дебют гол ва ассистБугун, 06:01АПЛда кутилмаган юриш: «Ньюкасл» «Сити» ярим ҳимоячиси трансферини эълон қилдиАПЛда кутилмаган юриш: «Ньюкасл» «Сити» ярим ҳимоячиси трансферини эълон қилдиБугун, 05:57«Фенербаҳче», АEК ва «Викинг» Чемпионлар лигаси умумий босқичида!«Фенербаҳче», АEК ва «Викинг» Чемпионлар лигаси умумий босқичида!Бугун, 05:48Реал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозондиРеал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозондиБугун, 02:12Рўзиқул Бердиев «Қизилқум»дан учралган мағлубиятдан сўнг нималарни ошкор қилди?Рўзиқул Бердиев «Қизилқум»дан учралган мағлубиятдан сўнг нималарни ошкор қилди?Кеча, 23:323 кундан сўнг «Насаф» синови: «Машъал» мағлуб этилгач, Темур Кападзе нималарни очиқлади?3 кундан сўнг «Насаф» синови: «Машъал» мағлуб этилгач, Темур Кападзе нималарни очиқлади?Кеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)