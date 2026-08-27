Ўзбек боксчилари Якутскда: Турсунов ва Ғойибовнинг рақиблари кимлар?(Тўлиқ кард)

·28·Спорт
Ўзбек боксчилари Якутскда: Турсунов ва Ғойибовнинг рақиблари кимлар?(Тўлиқ кард)

Халқаро бокс ассоциацияси (IBA) томонидан ташкил этилаётган навбатдаги нуфузли профессионал бокс кечаси Россия Федерациясининг Якутск шаҳрида бўлиб ўтади.

30 август куни муҳташам «Triumph Sports Complex» мажмуасида старт оладиган жанглар оқшоми ўзбек бокси ихлосмандлари учун алоҳида аҳамият касб этади, сабаби унда икки нафар ҳамюртимиз мезбон чарм қўлқоп усталарига қарши муҳим жангларда рингга чиқади.

Мужибилло Турсунов ва WBC финалчисининг синови

Мусобақанинг энг қизиқарли ва марказий тўқнашувларидан бирида Мужибилло Турсунов иштирок этади:

  • Рақиб — Павел Фёдоров: 2025 йилги WBC Гран-присининг финалчиси сифатида катта маҳорат кўрсатган Турсунов мазкур турнир доирасида россиялик тажрибали боксчи Павел Фёдоров билан куч синашади;

  • Муҳим рейтинг жанги: Ўзбек боксчиси учун ушбу ғалаба халқаро ареналардаги мавқеини мустаҳкамлаш ва чемпионлик камарлари сари навбатдаги қадамни ташлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Нодирбек Ғойибовдан навбатдаги муросасиз баҳс

Бокс оқшомида рингга кўтариладиган яна бир вакилимиз Нодирбек Ғойибов ҳам мураккаб синов қаршисида турибди:

  • Васильев билан тўқнашув: Ғойибов Якутск рингида мезбон юрт вакили Станислав Васильевга қарши жанг олиб боради;

  • Босим ва маҳорат: Мезбон мухлислар босими остида кечадиган ушбу тўқнашув Нодирбекнинг профессионал рингдаги юришини давом эттириши учун муҳим имтиҳон бўлади.

Ўзбек боксчилари Якутскда: Турсунов ва Ғойибовнинг рақиблари кимлар?(Тўлиқ кард)

30 август куни бўлиб ўтадиган мазкур оқшомда ўзбек чарм қўлқоп усталарининг маҳорати ва ғалабали сериялари мухлислар диққат марказида бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чемпионлар лигасида тарихий воқеа: Раҳмоналиев ва Ҳусанов асосий босқичда!Чемпионлар лигасида тарихий воқеа: Раҳмоналиев ва Ҳусанов асосий босқичда!Бугун, 06:14Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилдиТафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилдиБугун, 06:085 та гол: «Тоттенҳэм» «Чарлтон»ни аяб ўтирмади, Савиодан дебют гол ва ассист5 та гол: «Тоттенҳэм» «Чарлтон»ни аяб ўтирмади, Савиодан дебют гол ва ассистБугун, 06:01АПЛда кутилмаган юриш: «Ньюкасл» «Сити» ярим ҳимоячиси трансферини эълон қилдиАПЛда кутилмаган юриш: «Ньюкасл» «Сити» ярим ҳимоячиси трансферини эълон қилдиБугун, 05:57«Бернабеу»да Мбаппе бенефиси: «Реал» танаффусдаги суҳбатдан сўнг қандай ўзгарди?«Бернабеу»да Мбаппе бенефиси: «Реал» танаффусдаги суҳбатдан сўнг қандай ўзгарди?Бугун, 05:52«Фенербаҳче», АEК ва «Викинг» Чемпионлар лигаси умумий босқичида!«Фенербаҳче», АEК ва «Викинг» Чемпионлар лигаси умумий босқичида!Бугун, 05:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)