Ўзбек боксчилари Якутскда: Турсунов ва Ғойибовнинг рақиблари кимлар?(Тўлиқ кард)
Халқаро бокс ассоциацияси (IBA) томонидан ташкил этилаётган навбатдаги нуфузли профессионал бокс кечаси Россия Федерациясининг Якутск шаҳрида бўлиб ўтади.
30 август куни муҳташам «Triumph Sports Complex» мажмуасида старт оладиган жанглар оқшоми ўзбек бокси ихлосмандлари учун алоҳида аҳамият касб этади, сабаби унда икки нафар ҳамюртимиз мезбон чарм қўлқоп усталарига қарши муҳим жангларда рингга чиқади.
Мужибилло Турсунов ва WBC финалчисининг синови
Мусобақанинг энг қизиқарли ва марказий тўқнашувларидан бирида Мужибилло Турсунов иштирок этади:
Рақиб — Павел Фёдоров: 2025 йилги WBC Гран-присининг финалчиси сифатида катта маҳорат кўрсатган Турсунов мазкур турнир доирасида россиялик тажрибали боксчи Павел Фёдоров билан куч синашади;
Муҳим рейтинг жанги: Ўзбек боксчиси учун ушбу ғалаба халқаро ареналардаги мавқеини мустаҳкамлаш ва чемпионлик камарлари сари навбатдаги қадамни ташлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Нодирбек Ғойибовдан навбатдаги муросасиз баҳс
Бокс оқшомида рингга кўтариладиган яна бир вакилимиз Нодирбек Ғойибов ҳам мураккаб синов қаршисида турибди:
Васильев билан тўқнашув: Ғойибов Якутск рингида мезбон юрт вакили Станислав Васильевга қарши жанг олиб боради;
Босим ва маҳорат: Мезбон мухлислар босими остида кечадиган ушбу тўқнашув Нодирбекнинг профессионал рингдаги юришини давом эттириши учун муҳим имтиҳон бўлади.
30 август куни бўлиб ўтадиган мазкур оқшомда ўзбек чарм қўлқоп усталарининг маҳорати ва ғалабали сериялари мухлислар диққат марказида бўлади.
…