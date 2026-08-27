5 та гол: «Тоттенҳэм» «Чарлтон»ни аяб ўтирмади, Савиодан дебют гол ва ассист

·0·Спорт
5 та гол: «Тоттенҳэм» «Чарлтон»ни аяб ўтирмади, Савиодан дебют гол ва ассист

Англия Лига кубогининг (Carabao Cup) 2-босқичи доирасида Лондондаги муҳташам стадионда «Тоттенҳэм Хотспур» қуйи лига вакили «Чарлтон Атлетик»ни қабул қилди. Пойтахт дербиси мақомидаги баҳс Анге Постекоглу шогирдларининг мутлақ устунлигида кечди ва 5:1 ҳисобидаги йирик ғалаба билан якунланди.

Учрашув давомида «Тоттенҳэм»нинг ҳужумкор ўйин услуби меҳмонлар ҳимоясини шошириб қўйди, дебютант Савионинг порлаши эса «шпорлар» мухлислари учун ҳақиқий совға бўлди.

Биринчи бўлим: Мур ва Соланкедан «салом»

Ўйин бошиданоқ ташаббусни қўлга олган мезбонлар рақиб дарвозаси олдида хавфли вазиятлар ярата бошлашди, аммо ҳисобни очиш танаффус арафасига насиб этди:

  • Майки Мурнинг зафари: Учрашувнинг 41-дақиқасида жамоанинг ёш иқтидори Майки Мур рақиб дарвозасини ишғол этиб, «Тоттенҳэм»ни олдинга олиб чиқди (1:0);

  • Доминик Соланкенинг голи: Биринчи бўлимга қўшиб берилган дақиқаларда янги харид Доминик Соланке ўз маҳоратини кўрсатиб, ҳисобдаги фарқни иккитага оширди ва «шпорлар»ни хотиржам ҳолда танаффусга чиқишини таъминлади (2:0).

Иккинчи бўлим: Дансонинг бош зарбаси ва Савионинг бенефиси

Иккинчи бўлимда ҳам «Тоттенҳэм» босимни пасайтирмади. Мураббийлар штаби ротацияларни амалга ошириб, ўйинга янги кучлар қўшди:

  • Кевин Дансонинг дебюти: Захирадан майдонга тушган ҳимоячи Кевин Дансо 67-дақиқада бурчакдан узатилган тўпни бош билан дарвозага йўллаб, ҳисобни йирик кўринишга келтирди (3:0);

  • Савионинг шоуси: 71-дақиқада Доминик Соланке ўрнига майдонга тушган бразилиялик вингер Савио учрашувнинг сўнгги дақиқаларида ҳақиқий қаҳрамонга айланди:

    • Дебют гол: 82-дақиқада Савио ўзининг «Тоттенҳэм» сафидаги илк голини уриб, мухлислар олқишига сазовор бўлди (4:0);

    • Ассистентлик маҳорати: Орадан уч дақиқа ўтиб, Савио чап қанотдан жарима майдончасига ёриб кириб, Бен Девисга голли узатма етказди ва бразилиялик янги футболчи ўз дебютини янада порлоқ қилди (5:0).

«Чарлтон»нинг тасалли голи ва расмий протокол

Меҳмонлар учрашув сўнгида фақат битта гол билан жавоб қайтара олишди:

  • Ллойд Жонсдан гол: 87-дақиқада «Чарлтон» ҳимоячиси Ллойд Жонс жарима зарбасидан сўнг тўпни дарвозага жойлаб, якуний ҳисобни ўрнатди (5:1).

Англия Лига кубоги. 2-босқич

«Тоттенҳэм» — «Чарлтон» 5:1

Голлар: Мур (41), Соланке (45), Дансо (67), Савио (82), Девис (85) — Жонс (87).

Жамоалар таркиби:

  • «Тоттенҳэм»: Антонин Кински, Арри Грей, Ян-Паулу ван Ҳекке (Микки ван де Вен, 64), Бен Девис, Дестинй Удожи (Кевин Дансо, 65), Лукас Бергвалл, Родриго Бентанкур (Педро Порро, 65), Матеуш Фернандес, Матисс Тел (Лука Уилямс-Барнетт, 78), Доминик Соланке (Савио, 71), Майки Мур.

  • «Чарлтон»: Тернан Брукс, Шичендже Коллинз (Денни Макнамара, 15), Билли Куметио (Ллойд Жонс, 15), Иван Месик, Нейтан Асимwе, Ҳарви Ниббс (Алан Мвамба, 66), Тимоти Оума (Майлз Либёрн, 66), Роберт Аптер, Грег Доҳерти, Милленик Алли (Жо Ранкин-Костелло, 66), Мика Мбик.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АПЛда кутилмаган юриш: «Ньюкасл» «Сити» ярим ҳимоячиси трансферини эълон қилдиАПЛда кутилмаган юриш: «Ньюкасл» «Сити» ярим ҳимоячиси трансферини эълон қилдиБугун, 05:57«Бернабеу»да Мбаппе бенефиси: «Реал» танаффусдаги суҳбатдан сўнг қандай ўзгарди?«Бернабеу»да Мбаппе бенефиси: «Реал» танаффусдаги суҳбатдан сўнг қандай ўзгарди?Бугун, 05:52«Фенербаҳче», АEК ва «Викинг» Чемпионлар лигаси умумий босқичида!«Фенербаҳче», АEК ва «Викинг» Чемпионлар лигаси умумий босқичида!Бугун, 05:48Реал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозондиРеал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозондиБугун, 02:12Рўзиқул Бердиев «Қизилқум»дан учралган мағлубиятдан сўнг нималарни ошкор қилди?Рўзиқул Бердиев «Қизилқум»дан учралган мағлубиятдан сўнг нималарни ошкор қилди?Кеча, 23:323 кундан сўнг «Насаф» синови: «Машъал» мағлуб этилгач, Темур Кападзе нималарни очиқлади?3 кундан сўнг «Насаф» синови: «Машъал» мағлуб этилгач, Темур Кападзе нималарни очиқлади?Кеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)