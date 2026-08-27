5 та гол: «Тоттенҳэм» «Чарлтон»ни аяб ўтирмади, Савиодан дебют гол ва ассист
Англия Лига кубогининг (Carabao Cup) 2-босқичи доирасида Лондондаги муҳташам стадионда «Тоттенҳэм Хотспур» қуйи лига вакили «Чарлтон Атлетик»ни қабул қилди. Пойтахт дербиси мақомидаги баҳс Анге Постекоглу шогирдларининг мутлақ устунлигида кечди ва 5:1 ҳисобидаги йирик ғалаба билан якунланди.
Учрашув давомида «Тоттенҳэм»нинг ҳужумкор ўйин услуби меҳмонлар ҳимоясини шошириб қўйди, дебютант Савионинг порлаши эса «шпорлар» мухлислари учун ҳақиқий совға бўлди.
Биринчи бўлим: Мур ва Соланкедан «салом»
Ўйин бошиданоқ ташаббусни қўлга олган мезбонлар рақиб дарвозаси олдида хавфли вазиятлар ярата бошлашди, аммо ҳисобни очиш танаффус арафасига насиб этди:
Майки Мурнинг зафари: Учрашувнинг 41-дақиқасида жамоанинг ёш иқтидори Майки Мур рақиб дарвозасини ишғол этиб, «Тоттенҳэм»ни олдинга олиб чиқди (1:0);
Доминик Соланкенинг голи: Биринчи бўлимга қўшиб берилган дақиқаларда янги харид Доминик Соланке ўз маҳоратини кўрсатиб, ҳисобдаги фарқни иккитага оширди ва «шпорлар»ни хотиржам ҳолда танаффусга чиқишини таъминлади (2:0).
Иккинчи бўлим: Дансонинг бош зарбаси ва Савионинг бенефиси
Иккинчи бўлимда ҳам «Тоттенҳэм» босимни пасайтирмади. Мураббийлар штаби ротацияларни амалга ошириб, ўйинга янги кучлар қўшди:
Кевин Дансонинг дебюти: Захирадан майдонга тушган ҳимоячи Кевин Дансо 67-дақиқада бурчакдан узатилган тўпни бош билан дарвозага йўллаб, ҳисобни йирик кўринишга келтирди (3:0);
Савионинг шоуси: 71-дақиқада Доминик Соланке ўрнига майдонга тушган бразилиялик вингер Савио учрашувнинг сўнгги дақиқаларида ҳақиқий қаҳрамонга айланди:
Дебют гол: 82-дақиқада Савио ўзининг «Тоттенҳэм» сафидаги илк голини уриб, мухлислар олқишига сазовор бўлди (4:0);
Ассистентлик маҳорати: Орадан уч дақиқа ўтиб, Савио чап қанотдан жарима майдончасига ёриб кириб, Бен Девисга голли узатма етказди ва бразилиялик янги футболчи ўз дебютини янада порлоқ қилди (5:0).
«Чарлтон»нинг тасалли голи ва расмий протокол
Меҳмонлар учрашув сўнгида фақат битта гол билан жавоб қайтара олишди:
Ллойд Жонсдан гол: 87-дақиқада «Чарлтон» ҳимоячиси Ллойд Жонс жарима зарбасидан сўнг тўпни дарвозага жойлаб, якуний ҳисобни ўрнатди (5:1).
Англия Лига кубоги. 2-босқич
«Тоттенҳэм» — «Чарлтон» 5:1
Голлар: Мур (41), Соланке (45), Дансо (67), Савио (82), Девис (85) — Жонс (87).
Жамоалар таркиби:
«Тоттенҳэм»: Антонин Кински, Арри Грей, Ян-Паулу ван Ҳекке (Микки ван де Вен, 64), Бен Девис, Дестинй Удожи (Кевин Дансо, 65), Лукас Бергвалл, Родриго Бентанкур (Педро Порро, 65), Матеуш Фернандес, Матисс Тел (Лука Уилямс-Барнетт, 78), Доминик Соланке (Савио, 71), Майки Мур.
«Чарлтон»: Тернан Брукс, Шичендже Коллинз (Денни Макнамара, 15), Билли Куметио (Ллойд Жонс, 15), Иван Месик, Нейтан Асимwе, Ҳарви Ниббс (Алан Мвамба, 66), Тимоти Оума (Майлз Либёрн, 66), Роберт Аптер, Грег Доҳерти, Милленик Алли (Жо Ранкин-Костелло, 66), Мика Мбик.
…