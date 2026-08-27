Google Pixel 11 Pro смартфонларида янги функция сабабли чироқ заифлашди

·0·Техно
Google Pixel 11 Pro смартфонларида янги функция сабабли чироқ заифлашди

Янги Google Pixel 11 Pro смартфонлари эгалари кутилмаган техник нуқсонга дуч келишди. 9to5google нашри мутахассисларининг маълумотига кўра, қурилманинг орқа панелидаги янги ҲиLight ёритиш элементи сабабли смартфон чироғи ва фоточақноғи аввалги авлод моделлари билан солиштирганда сезиларли даражада заиф бўлиб чиққан. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, замонавий флагман гаджетларда қўшимча ёритиш ва дизайн элементлари муҳим ўрин тутади. Google компанияси ҳам янги қурилмаларга ҲиLight функциясини жорий этган эди. Бироқ амалдаги синовлар кўрсатишича, ушбу инновация амалий фойдаланишда бироз ноқулайликлар туғдирмоқда.

ҲиLight функциясининг таъсири

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, янги моделларнинг чироқ қуввати аввалги флагманларга қараганда анча паст. Хусусан, баъзи рақобатчи смартфонлар билан таққослаганда фарқ жуда улкан эканлиги сезилган. Расмларда бу фарқ унчалик билинмаслиги мумкин, бироқ реал ҳаётда, яни объектгача бўлган масофа ошгани сари етишмовчилик яққол кўзга ташланади.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, бундай ҳолатга конструктив ечим сабаб бўлган. ҲиLight функциясини амалга ошириш мақсадида светодиодни ёпиб турувчи махсус шиша аслида ёруғликни тарқатувчи вазифасини бажармоқда. Оқибатда ёруғлик оқими бир жойга жамланмай, тарқалиб кетмоқда ва ёритиш кучи пасаймоқда.

Аслида, муҳандислар бу муаммони олдини олиш учун ҲиLight элементи учун мутлақо алоҳида светодиод ажратиб беришлари керак эди. Ҳозирги ҳолатда эса битта элементнинг иккита вазифани бажаришга уриниши унинг асосий имкониятларини чеклаб қўйган кўринади.

Кундалик ҳаётдаги қийинчиликлар

Кўпчилик фойдаланувчилар учун замонавий камералар даврида фоточақноқдан фойдаланиш иккинчи даражали масала бўлиб қолган бўлиши мумкин. Кўплаб суратлар қўшимча ёруғликсиз ҳам сунъий интеллект ҳисобига яхши чиқади.

Бироқ оддий қўл чироғи кундалик турмушда тез-тез асқотадиган зарурий функция ҳисобланади. Қоронғи хонада бирор нарсани қидиришда ёки кечки пайт кўчада юрганда чироқнинг заифлиги фойдаланувчиларга маълум ноқулайликлар туғдириши шубҳасиз.

Google PixelҲиЛигҳтСмартфонларТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар фемптосундаларда зарядланувчи квант батареясини яратишдиОлимлар фемптосундаларда зарядланувчи квант батареясини яратишдиБугун, 01:58Android қурилмаларидан Windows компьютерини бошқариш имконияти яратиладиAndroid қурилмаларидан Windows компьютерини бошқариш имконияти яратиладиБугун, 01:27Apple компанияси навбатдаги тақдимот санасини расман эълон қилдиApple компанияси навбатдаги тақдимот санасини расман эълон қилдиБугун, 00:59Астрономлар Бетелгейтсе юлдузининг энг янги ва батафсил суратини олдиАстрономлар Бетелгейтсе юлдузининг энг янги ва батафсил суратини олдиКеча, 23:57АҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олдиАҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олдиКеча, 22:23Apple компанияси 9-сентябрь куни навбатдаги тақдимот тадбирини ўтказадиApple компанияси 9-сентябрь куни навбатдаги тақдимот тадбирини ўтказадиКеча, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда