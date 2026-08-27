Чемпионлар лигасида тарихий воқеа: Раҳмоналиев ва Ҳусанов асосий босқичда!
Европанинг энг нуфузли клублар мусобақаси — УЕФА Чемпионлар лигасининг янги мавсуми ўзбек футболи учун чинакам тарихий воқеликка айланди. Озарбайжоннинг амалдаги чемпиони «Сабах» мусобақанинг плей-офф жавоб беллашувида Исроилнинг «Хапоэль Беэр-Шева» клубини қабул қилиб, 5:2 ҳисобидаги фантастик камбэкни расмийлаштирди (икки ўйин натижасига кўра 6:4).
Ушбу ғалаба нафақат «Сабах»ни турнирнинг асосий босқичига олиб чиқди, балки Чемпионлар лигаси гуруҳ босқичидаги футболчилар сони бўйича Ўзбекистонни минтақада мутлақ етакчига айлантирди.
74-дақиқадаги бурилиш: Раҳмоналиевдан қаҳрамонлик
Исроил клубига қарши кечган баҳсда ўзбекистонлик иқтидорли ярим ҳимоячи Умарали Раҳмоналиев учрашувнинг бош қаҳрамонига айланди:
Ҳал қилувчи зарба: «Сабах» ўз майдонида 1:2 ҳисобида ортда қолаётган ўта оғир паллада, 74-дақиқада Раҳмоналиев аниқ зарба билан мувозанатни тиклади (2:2);
Қўшимча бўлимлардаги тор-мор: Айнан ушбу голдан сўнг руҳланган мезбонлар қўшимча дақиқаларда яна икки бор рақиб дарвозасини ишғол этиб, якуний 5:2 ҳисобини таъминлади.
ЕЧЛда бирданига 2 нафар ўзбекистонлик футболчи
Мусобақанинг умумий босқичида қатнашадиган марказий осиёлик футболчилар рўйхати шаклланди:
Ўзбекистон вакиллари: «Манчестер Сити» мудофаа қўрғони Абдуқодир Ҳусанов ва «Сабах» етакчиси Умарали Раҳмоналиев;
Қозоғистон вакили: Қозоғистон шарафини эса фақатгина «Сабах» дарвозабони Стас Покатилов ҳимоя қилади.
Шу тариқа, Ўзбекистон нуфузли турнирнинг асосий босқичидаги вакиллари сони бўйича қўшни давлатларни ортда қолдирди.
«Бернабеу»да «Реал»га қарши ўйнашни хоҳлайман»: Раҳмоналиевнинг ҳис-туйғулари
Учрашув якунлангач, Умарали Раҳмоналиев флеш-интервьюда ўз таассуротлари ва бўлажак қуръа ҳақида фикр билдирди:
«Аллоҳга шукр, ғалаба қозондик! Бугун стадионга жуда кўп мухлислар ташриф буюрди, бу ўйин бутун Озарбайжон халқини бирлаштирди, десам муболаға бўлмайди. Ҳаяжонимни сўз билан таърифлаб беролмайман.
Мураббийларимиз имконият туғилиши билан дарвозага зарба беришни тайинлашган эди ва бу самара келтирди. Чемпионлар лигасининг асосий босқичида кучсиз рақиб бўлмайди, аммо „Сантьяго Бернабеу“да Мадриднинг „Реал“ клубига қарши майдонга тушиш — энг катта орзуларимдан бири.
Энди Чемпионлар лигасида икки нафар ўзбек тўп суради — Ҳусанов ва мен! Ўзбекистонлик мухлислар бизни доим қўллаб-қувватлайди. Ишонаманки, улар энди „Сабах“нинг ўйинларини кўриш учун Озарбайжонга келишади», — деди Раҳмоналиев.
…