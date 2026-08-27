Чемпионлар лигасида тарихий воқеа: Раҳмоналиев ва Ҳусанов асосий босқичда!

·14·Спорт
Чемпионлар лигасида тарихий воқеа: Раҳмоналиев ва Ҳусанов асосий босқичда!

Европанинг энг нуфузли клублар мусобақаси — УЕФА Чемпионлар лигасининг янги мавсуми ўзбек футболи учун чинакам тарихий воқеликка айланди. Озарбайжоннинг амалдаги чемпиони «Сабах» мусобақанинг плей-офф жавоб беллашувида Исроилнинг «Хапоэль Беэр-Шева» клубини қабул қилиб, 5:2 ҳисобидаги фантастик камбэкни расмийлаштирди (икки ўйин натижасига кўра 6:4).

Ушбу ғалаба нафақат «Сабах»ни турнирнинг асосий босқичига олиб чиқди, балки Чемпионлар лигаси гуруҳ босқичидаги футболчилар сони бўйича Ўзбекистонни минтақада мутлақ етакчига айлантирди.

74-дақиқадаги бурилиш: Раҳмоналиевдан қаҳрамонлик

Исроил клубига қарши кечган баҳсда ўзбекистонлик иқтидорли ярим ҳимоячи Умарали Раҳмоналиев учрашувнинг бош қаҳрамонига айланди:

  • Ҳал қилувчи зарба: «Сабах» ўз майдонида 1:2 ҳисобида ортда қолаётган ўта оғир паллада, 74-дақиқада Раҳмоналиев аниқ зарба билан мувозанатни тиклади (2:2);

  • Қўшимча бўлимлардаги тор-мор: Айнан ушбу голдан сўнг руҳланган мезбонлар қўшимча дақиқаларда яна икки бор рақиб дарвозасини ишғол этиб, якуний 5:2 ҳисобини таъминлади.

ЕЧЛда бирданига 2 нафар ўзбекистонлик футболчи

Мусобақанинг умумий босқичида қатнашадиган марказий осиёлик футболчилар рўйхати шаклланди:

  • Ўзбекистон вакиллари: «Манчестер Сити» мудофаа қўрғони Абдуқодир Ҳусанов ва «Сабах» етакчиси Умарали Раҳмоналиев;

  • Қозоғистон вакили: Қозоғистон шарафини эса фақатгина «Сабах» дарвозабони Стас Покатилов ҳимоя қилади.

Шу тариқа, Ўзбекистон нуфузли турнирнинг асосий босқичидаги вакиллари сони бўйича қўшни давлатларни ортда қолдирди.

«Бернабеу»да «Реал»га қарши ўйнашни хоҳлайман»: Раҳмоналиевнинг ҳис-туйғулари

Учрашув якунлангач, Умарали Раҳмоналиев флеш-интервьюда ўз таассуротлари ва бўлажак қуръа ҳақида фикр билдирди:

«Аллоҳга шукр, ғалаба қозондик! Бугун стадионга жуда кўп мухлислар ташриф буюрди, бу ўйин бутун Озарбайжон халқини бирлаштирди, десам муболаға бўлмайди. Ҳаяжонимни сўз билан таърифлаб беролмайман.

Мураббийларимиз имконият туғилиши билан дарвозага зарба беришни тайинлашган эди ва бу самара келтирди. Чемпионлар лигасининг асосий босқичида кучсиз рақиб бўлмайди, аммо „Сантьяго Бернабеу“да Мадриднинг „Реал“ клубига қарши майдонга тушиш — энг катта орзуларимдан бири.

Энди Чемпионлар лигасида икки нафар ўзбек тўп суради — Ҳусанов ва мен! Ўзбекистонлик мухлислар бизни доим қўллаб-қувватлайди. Ишонаманки, улар энди „Сабах“нинг ўйинларини кўриш учун Озарбайжонга келишади», — деди Раҳмоналиев.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилдиТафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилдиБугун, 06:085 та гол: «Тоттенҳэм» «Чарлтон»ни аяб ўтирмади, Савиодан дебют гол ва ассист5 та гол: «Тоттенҳэм» «Чарлтон»ни аяб ўтирмади, Савиодан дебют гол ва ассистБугун, 06:01АПЛда кутилмаган юриш: «Ньюкасл» «Сити» ярим ҳимоячиси трансферини эълон қилдиАПЛда кутилмаган юриш: «Ньюкасл» «Сити» ярим ҳимоячиси трансферини эълон қилдиБугун, 05:57«Бернабеу»да Мбаппе бенефиси: «Реал» танаффусдаги суҳбатдан сўнг қандай ўзгарди?«Бернабеу»да Мбаппе бенефиси: «Реал» танаффусдаги суҳбатдан сўнг қандай ўзгарди?Бугун, 05:52«Фенербаҳче», АEК ва «Викинг» Чемпионлар лигаси умумий босқичида!«Фенербаҳче», АEК ва «Викинг» Чемпионлар лигаси умумий босқичида!Бугун, 05:48Реал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозондиРеал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозондиБугун, 02:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)