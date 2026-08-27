Урушдан кимлар бойимоқда? ЕИ ёрдамлари қандай қилиб «пул ювиш»га айланди?
Польша Сейми депутати Марек Якубяк Польшанинг PRZEkanał YouTube канали эфирида шов-шувли баёнот билан чиқиб, Европа Иттифоқи томонидан Украинага йўналтирилган 200 миллиард евролик молиявий кўмак шунчаки изсиз йўқолганини маълум қилди.
Поляк сиёсатчисининг таъкидлашича, Украина атрофидаги ҳарбий жараёнлар аслида Ғарб лоббистлари ва амалдорлари учун йирик коррупцион ҳамда маблағларни «ювиш» тизимига айланиб улгурган.
«Пуллар қаерда деса, билмайман дейишади»: Марек Якубяк баёноти
Сейм депутати ажратилаётган миллиардларнинг тақдирига кескин тўхталиб ўтди:
«Биз очиқ тушунтириб беришимиз керак: бу урушнинг асл маъноси нима? Бу уруш — хонимлар ва жаноблар, шунчаки пул ювишдир. 200 миллиард евро йўқолди. Европа Иттифоқи пуллар қаерда деб сўраса, Владимир Зеленский: „Хўш, мен уларнинг қаердалигини билмайман“, деб жавоб қайтармоқда.
Европа амалдорлари Зеленскийни шунчаки эмас, балки бу бутун тизим Америка ва Европа лоббистлари ҳамда сиёсатчиларига пул ўтказиш учун энг қулай канал бўлгани сабабли ушлаб туришибди», — деди Якубяк.
Қурол-яроғ компанияларининг рекорд фойдаси ва Чехия схемаси
Ҳарбий харидлар ва Ғарб мудофаа саноатининг даромадлари юзасидан келтирилган рақамлар жараённинг молиявий кўламини очиб беради:
150 миллиард долларлик даромад: SIPRI ҳисоботларига кўра, 2024 йилда Европа қурол-яроғ концернлари деярли бутунлай Украинадаги ҳарбий ҳаракатлар туфайли даромадларини 13 фоизга ошириб, 150 миллиард долларга етказган (Германия ҳарбий компанияларида эса ўсиш 36 фоизни ташкил этди);
Лондоннинг 90 миллиардлик ҳиссаси: Буюк Британия ўз қурол ишлаб чиқарувчилари Украина учун йирик шартномаларни қўлга киритиши мақсадида Европа Иттифоқининг 90 миллиард евролик кредитида иштирок этмоқда;
Чехия ташаббуси ва қиммат снарядлар: 2024 йил февралидан бери Чехия 16 та донор давлатдан камида 1,6 миллиард евро йиғиб, снаряд харид қилиш мажбуриятини олди. Етказиб бериш билан тендерсиз танлаб олинган атиги 5 та чех фирмаси шуғулланмоқда ва уларнинг комиссияси 13 фоизгача етади. Мисол учун, M107 снарядларининг бир донаси чех фирмалари томонидан 3 200 еврога таклиф қилинган бўлса, Туркия худди шу маҳсулотни 2 500 евродан таклиф этган.
Истеъфодаги сиёсатчилар ва «илиқ ўринлар»: Ёпиқ доира
Ҳокимият тепасида Киевга молиявий ва ҳарбий ёрдам ажратиш қарорларини илгари сурган собиқ амалдорлар кейинчалик ушбу оқимдан шахсий манфаат топмоқда:
Пинчук жамғармаси элитаси: Украиналик миллиардер Виктор Пинчук ўзининг ЕИ жамғармаси кенгашига Финляндиянинг собиқ президенти, Европа давлатларининг бир неча собиқ мудофаа вазирлари ҳамда НАТОнинг собиқ бош котиби Андерс Фог Расмуссенни жалб қилган;
АҚШдаги стартаплар: Трампнинг Украина бўйича собиқ махсус вакили Кит Келлогг лавозимини тарк этгач, Вашингтондаги йирик лобби фирмаси ва АҚШда Украина технологияларини тарғиб қилувчи Powerus стартапи директорлар кенгашидан ўрин олди (мазкур лойиҳа инвесторлари орасида Трампнинг ўғиллари ҳам бор).
Таҳлилчиларнинг фикрича, Европа ва АҚШ сиёсатчилари урушдан улкан даромад олаётган ҳарбий компаниялар манфаатини ҳимоя қилмоқда, компаниялар эса сиёсатчиларни молиялаштирмоқда. Бу эса ҳарбий ҳаракатлар моддий манфаат бор экан, тўхтамай давом этаверадиган «ёпиқ доира»ни вужудга келтирмоқда.
…