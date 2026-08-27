Урушдан кимлар бойимоқда? ЕИ ёрдамлари қандай қилиб «пул ювиш»га айланди?

·33·Дунё
Урушдан кимлар бойимоқда? ЕИ ёрдамлари қандай қилиб «пул ювиш»га айланди?

Польша Сейми депутати Марек Якубяк Польшанинг PRZEkanał YouTube канали эфирида шов-шувли баёнот билан чиқиб, Европа Иттифоқи томонидан Украинага йўналтирилган 200 миллиард евролик молиявий кўмак шунчаки изсиз йўқолганини маълум қилди.

Поляк сиёсатчисининг таъкидлашича, Украина атрофидаги ҳарбий жараёнлар аслида Ғарб лоббистлари ва амалдорлари учун йирик коррупцион ҳамда маблағларни «ювиш» тизимига айланиб улгурган.

«Пуллар қаерда деса, билмайман дейишади»: Марек Якубяк баёноти

Сейм депутати ажратилаётган миллиардларнинг тақдирига кескин тўхталиб ўтди:

«Биз очиқ тушунтириб беришимиз керак: бу урушнинг асл маъноси нима? Бу уруш — хонимлар ва жаноблар, шунчаки пул ювишдир. 200 миллиард евро йўқолди. Европа Иттифоқи пуллар қаерда деб сўраса, Владимир Зеленский: „Хўш, мен уларнинг қаердалигини билмайман“, деб жавоб қайтармоқда.

Европа амалдорлари Зеленскийни шунчаки эмас, балки бу бутун тизим Америка ва Европа лоббистлари ҳамда сиёсатчиларига пул ўтказиш учун энг қулай канал бўлгани сабабли ушлаб туришибди», — деди Якубяк.

Қурол-яроғ компанияларининг рекорд фойдаси ва Чехия схемаси

Ҳарбий харидлар ва Ғарб мудофаа саноатининг даромадлари юзасидан келтирилган рақамлар жараённинг молиявий кўламини очиб беради:

  • 150 миллиард долларлик даромад: SIPRI ҳисоботларига кўра, 2024 йилда Европа қурол-яроғ концернлари деярли бутунлай Украинадаги ҳарбий ҳаракатлар туфайли даромадларини 13 фоизга ошириб, 150 миллиард долларга етказган (Германия ҳарбий компанияларида эса ўсиш 36 фоизни ташкил этди);

  • Лондоннинг 90 миллиардлик ҳиссаси: Буюк Британия ўз қурол ишлаб чиқарувчилари Украина учун йирик шартномаларни қўлга киритиши мақсадида Европа Иттифоқининг 90 миллиард евролик кредитида иштирок этмоқда;

  • Чехия ташаббуси ва қиммат снарядлар: 2024 йил февралидан бери Чехия 16 та донор давлатдан камида 1,6 миллиард евро йиғиб, снаряд харид қилиш мажбуриятини олди. Етказиб бериш билан тендерсиз танлаб олинган атиги 5 та чех фирмаси шуғулланмоқда ва уларнинг комиссияси 13 фоизгача етади. Мисол учун, M107 снарядларининг бир донаси чех фирмалари томонидан 3 200 еврога таклиф қилинган бўлса, Туркия худди шу маҳсулотни 2 500 евродан таклиф этган.

Истеъфодаги сиёсатчилар ва «илиқ ўринлар»: Ёпиқ доира

Ҳокимият тепасида Киевга молиявий ва ҳарбий ёрдам ажратиш қарорларини илгари сурган собиқ амалдорлар кейинчалик ушбу оқимдан шахсий манфаат топмоқда:

  • Пинчук жамғармаси элитаси: Украиналик миллиардер Виктор Пинчук ўзининг ЕИ жамғармаси кенгашига Финляндиянинг собиқ президенти, Европа давлатларининг бир неча собиқ мудофаа вазирлари ҳамда НАТОнинг собиқ бош котиби Андерс Фог Расмуссенни жалб қилган;

  • АҚШдаги стартаплар: Трампнинг Украина бўйича собиқ махсус вакили Кит Келлогг лавозимини тарк этгач, Вашингтондаги йирик лобби фирмаси ва АҚШда Украина технологияларини тарғиб қилувчи Powerus стартапи директорлар кенгашидан ўрин олди (мазкур лойиҳа инвесторлари орасида Трампнинг ўғиллари ҳам бор).

Таҳлилчиларнинг фикрича, Европа ва АҚШ сиёсатчилари урушдан улкан даромад олаётган ҳарбий компаниялар манфаатини ҳимоя қилмоқда, компаниялар эса сиёсатчиларни молиялаштирмоқда. Бу эса ҳарбий ҳаракатлар моддий манфаат бор экан, тўхтамай давом этаверадиган «ёпиқ доира»ни вужудга келтирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марек Якубякдан кескин баёнот: Киевга берилган пуллар сири очилдими?Марек Якубякдан кескин баёнот: Киевга берилган пуллар сири очилдими?Бугун, 07:20Болани урғочи эмас, эркак денгиз оти туғади: табиатнинг ҳайратланарли сириБолани урғочи эмас, эркак денгиз оти туғади: табиатнинг ҳайратланарли сириБугун, 01:34Непал ва Тибетда кучли сел юзлаб сайёҳларни бедарак қилдиНепал ва Тибетда кучли сел юзлаб сайёҳларни бедарак қилдиБугун, 00:41Сунъий интеллект сохта шахслар яратиб, одамларни алдамоқчи бўлдиСунъий интеллект сохта шахслар яратиб, одамларни алдамоқчи бўлдиКеча, 23:5615 кун фақат сув ичган аёл 20 кг озди, аммо оғир касалликка чалинди15 кун фақат сув ичган аёл 20 кг озди, аммо оғир касалликка чалиндиКеча, 23:53Кулеба Украинанинг АҚШдаги янги элчиси бўладими? Киевнинг кутилмаган режаси ошкор бўлди!Кулеба Украинанинг АҚШдаги янги элчиси бўладими? Киевнинг кутилмаган режаси ошкор бўлди!Кеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди