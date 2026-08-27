Болани урғочи эмас, эркак денгиз оти туғади: табиатнинг ҳайратланарли сири
Табиатда инсонни ҳайратга соладиган ҳодисалар жуда кўп. Шулардан бири — денгиз отларида болани урғочи эмас, айнан эркак олиб юриши ва дунёга келтириши.
Оддий қараганда, бу ишончсиздек туюлиши мумкин. Аммо денгиз отларида кўпайиш жараёни бошқа жонзотлардан бутунлай фарқ қилади.
Тухумларни эркак қабул қилади
Кўпайиш жараёнида урғочи денгиз оти тухумларини эркакнинг қорин қисмида жойлашган махсус инкубация халтачасига ўтказади. Шундан кейин асосий “масъулият” эркакка юкланади.
Эркак тухумларни бир муддат махсус халтачасида сақлайди. Бу вақт давомида тухумлар ривожланиб, майда денгиз отларига айлана бошлайди.
Энг қизиқарлиси эса шундан кейин бошланади.
Эркак денгиз оти “туғади”
Болалар тўлиқ шакллангач, эркак денгиз оти уларни халтачасидан ташқи муҳитга чиқаради. Бу жараён инсондаги туғиш жараёнига ўхшамаса-да, биологик нуқтаи назардан болаларни дунёга келтириш вазифасини эркак бажаради.
Айрим турларда бир мартада юзлаб майда денгиз отлари туғилиши мумкин. Янги туғилган денгиз отлари эса дарҳол мустақил ҳаёт кечира бошлайди.
…