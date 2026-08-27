Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» мукофотини шахсан Президентдан қабул қилиб олди
Ўзбек миллий мумтоз қўшиқчилиги ва мақом санъатининг ёрқин намояндаси, маҳоратли хонанда Юлдуз Турдиева мамлакатимизнинг энг олий ижодий мукофотларидан бири — «Ўзбекистон Республикаси халқ артисти» фахрий унвонига сазовор бўлди.
Тантанали тадбирда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев санъаткорнинг кўп йиллик самарали ижоди, миллий маданиятни ривожлантириш ва ўзбек санъатини халқаро майдонларда кенг тарғиб этишга қўшган беқиёс ҳиссасини юқори баҳолаб, кўкрак нишонини шахсан топширди.
Кўз ёшлар ва самимий миннатдорлик: Тақдирлаш лаҳзалари
Расмий тақдирлаш маросими самимий ва ҳаяжонли лаҳзаларга бой бўлди:
Президент эътирофи: Давлат раҳбари Юлдуз Турдиевага унвон нишонини тақар экан, унинг мақом ва миллий эстрада йўналишидаги фидокорона меҳнатларини эътироф этди;
Ҳаяжон ва эҳтиром: Санъаткор юксак ишонч ва мукофот учун давлат раҳбарига чуқур миннатдорлик билдириб, эҳтиром билан қўл бериб кўришди. Тақдирлаш лаҳзаларидаги самимийлик ва ижодкорнинг чексиз қувончи йиғилганлар олқишига сазовор бўлди.
Мақомдан тортиб халқаро эътирофгача: Юлдуз Турдиеванинг ижод йўли
Юлдуз Турдиева ўзининг ноёб овози ва юксак ижро маҳорати билан халқ меҳрини қозонган ижодкорлардан ҳисобланади:
Миллий мерос ҳимоячиси: Хонанда узоқ йиллардан буён ўзбек миллий мақом санъати, шашмақом дурдоналари ва замонавий мумтоз куйларни ўзига хос маҳорат билан ижро этиб келмоқда;
Халқаро муваффақиятлар: У нафақат Ўзбекистонда, балки нуфузли халқаро фестиваллар ва хорижий саҳналарда ўзбек қўшиқчилик мактабини муносиб тарзда намойиш этиб, хорижлик мухлислар қалбидан ҳам жой олган.
«Ўзбекистон халқ артисти» унвони истеъдодли санъаткорнинг миллий мусиқа ривожига қўшган улкан ҳиссасининг муносиб эътирофи бўлди.
…