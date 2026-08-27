Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» мукофотини шахсан Президентдан қабул қилиб олди

·26·Маданият
Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» мукофотини шахсан Президентдан қабул қилиб олди

Ўзбек миллий мумтоз қўшиқчилиги ва мақом санъатининг ёрқин намояндаси, маҳоратли хонанда Юлдуз Турдиева мамлакатимизнинг энг олий ижодий мукофотларидан бири — «Ўзбекистон Республикаси халқ артисти» фахрий унвонига сазовор бўлди.

Тантанали тадбирда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев санъаткорнинг кўп йиллик самарали ижоди, миллий маданиятни ривожлантириш ва ўзбек санъатини халқаро майдонларда кенг тарғиб этишга қўшган беқиёс ҳиссасини юқори баҳолаб, кўкрак нишонини шахсан топширди.

Кўз ёшлар ва самимий миннатдорлик: Тақдирлаш лаҳзалари

Расмий тақдирлаш маросими самимий ва ҳаяжонли лаҳзаларга бой бўлди:

  • Президент эътирофи: Давлат раҳбари Юлдуз Турдиевага унвон нишонини тақар экан, унинг мақом ва миллий эстрада йўналишидаги фидокорона меҳнатларини эътироф этди;

  • Ҳаяжон ва эҳтиром: Санъаткор юксак ишонч ва мукофот учун давлат раҳбарига чуқур миннатдорлик билдириб, эҳтиром билан қўл бериб кўришди. Тақдирлаш лаҳзаларидаги самимийлик ва ижодкорнинг чексиз қувончи йиғилганлар олқишига сазовор бўлди.

Мақомдан тортиб халқаро эътирофгача: Юлдуз Турдиеванинг ижод йўли

Юлдуз Турдиева ўзининг ноёб овози ва юксак ижро маҳорати билан халқ меҳрини қозонган ижодкорлардан ҳисобланади:

  • Миллий мерос ҳимоячиси: Хонанда узоқ йиллардан буён ўзбек миллий мақом санъати, шашмақом дурдоналари ва замонавий мумтоз куйларни ўзига хос маҳорат билан ижро этиб келмоқда;

  • Халқаро муваффақиятлар: У нафақат Ўзбекистонда, балки нуфузли халқаро фестиваллар ва хорижий саҳналарда ўзбек қўшиқчилик мактабини муносиб тарзда намойиш этиб, хорижлик мухлислар қалбидан ҳам жой олган.

«Ўзбекистон халқ артисти» унвони истеъдодли санъаткорнинг миллий мусиқа ривожига қўшган улкан ҳиссасининг муносиб эътирофи бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эшитиб йиғлаб юбордим»: Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» бўлди (видео)«Эшитиб йиғлаб юбордим»: Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» бўлди (видео)Бугун, 08:41Насиба Абдуллаева "Бари гал" қўшиғи билан машҳур бўлган тожикистонлк қизалоқни кўргани борди (видео)Насиба Абдуллаева "Бари гал" қўшиғи билан машҳур бўлган тожикистонлк қизалоқни кўргани борди (видео)Кеча, 15:01Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилдиИлҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди25.08, 15:14Имрон “Майда-майда” билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Имрон “Майда-майда” билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)25.08, 11:02Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)25.08, 10:34Катта норозилик: Нидерландия «Евровидение-2027»да қатнашишдан бош тортди!Катта норозилик: Нидерландия «Евровидение-2027»да қатнашишдан бош тортди!25.08, 10:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди