Моуриньо «Малага» билан ўйиндан сўнг мухлисларга ҳақиқий футболни тушунтирди

·7·Спорт
Моуриньо «Малага» билан ўйиндан сўнг мухлисларга ҳақиқий футболни тушунтирди

Мадриднинг «Реал» клуби Ла Лиганинг 3-турида «Сантьяго Бернабеу» стадионида «Малага»ни қабул қилиб, 4:0 ҳисобида йирик ғалабани қўлга киритди. Учрашув якунлангач, мадридликлар бош мураббийи Жозе Моуриньо матбуот анжуманида иштирок этиб, жамоасининг ўйини, тактик назорат ва мухлислар тушуниши керак бўлган ҳақиқий футбол фалсафаси борасида атрофлича тўхталиб ўтди.

Тажрибали мураббий биринчи бўлимдаги тезкор голлардан сўнг иккинчи бўлимда ўйин суръати пасайтирилгани ва бу режали тактик қарор бўлганини алоҳида қайд этди.

«Ҳар сафар темпни оширганимизда гол уришимиз мумкин эди»: Иккинчи бўлим ва назорат

Жозе Моуриньо ўйин назорати ва ҳимоя чизиғининг ҳаракатларига қуйидагича баҳо берди:

  • Ўйин суръати ва назорат: «Иккинчи бўлим кўпроқ ўйинни назорат қилиш ва пастроқ темпда ҳаракат қилишдан иборат бўлди. „Малага“ тўпни хотиржам назорат қилгандек кўринди, аммо биз ҳар сафар темпни оширганимизда яна 1-2 та гол уришимиз мумкинлиги сезилиб турди», — деди мураббий;

  • Қуруқ ўйин ва ҳимояланиш санъати: «Асосий мақсадимиз гол ўтказиб юбормаслик эди. Ҳар доим ҳам агрессив ҳужумда ўйнаб бўлмайди. Рақиб олдинга чиққан вазиятларда мустаҳкам ҳимояланишни билишимиз шарт».

Винисиуснинг ортга қайтиши ва «бир жамоа» фалсафаси

Моуриньо юлдуз футболчиларнинг жамоавий интизомга бўйсуниши муҳимлигини таъкидлади:

  • Винисиусдан ҳақиқий фидойилик: «Мухлислар юқори даражадаги футбол нима эканини тушунишса, иккинчи бўлимдаги ҳимоявий меҳнатдан ҳам завқ олишлари керак эди. Бугун ҳимоя учун ҳам ишлайдиган ҳақиқий жамоани кўрдик. Винисиус тўпни йўқотганидан кейин ортга қайтиб, ҳимояга ёрдам берди»;

  • Жамоавий руҳ: «Футбол — фақат чиройли голлардан завқ олиш эмас. Мухлислар уйга „биз бир жамоамиз“ деган қатъий ишонч билан қайтишлари жуда муҳим».

3 та ўйинда 10 та гол ва 1:0 ҳисобидаги ғалабалар аҳамияти

Мавсум давомидаги голлар статистикаси ҳақида гапирар экан, устоз натижадорлик сирини очиқлади:

  • 121 талик рекорд учун нима керак?: «Бир мавсумда 121 та гол уриш учун ҳужумда юқори савияли ижрочилар бўлиши керак. Ҳозирда учта ўйинда 10 та гол урдик»;

  • 1:0 ҳисобининг қадри: «Баъзида биз 1:0 ҳисобида ҳам ғалаба қозонамиз ва бу натижадан ҳам худди шундай хурсанд бўлишимиз керак», — дея ўз сўзларини якунлади Моуриньо.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мужибилло Турсунов Якутскда россиялик боксчини енгдиМужибилло Турсунов Якутскда россиялик боксчини енгдиБугун, 08:59Испанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиИспанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиБугун, 05:44«Монако» «Марсельььь»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!«Монако» «Марсельььь»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!Бугун, 05:42«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлари«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлариБугун, 05:40Кападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирдиКападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирдиБугун, 05:38Қозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этдиҚозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этдиБугун, 05:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)