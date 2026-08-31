Моуриньо «Малага» билан ўйиндан сўнг мухлисларга ҳақиқий футболни тушунтирди
Мадриднинг «Реал» клуби Ла Лиганинг 3-турида «Сантьяго Бернабеу» стадионида «Малага»ни қабул қилиб, 4:0 ҳисобида йирик ғалабани қўлга киритди. Учрашув якунлангач, мадридликлар бош мураббийи Жозе Моуриньо матбуот анжуманида иштирок этиб, жамоасининг ўйини, тактик назорат ва мухлислар тушуниши керак бўлган ҳақиқий футбол фалсафаси борасида атрофлича тўхталиб ўтди.
Тажрибали мураббий биринчи бўлимдаги тезкор голлардан сўнг иккинчи бўлимда ўйин суръати пасайтирилгани ва бу режали тактик қарор бўлганини алоҳида қайд этди.
«Ҳар сафар темпни оширганимизда гол уришимиз мумкин эди»: Иккинчи бўлим ва назорат
Жозе Моуриньо ўйин назорати ва ҳимоя чизиғининг ҳаракатларига қуйидагича баҳо берди:
Ўйин суръати ва назорат: «Иккинчи бўлим кўпроқ ўйинни назорат қилиш ва пастроқ темпда ҳаракат қилишдан иборат бўлди. „Малага“ тўпни хотиржам назорат қилгандек кўринди, аммо биз ҳар сафар темпни оширганимизда яна 1-2 та гол уришимиз мумкинлиги сезилиб турди», — деди мураббий;
Қуруқ ўйин ва ҳимояланиш санъати: «Асосий мақсадимиз гол ўтказиб юбормаслик эди. Ҳар доим ҳам агрессив ҳужумда ўйнаб бўлмайди. Рақиб олдинга чиққан вазиятларда мустаҳкам ҳимояланишни билишимиз шарт».
Винисиуснинг ортга қайтиши ва «бир жамоа» фалсафаси
Моуриньо юлдуз футболчиларнинг жамоавий интизомга бўйсуниши муҳимлигини таъкидлади:
Винисиусдан ҳақиқий фидойилик: «Мухлислар юқори даражадаги футбол нима эканини тушунишса, иккинчи бўлимдаги ҳимоявий меҳнатдан ҳам завқ олишлари керак эди. Бугун ҳимоя учун ҳам ишлайдиган ҳақиқий жамоани кўрдик. Винисиус тўпни йўқотганидан кейин ортга қайтиб, ҳимояга ёрдам берди»;
Жамоавий руҳ: «Футбол — фақат чиройли голлардан завқ олиш эмас. Мухлислар уйга „биз бир жамоамиз“ деган қатъий ишонч билан қайтишлари жуда муҳим».
3 та ўйинда 10 та гол ва 1:0 ҳисобидаги ғалабалар аҳамияти
Мавсум давомидаги голлар статистикаси ҳақида гапирар экан, устоз натижадорлик сирини очиқлади:
121 талик рекорд учун нима керак?: «Бир мавсумда 121 та гол уриш учун ҳужумда юқори савияли ижрочилар бўлиши керак. Ҳозирда учта ўйинда 10 та гол урдик»;
1:0 ҳисобининг қадри: «Баъзида биз 1:0 ҳисобида ҳам ғалаба қозонамиз ва бу натижадан ҳам худди шундай хурсанд бўлишимиз керак», — дея ўз сўзларини якунлади Моуриньо.
…