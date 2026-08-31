«Монако» «Марсель»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!

·24·Спорт
«Монако» «Марсель»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!

Франция 1-лигасининг 2-тури мухлисларга мамлакатнинг икки йирик ва принципиал клуби — «Монако» ҳамда «Марсель» ўртасидаги марказий тўқнашувни тақдим этди. Монегасклар ўз майдонида кечган баҳсда юқори савиядаги ўйин намойиш этиб, рақибини 2:0 ҳисобида ишончли тарзда таслим этди.

Учрашув тақдирини ҳал қилишда «Монако» ҳужумчиси Брауннернинг сермаҳсул ҳаракатлари бош омил бўлди.

Брауннернинг бенефиси ва 2:0 ҳисобидаги ғалаба

Ўйин давомида содир бўлган асосий воқеалар:

  • Тезкор гол: 13-дақиқадаёқ Брауннер «Марсель» ҳимоя чизиғидаги хатодан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди (1:0);

  • Дубль ва баҳсга қўйилган нуқта: Иккинчи бўлимнинг 54-дақиқасида Брауннер яна бир бор дарвозани ишғол қилиб, ҳисобдаги фарқни иккитага оширди ва дублни расмийлаштирди;

  • Ишончли назорат: «Монако» учрашувнинг қолган қисмида ҳимояни мустаҳкам ушлаб, марселликларга ҳисобни қисқартиришга имкон қолдирмади.

«Монако» 6 очко билан мутлақ пешқадам

Ушбу муҳим ғалаба турнир жадвалидаги вазиятга қуйидагича таъсир кўрсатди:

  • Монегасклардан юз фоизлик кўрсаткич: 2 та турдан сўнг 6 очко жамғарган «Монако» Лига 1 жадвалида якка пешқадамликни қўлга олди;

  • «Марсель»нинг очко йўқотиши: Сафарда мағлубиятга учраган «Марсель» 3 очко билан 8-поғонада қолмоқда.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • Франция чемпионати. 2-тур

  • «Монако» — «Марсель» 2:0

  • Голлар: Брауннер (13, 54).

  • «Монако»: Градецки, Вандерсон, Сане, Дайер, Назинио, Камара, Закария, Кулибали (Субейр, 82), Головин (Маттис, 81), Идумбо, Бруннер/Брауннер (Биерет, 82).

  • «Марсель»: Де Лангле, Веа, Райли, Кондогбия, Эмерсон, Абделли (Ннади, 46), Ҳёйберг, Арит, Гомес (Фарис, 86), Тимбер (Абдалла, 46), Гуири.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиИспанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиБугун, 05:44«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлари«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлариБугун, 05:40Кападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирдиКападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирдиБугун, 05:38Қозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этдиҚозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этдиБугун, 05:35«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот бердиБугун, 05:32Шомуродовдан супер гол: «Башакшеҳир» ва «Қосимпошо» дуранг қайд этди (видео)Шомуродовдан супер гол: «Башакшеҳир» ва «Қосимпошо» дуранг қайд этди (видео)Бугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)