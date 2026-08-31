«Монако» «Марсель»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!
Франция 1-лигасининг 2-тури мухлисларга мамлакатнинг икки йирик ва принципиал клуби — «Монако» ҳамда «Марсель» ўртасидаги марказий тўқнашувни тақдим этди. Монегасклар ўз майдонида кечган баҳсда юқори савиядаги ўйин намойиш этиб, рақибини 2:0 ҳисобида ишончли тарзда таслим этди.
Учрашув тақдирини ҳал қилишда «Монако» ҳужумчиси Брауннернинг сермаҳсул ҳаракатлари бош омил бўлди.
Брауннернинг бенефиси ва 2:0 ҳисобидаги ғалаба
Ўйин давомида содир бўлган асосий воқеалар:
Тезкор гол: 13-дақиқадаёқ Брауннер «Марсель» ҳимоя чизиғидаги хатодан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди (1:0);
Дубль ва баҳсга қўйилган нуқта: Иккинчи бўлимнинг 54-дақиқасида Брауннер яна бир бор дарвозани ишғол қилиб, ҳисобдаги фарқни иккитага оширди ва дублни расмийлаштирди;
Ишончли назорат: «Монако» учрашувнинг қолган қисмида ҳимояни мустаҳкам ушлаб, марселликларга ҳисобни қисқартиришга имкон қолдирмади.
«Монако» 6 очко билан мутлақ пешқадам
Ушбу муҳим ғалаба турнир жадвалидаги вазиятга қуйидагича таъсир кўрсатди:
Монегасклардан юз фоизлик кўрсаткич: 2 та турдан сўнг 6 очко жамғарган «Монако» Лига 1 жадвалида якка пешқадамликни қўлга олди;
«Марсель»нинг очко йўқотиши: Сафарда мағлубиятга учраган «Марсель» 3 очко билан 8-поғонада қолмоқда.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
Франция чемпионати. 2-тур
«Монако» — «Марсель» 2:0
Голлар: Брауннер (13, 54).
«Монако»: Градецки, Вандерсон, Сане, Дайер, Назинио, Камара, Закария, Кулибали (Субейр, 82), Головин (Маттис, 81), Идумбо, Бруннер/Брауннер (Биерет, 82).
«Марсель»: Де Лангле, Веа, Райли, Кондогбия, Эмерсон, Абделли (Ннади, 46), Ҳёйберг, Арит, Гомес (Фарис, 86), Тимбер (Абдалла, 46), Гуири.
…