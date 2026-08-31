Ҳақиқий буюмлар билан турмуш қурганлар: ғалати «никоҳлар» тарихи (фото)
Дунёда айрим инсонлар оддий одамлар билан эмас, турли буюм ва иншоотлар билан кучли ҳиссий муносабат ўрнатишини айтади. Бундай ҳолат объектга романтик ёки ҳиссий боғланиш сифатида тасвирланади. Қуйида шундай ноодатий ҳикояларнинг энг машҳурлари келтирилган.
Эрика ЛаБрие ва Эйфел минораси
Америкалик камончи Эрика ЛаБрие 2007 йилда Париждаги Эйфел минораси билан рамзий никоҳ маросимини ўтказган. У минорага кучли ҳиссий боғлиқлигини билдирган ва кейинчалик Эрика Эиффел номидан фойдаланган. Бу никоҳ юридик жиҳатдан тан олинмаган.
Меривоне Роча Мораес ва латта қўғирчоқ
Бразилиялик Меривоне Роча Мораес 2021 йилда онаси тикиб берган, Марcело деб номланган катта қўғирчоқ билан рамзий тўй қилгани билан машҳур бўлган. У Марcело билан тўй, тантана ва ҳатто “асал ойи” ўтказган. Кейинчалик уларнинг “оиласи” ҳақида ҳам ижтимоий тармоқларда видеолар тарқалган. Қўғирчоққа "турмушга чиққан" аёл 3 эгизакларни дунёга келтириб, ҳомиладорлик тарихини сўзлаб бергани ҳақида маълумотлар бор.
Аарон Червенак ва смартфон
Лос-Анжелеслик режиссёр Аарон Червенак 2016 йил 20 май куни Лас-Вегасдаги Литтле Вегас Чапелъда ўз смартфони билан рамзий никоҳ маросимини ўтказган. Маросимда унга “смартфон” билан никоҳланганини эълон қилишган ва у бу ноодатий воқеани видеога ҳам олган.
Пасcале Селлик ва кўрпа
Британиялик рассом Пасcале Селлик 2019 йилда ўз кўрпаси билан рамзий никоҳ маросимини ўтказган. У кўрпасини ҳаётидаги энг яқин ва ишончли “муносабат” деб таърифлаган ҳамда унинг доимо ёнида бўлиб, таскин берганини айтган. Маросим Эхетер шаҳрида бўлиб, унда 120 га яқин меҳмон қатнашган.
Қайд этиш керак: бу “никоҳлар”нинг аксарияти ҳуқуқий никоҳ ҳисобланмайди, балки шахсий ёки рамзий маросимлардир. Эрика Эиффелнинг ўзи ҳам Эйфел минораси билан муносабати қонуний никоҳ сифатида тан олинмаслигини таъкидлаган.
…