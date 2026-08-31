Ҳақиқий буюмлар билан турмуш қурганлар: ғалати «никоҳлар» тарихи (фото)

·12·Дунё
Ҳақиқий буюмлар билан турмуш қурганлар: ғалати «никоҳлар» тарихи (фото)

Дунёда айрим инсонлар оддий одамлар билан эмас, турли буюм ва иншоотлар билан кучли ҳиссий муносабат ўрнатишини айтади. Бундай ҳолат объектга романтик ёки ҳиссий боғланиш сифатида тасвирланади. Қуйида шундай ноодатий ҳикояларнинг энг машҳурлари келтирилган.

Эрика ЛаБрие ва Эйфел минораси

Америкалик камончи Эрика ЛаБрие 2007 йилда Париждаги Эйфел минораси билан рамзий никоҳ маросимини ўтказган. У минорага кучли ҳиссий боғлиқлигини билдирган ва кейинчалик Эрика Эиффел номидан фойдаланган. Бу никоҳ юридик жиҳатдан тан олинмаган.

Eyxel minorasining metal ustunlarini quchoqlab va oʻpayotgan ayol.

Меривоне Роча Мораес ва латта қўғирчоқ

Бразилиялик Меривоне Роча Мораес 2021 йилда онаси тикиб берган, Марcело деб номланган катта қўғирчоқ билан рамзий тўй қилгани билан машҳур бўлган. У Марcело билан тўй, тантана ва ҳатто “асал ойи” ўтказган. Кейинчалик уларнинг “оиласи” ҳақида ҳам ижтимоий тармоқларда видеолар тарқалган. Қўғирчоққа "турмушга чиққан" аёл 3 эгизакларни дунёга келтириб, ҳомиладорлик тарихини сўзлаб бергани ҳақида маълумотлар бор.

Lola qo'g'irchoq bilan to'y marosimi va shifoxonada "farzandli" bo'lgan holati tasvirlangan.

Аарон Червенак ва смартфон

Лос-Анжелеслик режиссёр Аарон Червенак 2016 йил 20 май куни Лас-Вегасдаги Литтле Вегас Чапелъда ўз смартфони билан рамзий никоҳ маросимини ўтказган. Маросимда унга “смартфон” билан никоҳланганини эълон қилишган ва у бу ноодатий воқеани видеога ҳам олган.

Smokingsiz yigitning qo'lida smartfon va barmog'ida nikoh uzugi bor.

Пасcале Селлик ва кўрпа

Британиялик рассом Пасcале Селлик 2019 йилда ўз кўрпаси билан рамзий никоҳ маросимини ўтказган. У кўрпасини ҳаётидаги энг яқин ва ишончли “муносабат” деб таърифлаган ҳамда унинг доимо ёнида бўлиб, таскин берганини айтган. Маросим Эхетер шаҳрида бўлиб, унда 120 га яқин меҳмон қатнашган.

Moviy sochli ayol yurak shaklli naqshli choyshab ustida o'tiribdi va uni quchoqlamoqda.

Қайд этиш керак: бу “никоҳлар”нинг аксарияти ҳуқуқий никоҳ ҳисобланмайди, балки шахсий ёки рамзий маросимлардир. Эрика Эиффелнинг ўзи ҳам Эйфел минораси билан муносабати қонуний никоҳ сифатида тан олинмаслигини таъкидлаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Швецияда 7 нафар сайёҳ эскалаторда кутилмаган ҳолатга тушди (видео)Швецияда 7 нафар сайёҳ эскалаторда кутилмаган ҳолатга тушди (видео)Бугун, 04:21Путин, Трамп ва Зеленский учрашуви қачон бўлиши мумкин? Ягона шарти маълум қилиндиПутин, Трамп ва Зеленский учрашуви қачон бўлиши мумкин? Ягона шарти маълум қилиндиКеча, 23:04АҚШ Саудия Арабистонининг ҳусийларга қарши режасини рад этдиАҚШ Саудия Арабистонининг ҳусийларга қарши режасини рад этдиКеча, 22:58Ўзбекистон ва Беларусь ҳарбий ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Минскдаги музокаралар тафсилотиЎзбекистон ва Беларусь ҳарбий ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Минскдаги музокаралар тафсилотиКеча, 22:55Кипр соҳилларида паром ағдарилиб кетди: қурбонлар борКипр соҳилларида паром ағдарилиб кетди: қурбонлар борКеча, 19:48Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...Кеча, 19:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди