«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлари
Италия А Сериясининг 2-тури доирасида Миланнинг «Интер» клуби сафарда «Кальяри» майдонига сафар қилди. Кескин ва муросасиз курашлар остида кечган беллашувда меҳмонлар минимал — 1:0 ҳисобидаги муҳим ғалабани қўлга киритиб, қимматли уч очкога эга чиқди.
Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол баҳснинг дастлабки дақиқаларидаёқ киритилди.
9-дақиқадаги зарба ва ишончли мудофаа
Ўйиндаги асосий воқеалар қуйидагича ривожланди:
Чалхонўғлининг тезкор голи: Баҳснинг 9-дақиқасидаёқ «нерадзуррилар» ярим ҳимоячиси Ҳоқон Чалхонўғли рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди (0:1);
Киву тактикаси ва ротация: Бош мураббий Кристиан Киву иккинчи бўлимда Жонс, Зелиньски, Тюрам ва Стоунз каби футболчиларни майдонга тушириб, ҳисобни сақлаб қолиш ва ўйин назоратини ўз қўлида ушлаб туришга эришди;
Дарвоза дахлсизлиги: «Интер» мудофааси «Кальяри»нинг жавоб ҳужумларини ишончли бартараф этиб, дарвозаси дахлсизлигини таъминлади.
«Интер» 6 очко билан А Серияда пешқадам
Мазкур муваффақият жамоаларнинг турнир жадвалидаги ўрнига қуйидагича таъсир кўрсатди:
100 фоизлик старт: Мавсумдаги иккинчи учрашувда ҳам ғалаба қозонган «Интер» ўз очколари сонини 6 тага етказиб, Италия чемпионати турнир жадвалида пешқадамлик қилмоқда;
«Кальяри»нинг ҳолати: Ўз майдонида имкониятни бой берган сардинияликлар 3 очко билан 13-поғонани банд этиб турибди.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
А Серия. 2-тур
«Кальяри» — «Интер» 0:1
Гол: Чалхонўғли (9).
«Кальяри»: Каприле, Оберт, Камехо, Дейола, Зе Педру, Уинкс, Романо, Мальдини (Боррелли, 78), Фаццини (Фадера, 57), Адопо, Менди (Кевин, 57).
«Интер»: Ж.Мартинес, Бастони, Аканжи (Стоунз, 68), Павар, Димарко, Сучич (Жонс, 65), Чалхонўғли (Зелиньски, 65), Барелла, Энрике (Биссек, 81), Эспозито (Тюрам, 65), Лаутаро Мартинес.
…