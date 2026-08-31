«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлари

·11·Спорт
«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлари

Италия А Сериясининг 2-тури доирасида Миланнинг «Интер» клуби сафарда «Кальяри» майдонига сафар қилди. Кескин ва муросасиз курашлар остида кечган беллашувда меҳмонлар минимал — 1:0 ҳисобидаги муҳим ғалабани қўлга киритиб, қимматли уч очкога эга чиқди.

Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол баҳснинг дастлабки дақиқаларидаёқ киритилди.

9-дақиқадаги зарба ва ишончли мудофаа

Ўйиндаги асосий воқеалар қуйидагича ривожланди:

  • Чалхонўғлининг тезкор голи: Баҳснинг 9-дақиқасидаёқ «нерадзуррилар» ярим ҳимоячиси Ҳоқон Чалхонўғли рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди (0:1);

  • Киву тактикаси ва ротация: Бош мураббий Кристиан Киву иккинчи бўлимда Жонс, Зелиньски, Тюрам ва Стоунз каби футболчиларни майдонга тушириб, ҳисобни сақлаб қолиш ва ўйин назоратини ўз қўлида ушлаб туришга эришди;

  • Дарвоза дахлсизлиги: «Интер» мудофааси «Кальяри»нинг жавоб ҳужумларини ишончли бартараф этиб, дарвозаси дахлсизлигини таъминлади.

«Интер» 6 очко билан А Серияда пешқадам

Мазкур муваффақият жамоаларнинг турнир жадвалидаги ўрнига қуйидагича таъсир кўрсатди:

  • 100 фоизлик старт: Мавсумдаги иккинчи учрашувда ҳам ғалаба қозонган «Интер» ўз очколари сонини 6 тага етказиб, Италия чемпионати турнир жадвалида пешқадамлик қилмоқда;

  • «Кальяри»нинг ҳолати: Ўз майдонида имкониятни бой берган сардинияликлар 3 очко билан 13-поғонани банд этиб турибди.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • А Серия. 2-тур

  • «Кальяри» — «Интер» 0:1

  • Гол: Чалхонўғли (9).

  • «Кальяри»: Каприле, Оберт, Камехо, Дейола, Зе Педру, Уинкс, Романо, Мальдини (Боррелли, 78), Фаццини (Фадера, 57), Адопо, Менди (Кевин, 57).

  • «Интер»: Ж.Мартинес, Бастони, Аканжи (Стоунз, 68), Павар, Димарко, Сучич (Жонс, 65), Чалхонўғли (Зелиньски, 65), Барелла, Энрике (Биссек, 81), Эспозито (Тюрам, 65), Лаутаро Мартинес.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиИспанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиБугун, 05:44«Монако» «Марсель»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!«Монако» «Марсель»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!Бугун, 05:42Кападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирдиКападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирдиБугун, 05:38Қозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этдиҚозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этдиБугун, 05:35«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот бердиБугун, 05:32Шомуродовдан супер гол: «Башакшеҳир» ва «Қосимпошо» дуранг қайд этди (видео)Шомуродовдан супер гол: «Башакшеҳир» ва «Қосимпошо» дуранг қайд этди (видео)Бугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)