Мужибилло Турсунов Якутскда россиялик боксчини енгди
Россия Федерациясининг Якутск шаҳридаги «Triumph Sports Complex» мажмуасида IBA томонидан ташкил этилган профессионал бокс оқшоми доирасида ўзбекистонлик спортчи Мужибилло Турсунов навбатдаги жангини ўтказди.
Ҳамюртимизга россиялик Павел Фёдоров рақиблик қилди. Жанг якунида ҳакамлар қарори Турсунов фойдасига чиқди.
Турсунов очколар ҳисобига ғалаба қозонди
Мужибилло Турсунов ва Павел Фёдоров ўртасидаги қарама-қаршилик белгиланган раундлар давомида кечди.
Жанг якунида:
Мужибилло Турсунов — ғолиб;
Павел Фёдоров — мағлуб;
ғалаба усули — ҳакамлар қарори, очколар ҳисобига;
мусобақа — IBA профессионал бокс оқшоми;
манзил — Якутск, Россия.
Шу тариқа ўзбекистонлик боксчи Россиядаги халқаро профессионал бокс оқшомини ғалаба билан якунлади.
Рақиб — россиялик Павел Фёдоров
Турсуновнинг бу сафарги рақиби мезбон мамлакат вакили Павел Фёдоров бўлди.
Жангда икки боксчи ҳам белгиланган вақт давомида рингда ҳаракат қилди. Натижада ҳакамлар очколарни ҳисоблаб, ғалабани ўзбекистонлик спортчига тақдим этди.
Мужибилло Турсунов Якутскдаги жангда очколар ҳисобига устун келиб, профессионал боксдаги навбатдаги ғалабасини қайд этди.
Ўзбекистон вакилидан яна бир ғалаба
IBA турнирларидаги ҳар бир жанг халқаро майдонда тажриба тўплаш ва рейтингда юқорилаш учун муҳим аҳамиятга эга.
Турсуновнинг россиялик рақиб устидан қозонган ғалабаси ҳам унинг профессионал фаолиятидаги муҳим натижалардан бири бўлди.
Энди бокс мухлислари Мужибилло Турсуновнинг навбатдаги жангини ва унинг профессионал рингдаги кейинги қадамларини кутишмоқда.
Якутскдаги IBA оқшомида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган Мужибилло Турсунов рингни ғалаба билан тарк этди.
…