Мужибилло Турсунов Якутскда россиялик боксчини енгди

·6·Спорт
Мужибилло Турсунов Якутскда россиялик боксчини енгди

Россия Федерациясининг Якутск шаҳридаги «Triumph Sports Complex» мажмуасида IBA томонидан ташкил этилган профессионал бокс оқшоми доирасида ўзбекистонлик спортчи Мужибилло Турсунов навбатдаги жангини ўтказди.

Ҳамюртимизга россиялик Павел Фёдоров рақиблик қилди. Жанг якунида ҳакамлар қарори Турсунов фойдасига чиқди.

Турсунов очколар ҳисобига ғалаба қозонди

Мужибилло Турсунов ва Павел Фёдоров ўртасидаги қарама-қаршилик белгиланган раундлар давомида кечди.

Жанг якунида:

  • Мужибилло Турсунов — ғолиб;

  • Павел Фёдоров — мағлуб;

  • ғалаба усули — ҳакамлар қарори, очколар ҳисобига;

  • мусобақа — IBA профессионал бокс оқшоми;

  • манзил — Якутск, Россия.

Шу тариқа ўзбекистонлик боксчи Россиядаги халқаро профессионал бокс оқшомини ғалаба билан якунлади.

Рақиб — россиялик Павел Фёдоров

Турсуновнинг бу сафарги рақиби мезбон мамлакат вакили Павел Фёдоров бўлди.

Жангда икки боксчи ҳам белгиланган вақт давомида рингда ҳаракат қилди. Натижада ҳакамлар очколарни ҳисоблаб, ғалабани ўзбекистонлик спортчига тақдим этди.

Мужибилло Турсунов Якутскдаги жангда очколар ҳисобига устун келиб, профессионал боксдаги навбатдаги ғалабасини қайд этди.

Ўзбекистон вакилидан яна бир ғалаба

IBA турнирларидаги ҳар бир жанг халқаро майдонда тажриба тўплаш ва рейтингда юқорилаш учун муҳим аҳамиятга эга.

Турсуновнинг россиялик рақиб устидан қозонган ғалабаси ҳам унинг профессионал фаолиятидаги муҳим натижалардан бири бўлди.

Энди бокс мухлислари Мужибилло Турсуновнинг навбатдаги жангини ва унинг профессионал рингдаги кейинги қадамларини кутишмоқда.

Якутскдаги IBA оқшомида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган Мужибилло Турсунов рингни ғалаба билан тарк этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо «Малага» билан ўйиндан сўнг мухлисларга ҳақиқий футболни тушунтирдиМоуриньо «Малага» билан ўйиндан сўнг мухлисларга ҳақиқий футболни тушунтирдиБугун, 08:53Испанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиИспанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиБугун, 05:44«Монако» «Марсельььь»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!«Монако» «Марсельььь»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!Бугун, 05:42«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлари«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлариБугун, 05:40Кападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирдиКападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирдиБугун, 05:38Қозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этдиҚозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этдиБугун, 05:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)