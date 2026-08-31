3 ёшли бола энага томонидан қизиган электр плитага ўтқазилгани айтилмоқда

·1·Жамият
3 ёшли бола энага томонидан қизиган электр плитага ўтқазилгани айтилмоқда

Самарқанд вилояти Каттақўрғон туманида энага қаровида бўлган 3 ёшли бола танасида оғир куйиш ва бошқа жароҳатлар билан шифохонага ётқизилди.

Маълумотларга кўра, боланинг онаси қарийб икки ой давомида ишлагани сабаб фарзандини энага қарамоғида қолдирган. Боланинг отаси эса хорижда меҳнат қилаётгани айтилмоқда.

Гувоҳлар боланинг энага томонидан шафқатсиз муносабатга учраганини билдирмоқда. Жумладан, у қизиган электр плитага ўтқазилгани, қўллари сим билан боғлангани ва бир неча кун давомида овқатлантирилмагани айтилмоқда.

Шифокорлар боланинг танасида куйиш, кўкариш ва бошқа жароҳатларни аниқлаган. Узоқ вақт овқатланмагани сабаб озиб кетгани ва гемоглобин даражаси пасайгани ҳам маълум қилинган. Оғир куйишлар туфайли жарроҳлик амалиёти ўтказилиб, тери кўчириш муолажаси бажарилган. Ҳозир боланинг аҳволи қониқарли экани айтилмоқда.

Гувоҳлардан бири мазкур энага аввал ҳам бошқа болаларга қарагани ва уларга нисбатан зўравонлик қилгани ҳақидаги маълумотларни билдирган. Бироқ бу ҳолатлар ҳозирча тергов томонидан тасдиқланмаган.

Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 110-моддаси 2-қисми — қийнаш моддаси билан жиноят иши қўзғатилган. 43 ёшли аёл гумонланувчи сифатида ишга жалб қилинган. Ҳозирда дастлабки тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Мазкур ҳолат Болалар омбудсмани назоратига олинган. Воқеанинг барча тафсилотларига тергов якунлари бўйича ҳуқуқий баҳо берилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўлиПулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўлиКеча, 22:16Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...Кеча, 20:07Олмалиқдаги бозорда катта ёнғин чиқдиОлмалиқдаги бозорда катта ёнғин чиқдиКеча, 10:38Мактаб сумкаси неча килограмм бўлиши керак? Расмий меъёрлар ва муҳим қоидаларМактаб сумкаси неча килограмм бўлиши керак? Расмий меъёрлар ва муҳим қоидаларКеча, 07:14Йўлдаги жанжаллар учун жазо кучайтирилиши керакми?Йўлдаги жанжаллар учун жазо кучайтирилиши керакми?Кеча, 07:071 сентябрдан биринчи қаватдаги хонадонлар бўйича қоида ўзгарадими?1 сентябрдан биринчи қаватдаги хонадонлар бўйича қоида ўзгарадими?Кеча, 06:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди